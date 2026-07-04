11 ans après la disparition de l'éditeur Gui Minhai, sa fille réclame des comptes

Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.
Le 04/07/2026 à 11:01 par Nicolas Gary
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04/07/2026 à 11:01
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Le programme suédois de la visite est consacré aux dossiers bilatéraux, aux relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine, ainsi qu’aux questions de sécurité. Le communiqué officiel ne cite pas Gui Minhai. Dans une tribune d’Expressen, Angela Gui interpelle toutefois directement Wang Yi sous un titre qui tient lieu de rappel : « Où est mon père, Wang Yi ? »
Près de onze ans après les faits, cette question prolonge l’un des dossiers les plus emblématiques de l’édition politique hongkongaise. Citoyen suédois né en Chine, Gui Minhai était copropriétaire de Mighty Current, maison d’édition liée à Causeway Bay Books. Son catalogue, vendu à Hong Kong, comprenait des ouvrages consacrés aux dirigeants chinois et à la vie politique du pays, interdits en Chine continentale.
Le 17 octobre 2015, l’éditeur disparaît de son domicile de Pattaya, en Thaïlande, avant de réapparaître plusieurs mois plus tard détenu en Chine, dans une confession diffusée par la télévision d’État.
L’affaire a concerné cinq professionnels liés à la librairie et à la maison d’édition, disparus entre octobre et décembre 2015. Quatre ont ensuite été libérés. Gui Minhai, lui, a été arrêté de nouveau en janvier 2018, alors qu’il se rendait à Pékin avec deux diplomates suédois, puis condamné en février 2020 à dix ans de prison pour « fourniture illégale de renseignements à l’étranger ». Pékin soutient qu’il est citoyen chinois et refuse toute intervention étrangère dans ce qu’il considère comme sa souveraineté judiciaire.
Le rendez-vous de Stockholm prolonge un échange engagé à Pékin en octobre 2025. Maria Malmer Stenergard y avait soulevé le cas de Gui Minhai auprès de Wang Yi. Le gouvernement suédois le qualifie de priorité et affirme poursuivre ses démarches pour obtenir la libération de son ressortissant, ainsi que son retour auprès de sa famille. D'autant que, malgré une relaxe en juillet 2020, l'ex-ambassadrice de Suède en Chine, Anna Lindstedt, avait été éclaboussée par cette histoire.
Quelques jours auparavant, le Parlement européen avait demandé sa remise en liberté immédiate et sans condition. Les eurodéputés avaient également réclamé un accès sans entrave à sa famille, à un avocat de son choix, à des soins indépendants et aux autorités consulaires. Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a, en 2025, conclu au caractère arbitraire de sa privation de liberté.
À LIRE - Angela Gui : “L'optimisme de mon père est celui que décrit Voltaire”
À l’approche de la visite de Wang Yi, Reporters sans frontières demande à Stockholm de placer ce cas au cœur du dialogue. Angela Gui y résume l’enjeu familial : « Cela fait bientôt sept ans que j’ai été autorisée pour la dernière fois à lui parler, et chaque jour je m’inquiète davantage pour sa santé. » Elle poursuit : « Si le gouvernement chinois veut que ses affirmations selon lesquelles il respecte le droit national et international soient prises au sérieux, il doit laisser mon père rentrer chez lui. »
Le cas Gui Minhai dépasse le seul registre consulaire. Sa disparition, puis celles de ses collègues, ont révélé la vulnérabilité de l’écosystème du livre hongkongais face aux autorités chinoises. Mighty Current et Causeway Bay Books se situaient précisément à la frontière entre Hong Kong et le lectorat du continent : leurs publications étaient licites dans l’ancienne colonie britannique, mais indisponibles de l’autre côté de la frontière.
Au moment du bouclage, la communication officielle suédoise annonçait la rencontre, mais ne précisait pas que le sort de Gui Minhai figurait explicitement à l’ordre du jour. Elle évoquait les enjeux bilatéraux, les relations UE-Chine et la sécurité. La tribune de sa fille replace ainsi, dans cette séquence diplomatique, l’absence de nouvelles d’un éditeur dont l’activité était directement liée à la circulation de livres censurés.
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Par Nicolas Gary
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Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
30/06/2026, 12:07
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
30/06/2026, 11:00
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
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