One Piece Heroines : Nami en tête d’affiche dans un épisode spécial

Dans cette histoire dérivée, Nami ne prend pas la mer : elle retourne chez un marchand après s’être blessée avec une paire de chaussures mal conçue. Le designer Lebno lui propose alors un marché : refaire les souliers, à condition qu’elle défile pour lui. Le récit, intitulé « episode : NAMI », déplace ainsi l’héroïne vers un registre plus quotidien, où la question de l’apparence devient aussi celle de l’affirmation de soi.

L’épisode spécial adapte la série de light novels publiée au Japon chez Shueisha, illustrée par Sayaka Suwa et conçue dans l’univers d’Eiichiro Oda. En France, Glénat Manga a édité le premier recueil sous le titre One Piece Roman — Novel Heroines, qui réunit cinq nouvelles dédiées à Nami, Robin, Vivi ou Perona.

La réalisation est confiée à Haruka Kamatani, avec un scénario de Momoka Toyoda. Robin fera également une apparition dans cette adaptation, enrichie d’éléments inédits pour l’animation. Une façon de faire exister, à l’écran, les héroïnes de One Piece hors des marges du récit principal.

Par Clément Solym

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