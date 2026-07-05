Un roman social sur ceux que personne ne vient sauver

Quand l’ascenseur s’immobilise, ses doigts deviennent ciseaux pour réinventer ce visage qui lui glisse entre les mains. Ensemble, ils arpentent les couloirs interminables pour soigner les corps délaissés par le système. Dans leur sillage, les rumeurs se propagent, tandis que leur tendresse mutuelle transforme la désolation en une danse flamboyante. Mais un jour le jeune homme décide de partir.

Les éditions La Veilleuse vous proposent un extrait en avant-première :

Thomas Binggeli vit à Lausanne et enseigne les arts visuels à Genève. Diplômé en littérature anglaise et histoire de l’art, il détient aussi un Master en Littérature et Arts visuels de la Haute école des arts de Berne. C’est là qu’est né son premier roman, Virginia dans les tours, sous le mentorat de Pascale Kramer. En 2027, les éditions art&fiction publieront un recueil mêlant texte et photographie, une œuvre où l’auteur documente la lente disparition de ses grands-parents.

Parution le 13 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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