11 ans après la disparition de l'éditeur Gui Minhai, sa fille réclame des comptes

Le programme suédois de la visite est consacré aux dossiers bilatéraux, aux relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine, ainsi qu’aux questions de sécurité. Le communiqué officiel ne cite pas Gui Minhai. Dans une tribune d’Expressen, Angela Gui interpelle toutefois directement Wang Yi sous un titre qui tient lieu de rappel : « Où est mon père, Wang Yi ? »

Dissident, ou simple voix dérangeante ?

Près de onze ans après les faits, cette question prolonge l’un des dossiers les plus emblématiques de l’édition politique hongkongaise. Citoyen suédois né en Chine, Gui Minhai était copropriétaire de Mighty Current, maison d’édition liée à Causeway Bay Books. Son catalogue, vendu à Hong Kong, comprenait des ouvrages consacrés aux dirigeants chinois et à la vie politique du pays, interdits en Chine continentale.

Le 17 octobre 2015, l’éditeur disparaît de son domicile de Pattaya, en Thaïlande, avant de réapparaître plusieurs mois plus tard détenu en Chine, dans une confession diffusée par la télévision d’État.

L’affaire a concerné cinq professionnels liés à la librairie et à la maison d’édition, disparus entre octobre et décembre 2015. Quatre ont ensuite été libérés. Gui Minhai, lui, a été arrêté de nouveau en janvier 2018, alors qu’il se rendait à Pékin avec deux diplomates suédois, puis condamné en février 2020 à dix ans de prison pour « fourniture illégale de renseignements à l’étranger ». Pékin soutient qu’il est citoyen chinois et refuse toute intervention étrangère dans ce qu’il considère comme sa souveraineté judiciaire.

Un dossier pèsant sur la relation sino-suédoise

Le rendez-vous de Stockholm prolonge un échange engagé à Pékin en octobre 2025. Maria Malmer Stenergard y avait soulevé le cas de Gui Minhai auprès de Wang Yi. Le gouvernement suédois le qualifie de priorité et affirme poursuivre ses démarches pour obtenir la libération de son ressortissant, ainsi que son retour auprès de sa famille. D'autant que, malgré une relaxe en juillet 2020, l'ex-ambassadrice de Suède en Chine, Anna Lindstedt, avait été éclaboussée par cette histoire.

Quelques jours auparavant, le Parlement européen avait demandé sa remise en liberté immédiate et sans condition. Les eurodéputés avaient également réclamé un accès sans entrave à sa famille, à un avocat de son choix, à des soins indépendants et aux autorités consulaires. Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a, en 2025, conclu au caractère arbitraire de sa privation de liberté.

À LIRE - Angela Gui : “L'optimisme de mon père est celui que décrit Voltaire”

À l’approche de la visite de Wang Yi, Reporters sans frontières demande à Stockholm de placer ce cas au cœur du dialogue. Angela Gui y résume l’enjeu familial : « Cela fait bientôt sept ans que j’ai été autorisée pour la dernière fois à lui parler, et chaque jour je m’inquiète davantage pour sa santé. » Elle poursuit : « Si le gouvernement chinois veut que ses affirmations selon lesquelles il respecte le droit national et international soient prises au sérieux, il doit laisser mon père rentrer chez lui. »

Une affaire née dans le monde du livre

Le cas Gui Minhai dépasse le seul registre consulaire. Sa disparition, puis celles de ses collègues, ont révélé la vulnérabilité de l’écosystème du livre hongkongais face aux autorités chinoises. Mighty Current et Causeway Bay Books se situaient précisément à la frontière entre Hong Kong et le lectorat du continent : leurs publications étaient licites dans l’ancienne colonie britannique, mais indisponibles de l’autre côté de la frontière.

Au moment du bouclage, la communication officielle suédoise annonçait la rencontre, mais ne précisait pas que le sort de Gui Minhai figurait explicitement à l’ordre du jour. Elle évoquait les enjeux bilatéraux, les relations UE-Chine et la sécurité. La tribune de sa fille replace ainsi, dans cette séquence diplomatique, l’absence de nouvelles d’un éditeur dont l’activité était directement liée à la circulation de livres censurés.

Crédits photo :

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com