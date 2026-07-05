Une bibliothèque conjugale devient le vrai enjeu d’un divorce

Pourtant, sur le trajet, elle change subitement de plan et décide de disperser peu à peu le contenu de ses cartons dans toutes les boîtes à livres qu’elle croisera en chemin. Une façon d’essayer de tourner la page mais aussi de se remémorer la place primordiale que la littérature a occupée dans sa vie et dans son couple…

C’est le début d’un road-trip sur les petites routes de France qui sera propice à des rencontres inattendues, drôles ou, parfois, troublantes. D’une plume à la fois précise et attentive, Jean-Pierre Montal décrit les jeux de miroir – et de hasard – qui nous unissent secrètement aux livres que nous aimons. Et si c’était entre les lignes de ces correspondances fugitives que se cachait, finalement, la clé de nos désirs et de nos hésitations ?

Les éditions Séguier vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1971, Jean-Pierre Montal est romancier et membre du groupe Les Mercuriales. Son précédent ouvrage, La Face nord (prix des Deux-Magots 2024), est également paru chez Séguier.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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