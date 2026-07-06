Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Au cœur d'une exploitation laitière du Québec, un garçon observe le monde qui l'entoure depuis une ferme où les tensions familiales, les non-dits et la brutalité du quotidien façonnent les existences. La ferme, dominée par une imposante grange à douze côtés, devient le décor d'un récit où se mêlent croyances, peurs et héritages. Les générations s'y succèdent dans un univers où la folie semble se transmettre autant que les terres.

À travers une langue à la fois sensorielle et poétique, Steve Poutré explore les liens familiaux, les fragilités psychiques et les conséquences d'un modèle agricole exigeant. Entre roman rural, chronique familiale et récit aux accents gothiques, Lait cru propose une vision singulière de la campagne québécoise, loin des représentations idéalisées.

Récompensé par le Prix littéraire du Gouverneur général et finaliste du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile, ce premier roman a été salué au Québec pour son écriture et son approche renouvelée du roman rural.

Les éditions Les Escales vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1979, Steve Poutré a grandi dans une ferme laitière avant de s'installer à Montréal, où il a exercé pendant plus de vingt ans comme designer graphique. Après avoir longtemps travaillé sur les textes des autres, il publie avec Lait cru son premier roman, inspiré par l'univers agricole qu'il a connu durant son enfance.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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