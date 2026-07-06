Suzanne Valadon, l'insoumise : Agnès Clancier retrace le destin d'une artiste libre

Née dans un milieu modeste, Suzanne Valadon grandit à Montmartre, au cœur d'un quartier en pleine effervescence culturelle. D'abord connue comme modèle des peintres, elle parvient progressivement à s'imposer comme artiste à part entière. Dessin, gravure, peinture : son travail témoigne d'un regard personnel qui lui ouvre les portes des grandes collections muséales.

Agnès Clancier propose un portrait romancé qui met en lumière les différentes facettes de cette figure singulière. Le récit explore autant la trajectoire personnelle de Suzanne Valadon que son œuvre, en montrant comment son indépendance d'esprit, son refus des conventions et son engagement artistique se nourrissent mutuellement. À travers cette évocation, l'autrice revient sur le destin d'une femme qui a construit sa place dans un milieu où les créatrices demeuraient largement marginalisées.

La maison Éditions des Instants vous proposent un extrait en avant-première :

Autrice de romans, récits et recueils de poésie, Agnès Clancier a publié une dizaine d'ouvrages. Parmi ses publications récentes figurent Dans le rêve de l'arbre creux (Éditions du Sonneur, 2024), distingué par le Prix du Livre de Caractère 2026, ainsi que Maryse Bastié, une trace dans le ciel (Magellan & Cie, 2024). Elle est également l'autrice de Karina Sokolova (Arida, 2014) et de Port Jackson (Gallimard, 2007). Elle vit à Paris.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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