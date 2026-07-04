Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.
Le 04/07/2026 à 10:42 par Nicolas Gary
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04/07/2026 à 10:42
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Du Rio de Janeiro de Getúlio Vargas aux files d’attente de la Foire du livre de Bogotá, de la fiction narcissique de Donald Trump à l’alerte scientifique sur le méthane, ce numéro fait circuler les idées et les récits. Il s’achève à Moscou, où 18 000 livres ukrainiens sont conservés dans un dépôt séparé : un geste présenté comme patrimonial, dénoncé par Kyiv comme une entreprise d’effacement culturel et de contrôle des mémoires.
Trincheira tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio (« Tranchée tropicale. La Seconde Guerre mondiale à Rio »), de Ruy Castro, Companhia das Letras, 2025.
Après un semblant de démocratie, le Brésil de Getúlio Vargas s’enferma dans la dictature en 1937 et resserra ses liens avec l’Allemagne nazie et l’Italie mussolinienne. À Rio, malgré la censure, la vie culturelle n’en était pas moins intense. Bientôt, l’influence des États-Unis l’emporta sur celle de l’Allemagne, contre laquelle le Brésil entra finalement en guerre. Ruy Castro raconte ces années où Rio de Janeiro, alors capitale du pays, vivait sous un régime formellement démocratique avant le durcissement autoritaire. Lire l’article
The Art of the Deal (« L’art de la négociation »), de Donald J. Trump, avec Tony Schwartz, Penguin Random House, 1987.
Trump, l’autoproclamé champion du « deal », le virtuose de la négociation, aurait-il perdu la main ? À comparer ses tractations en cours avec l’Iran, Vladimir Poutine ou Benyamin Netanyahou aux satisfecit qu’il se décernait dans ses grandes années de businessman, la réponse semble évidente. Pour le vérifier, il faut revenir à son magnum opus, The Art of the Deal, coécrit en 1987 : on y découvre un homme de 41 ans, persuadé d’avoir atteint le sommet de sa gloire et désireux de livrer les secrets de sa réussite immobilière. Lire l’article
Into the Clear Blue Sky: The Path to Restoring Our Atmosphere (« Retour au ciel clair et bleu. Le chemin pour restaurer notre atmosphère »), de Rob Jackson, Scribner, 2024.
Lorsque l’on évoque le réchauffement climatique, les regards se portent d’abord sur le CO2. Le climatologue américain Rob Jackson invite pourtant à concentrer l’attention sur le méthane, CH4, dont l’effet de serre est beaucoup plus puissant : sur vingt ans, il piège 86 fois plus de rayonnement infrarouge émis par la Terre. Dans son livre, auquel la New York Review of Books redonne une actualité, il rappelle que sa concentration atmosphérique est aujourd’hui 2,6 fois plus élevée qu’en 1776, lorsqu’Alessandro Volta isola ce gaz. Lire l’article
La hora de los lobos (« L’heure des loups »), de Mario Mendoza, Planeta Colombia, 2026.
À en juger par le titre d’un article consacré au romancier colombien Mario Mendoza par le portail colombien Página10, le mot « bookstar » est désormais entré dans le langage courant. Mendoza est devenu une vedette à l’égal des idoles de la pop, comme en témoignent les files d’attente du salon du livre de Bogotá. Après des détours ésotériques qui avaient affaibli sa veine réaliste, La hora de los lobos retrouve la prose sèche et directe qui avait fait la force de Satanás, publié en France par Asphalte en 2018 et adapté au cinéma. Lire l’article
In Defense of Sunlight: The Surprising Science of Sun Exposure (« Défense de la lumière solaire. La science surprenante de l’exposition au soleil »), de Rowan Jacobsen, Scribner, 2026.
