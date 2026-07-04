Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Du Rio de Janeiro de Getúlio Vargas aux files d’attente de la Foire du livre de Bogotá, de la fiction narcissique de Donald Trump à l’alerte scientifique sur le méthane, ce numéro fait circuler les idées et les récits. Il s’achève à Moscou, où 18 000 livres ukrainiens sont conservés dans un dépôt séparé : un geste présenté comme patrimonial, dénoncé par Kyiv comme une entreprise d’effacement culturel et de contrôle des mémoires.

Histoire - Le Brésil dans la Seconde Guerre mondiale

Trincheira tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio (« Tranchée tropicale. La Seconde Guerre mondiale à Rio »), de Ruy Castro, Companhia das Letras, 2025.

Après un semblant de démocratie, le Brésil de Getúlio Vargas s’enferma dans la dictature en 1937 et resserra ses liens avec l’Allemagne nazie et l’Italie mussolinienne. À Rio, malgré la censure, la vie culturelle n’en était pas moins intense. Bientôt, l’influence des États-Unis l’emporta sur celle de l’Allemagne, contre laquelle le Brésil entra finalement en guerre. Ruy Castro raconte ces années où Rio de Janeiro, alors capitale du pays, vivait sous un régime formellement démocratique avant le durcissement autoritaire. Lire l’article

Autofiction - Donald Trump par lui-même

The Art of the Deal (« L’art de la négociation »), de Donald J. Trump, avec Tony Schwartz, Penguin Random House, 1987.

Trump, l’autoproclamé champion du « deal », le virtuose de la négociation, aurait-il perdu la main ? À comparer ses tractations en cours avec l’Iran, Vladimir Poutine ou Benyamin Netanyahou aux satisfecit qu’il se décernait dans ses grandes années de businessman, la réponse semble évidente. Pour le vérifier, il faut revenir à son magnum opus, The Art of the Deal, coécrit en 1987 : on y découvre un homme de 41 ans, persuadé d’avoir atteint le sommet de sa gloire et désireux de livrer les secrets de sa réussite immobilière. Lire l’article

Climat - Haro sur le méthane

Into the Clear Blue Sky: The Path to Restoring Our Atmosphere (« Retour au ciel clair et bleu. Le chemin pour restaurer notre atmosphère »), de Rob Jackson, Scribner, 2024.

Lorsque l’on évoque le réchauffement climatique, les regards se portent d’abord sur le CO 2 . Le climatologue américain Rob Jackson invite pourtant à concentrer l’attention sur le méthane, CH 4 , dont l’effet de serre est beaucoup plus puissant : sur vingt ans, il piège 86 fois plus de rayonnement infrarouge émis par la Terre. Dans son livre, auquel la New York Review of Books redonne une actualité, il rappelle que sa concentration atmosphérique est aujourd’hui 2,6 fois plus élevée qu’en 1776, lorsqu’Alessandro Volta isola ce gaz. Lire l’article

Best-seller - Le caïd lisait Sun Tzu et Clausewitz

La hora de los lobos (« L’heure des loups »), de Mario Mendoza, Planeta Colombia, 2026.

À en juger par le titre d’un article consacré au romancier colombien Mario Mendoza par le portail colombien Página10, le mot « bookstar » est désormais entré dans le langage courant. Mendoza est devenu une vedette à l’égal des idoles de la pop, comme en témoignent les files d’attente du salon du livre de Bogotá. Après des détours ésotériques qui avaient affaibli sa veine réaliste, La hora de los lobos retrouve la prose sèche et directe qui avait fait la force de Satanás, publié en France par Asphalte en 2018 et adapté au cinéma. Lire l’article

Santé - Sachez profiter du soleil de l’été

In Defense of Sunlight: The Surprising Science of Sun Exposure (« Défense de la lumière solaire. La science surprenante de l’exposition au soleil »), de Rowan Jacobsen, Scribner, 2026.

Entre 1870 et 1970, Européens et Américains des classes aisées ont largement vécu sous le signe de l’héliothérapie. Le nudisme prospérait, tandis que la Californie, avant de devenir la Silicon Valley, se voulait le « solarium du monde ». Puis la science a alerté sur les risques de cancers cutanés liés aux UVB, entraînant l’essor des protections solaires. Rowan Jacobsen rappelle toutefois que ces crèmes, efficaces contre les carcinomes, ne réduiraient pas nécessairement le risque de mélanome, plus dangereux. Lire l’article

Ukraine - 18 000 livres placés dans un dépôt spécial à Moscou

La Bibliothèque d’État russe affirme avoir réuni à Moscou 18 000 livres ukrainiens qualifiés de « nationalistes » et « russophobes » dans un dépôt spécial accessible aux chercheurs. Ces ouvrages proviendraient de bibliothèques situées dans des territoires ukrainiens contrôlés par la Russie, notamment dans le Donbass. Vadim Duda présente cette initiative comme une démarche de conservation ; Kyiv y voit un effacement culturel. Lancé en 2024, le fonds comptait déjà 12 000 volumes en 2025. Son classement séparé limite aussi la circulation de ces récits. Lire l’article

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Crédits photo : Le président américain Franklin D. Roosevelt et le président brésilien Getúlio Vargas photographiés à bord de l’USS Humboldt dans le port de la rivière Potengi, à Natal, en janvier 1943. © Domaine public

Par Nicolas Gary

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