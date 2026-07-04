Lam Wing-kee, le libraire pourchassé par la Chine, est mort à Taiwan

Lam Wing-kee est mort jeudi 2 juillet au MacKay Memorial Hospital de Taipei. L’agence taïwanaise CNA indique que l’ancien libraire hongkongais, hospitalisé le 30 juin après la réapparition d’un cancer, était tombé dans le coma la veille. Il a été déclaré mort à 19 h 1, sans que la cause médicale officielle ne soit communiqué. Il avait 70 ans.

Son nom reste indissociable de Causeway Bay Books, petite librairie de Hong Kong devenue, bien au-delà de ses rayons, un point d’alerte sur l’état de la liberté éditoriale dans le territoire. L’établissement proposait de l’histoire, de la culture et des livres politiques indisponibles en Chine continentale, notamment des ouvrages consacrés aux dirigeants et au système politique chinois. Des visiteurs venus du continent y trouvaient une offre absente des circuits ordinaires.

Cinq disparitions, une librairie vidée

Entre octobre et décembre 2015, Lam Wing -kee et quatre actionnaires ou salariés liés à l’enseigne et à sa maison mère ont disparu. Trois mois plus tard, leur détention en Chine a été confirmée. La librairie de Hong Kong avait alors été vidée de ses stocks, puis avait fermé. L’affaire a porté au grand jour l’exposition des professionnels du livre travaillant sur des sujets considérés comme sensibles par Pékin.

Revenu à Hong Kong le 14 juin 2016, Lam Wing -kee a tenu deux jours plus tard une conférence de presse dans laquelle il a raconté sa détention. Il y a notamment déclaré que les autorités chinoises lui avaient demandé les données de clients ayant acheté des livres interdits ou politiquement sensibles ; il a affirmé avoir refusé de les remettre.

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Il avait également expliqué avoir été intercepté après son passage de la frontière à Shenzhen, conduit à Ningbo et maintenu durant cinq mois sous surveillance constante. Sa libération conditionnelle devait, selon son récit, lui permettre de récupérer à Hong Kong un disque dur contenant les coordonnées d’acheteurs ; il a choisi de ne pas retourner sur le continent.

Pour le ministère taïwanais de la Culture, l’épisode a produit un effet dissuasif parmi les auteurs, éditeurs, imprimeurs et libraires hongkongais. La crainte de nouvelles poursuites a conduit une partie de cet écosystème à renoncer aux titres politiquement les plus exposés.

Refaire vivre la lecture à Taipei

En 2019, craignant de nouvelles poursuites, Lam Wing -kee a quitté Hong Kong pour Taïwan. Une campagne participative, « Restart Causeway Bay Books », a réuni plus de 5,97 millions de dollars taïwanais. Le 31 mars 2020, il a rouvert la librairie à Taipei. Son fonds associait aux livres politiques et historiques de la littérature traduite, de la poésie et des ouvrages d’art, avec des rayons consacrés à Taïwan, Hong Kong et la Chine.

Ce choix relevait aussi d’une ligne éditoriale. Causeway Bay Books privilégiait, selon le ministère, les livres d’enquête aux textes de pure invective, afin que les lecteurs disposent d’éléments de contexte sur les réalités chinoises, hongkongaises et taïwanaises. À Taipei, le lieu est aussi devenu un point de rencontre pour des Hongkongais installés à Taïwan.

La maladie avait déjà interrompu cette activité. Le 9 juin, Lam Wing -kee annonçait à CNA la fermeture temporaire de la librairie, sans pouvoir dire si elle rouvrirait. Le ministre taïwanais de la Culture, Li Yuan, venu le voir en avril pour envisager un réseau de librairies indépendantes, a salué le rôle de Causeway Bay Books dans les échanges culturels entre Taïwan et Hong Kong.

Sa disparition survient alors que les vendeurs de publications politiques restent exposés à Hong Kong. En juin, la police a arrêté deux personnes soupçonnées d’avoir vendu des titres qualifiés de séditieux et d’avoir reçu des fonds d’organisations politiques étrangères ; les autorités n’ont pas rendu publics les noms de la librairie ni des personnes mises en cause.

Crédits photo : capture d'écran

Par Clément Solym

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