Dimitri Bortnikov : Tombeau de Parsifal revisite les blessures du passé

Vingt ans après avoir quitté son pays natal, le narrateur revient sur les lieux de son enfance avec un objectif précis : faire la lumière sur la disparition de sa mère. Mais au fil de son enquête, il comprend que les responsabilités dépassent le seul acte d'un individu. C'est tout un environnement, marqué par une violence diffuse et des silences anciens, qui semble porter le poids du drame.

Le récit alterne entre ce retour aux origines, les déambulations parisiennes du narrateur et les moments passés auprès de son ami Babyl. Peu à peu, les souvenirs affluent par fragments : les paysages, les figures de l'enfance, les blessures, mais aussi les instants de bonheur et de nostalgie. Réalité et visions s'entremêlent dans une narration où le passé refuse de disparaître.

À travers cette quête, le roman interroge la possibilité de rendre justice aux morts, la difficulté de distinguer le bien du mal et la recherche d'une forme de vérité. Dimitri Bortnikov construit ainsi une réflexion sur la mémoire, la faute et la condition humaine.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Né à Samara en 1968, Dimitri Bortnikov est un écrivain d'origine russe qui écrit désormais directement en français. Son œuvre a reçu plusieurs distinctions, aussi bien en Russie, où il a notamment obtenu le Booker Prize russe et le Prix du best-seller national, qu'en France, où son roman Face au Styx a été récompensé par le prix du meilleur livre du magazine Lire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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