Face à un monde en ruines, deux survivants refusent de céder à la haine

L'humanité vacille. À la radio, sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux, les images de violences se multiplient sans que personne ne parvienne à expliquer ce qui se produit. Une hypothèse émerge : un virus, possiblement lié à la viande issue de nouveaux abattoirs, transformerait progressivement les êtres humains en prédateurs animés par une soif de sang.

Dans ce contexte d'effondrement, une jeune femme consumée par la colère et un homme plus fragile, porté par ses rêves, tentent de survivre sans perdre ce qui les définit. Leur combat n'est pas seulement physique : il consiste aussi à résister à la haine et à la violence qui contaminent les individus autant que la société. À travers cette fiction d'anticipation, Loulou Robert interroge les mécanismes de la colère, de la déshumanisation et de la résistance, tout en laissant entrevoir des instants de beauté au milieu du chaos.

Les éditions de L'Observatoire vous proposent un extrait en avant-première :

Loulou Robert publie son premier roman, Bianca, en 2016 chez Julliard, alors qu'elle est âgée de 23 ans. Elle poursuit ensuite son parcours littéraire avec Hope, Sujet inconnu et Je l'aime, avant de rejoindre Flammarion pour Zone grise en 2020. En 2025, elle publie chez Gallimard Déshumaine, un roman consacré à la souffrance animale. Avec Chercher la bête, elle signe son sixième roman et prolonge sa réflexion sur les rapports entre l'humain, la violence et le vivant.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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