Entre 1870 et 1970, Européens et Américains des classes aisées ont largement vécu sous le signe de l’héliothérapie. Le nudisme prospérait, tandis que la Californie, avant de devenir la Silicon Valley, se voulait le « solarium du monde ». Puis la science a alerté sur les risques de cancers cutanés liés aux UVB, entraînant l’essor des protections solaires. Rowan Jacobsen rappelle toutefois que ces crèmes, efficaces contre les carcinomes, ne réduiraient pas nécessairement le risque de mélanome, plus dangereux. Lire l’article
La Bibliothèque d’État russe affirme avoir réuni à Moscou 18 000 livres ukrainiens qualifiés de « nationalistes » et « russophobes » dans un dépôt spécial accessible aux chercheurs. Ces ouvrages proviendraient de bibliothèques situées dans des territoires ukrainiens contrôlés par la Russie, notamment dans le Donbass. Vadim Duda présente cette initiative comme une démarche de conservation ; Kyiv y voit un effacement culturel. Lancé en 2024, le fonds comptait déjà 12 000 volumes en 2025. Son classement séparé limite aussi la circulation de ces récits. Lire l’article
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Crédits photo : Le président américain Franklin D. Roosevelt et le président brésilien Getúlio Vargas photographiés à bord de l’USS Humboldt dans le port de la rivière Potengi, à Natal, en janvier 1943. © Domaine public
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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30/06/2026, 09:00
Que garde-t-on de nos mères, et que transmet-on à nos filles ? C’est à cette question que Sasha Bonét tente de donner une réponse dans un récit ample qui explore le motif de l’eau : celle que l’on porte, celle qui donne la vie, celle qui se perd quand on met au monde.
30/06/2026, 08:00
Eugénie sous les bombes raconte les destins de deux gamins de la campagne vosgienne, à l’orée du xxe siècle. Charles naît à Dignonville, ses parents sont domestiques. Ce qui l’attend, c’est un avenir d’ouvrier agricole ou d’employé de maison. Mais son goût pour l’étude va changer la donne.
30/06/2026, 07:00
En 1584, un messager de la reine mère tire Michel de Montaigne de son château périgourdin et l’envoie à Paris, au cœur d’un royaume miné par les guerres de Religion. Avec Françoise, son épouse, et Nicolas Poulain, jeune scribe sans expérience, l’auteur des Essais entre dans une affaire de Cour où les secrets circulent plus vite que les armées. Le Chat de Montaigne signé Nils Minkmar mêle érudition, panache et comédie avec un plaisir contagieux. Miaulements à venir ce 20 août.
29/06/2026, 16:10
Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.
29/06/2026, 16:10
À Durban, Job quitte un cargo et s’avance dans la nuit avec un sac, une bouteille de vodka et une femme aimée pour horizon. Le voyage qu’il croyait solitaire bascule vite : Rouslan, colosse ukrainien, puis Gabriel le Magnifique et sa mangouste l’entraînent sur les pistes d’Afrique australe, vers le Mozambique et le Zambèze. Odyssée funambule de Nicolas Deleau est un roman-monde fiévreux, fraternel et somptueusement incarné, à aborder le 26 août.
29/06/2026, 11:47
À Saint-Claude, en Guadeloupe, Anicet entend les conversations qui traversent les terrasses, les avis d’obsèques de la radio et les silences trop lourds des adultes. Avec Calixte, son ami chanteur, il grandit sous le regard des taties et d’un kapokier malade auquel la vallée prête tous les malheurs. Dans Les fils du kapokier, Jean-Philippe Louis compose un roman nerveux, drôle et profondément mélancolique sur l’amitié, les départs et ce que les familles transmettent sans le dire. Parole libre à partir du 27 août.
29/06/2026, 11:33
Dans Ce qui se joue, roman de Caroline Hinault à paraître aux éditions du Rouergue le 19 août 2026, un virus nommé le Fatum s’attaque au langage et plonge progressivement la société dans l’aphasie. Alors que les enseignants sont les premiers touchés, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale est envoyé dans un lycée pour observer une classe liée au patient zéro.
29/06/2026, 09:04
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
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