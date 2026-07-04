Quand Montaigne devait préparer l’indocile Henri de Navarre à devenir roi de France

La France est plongée dans les affrontements religieux et l'autorité des Valois s'effrite. Michel de Montaigne quitte son domaine du Périgord pour rejoindre Paris, à la demande de Catherine de Médicis. Sa mission consiste à préparer Henri de Navarre à exercer le pouvoir dans un contexte politique particulièrement instable.

Accompagné de son épouse Françoise et d'un jeune scribe encore peu aguerri, il découvre une capitale où les tensions sont permanentes. Exécutions publiques, intrigues de cour et rumeurs façonnent le quotidien d'une ville en proie au désordre. Au fil du récit, un chat partage le parcours de Montaigne, figure discrète qui contraste avec la brutalité des événements et rappelle les idéaux humanistes défendus par l'écrivain.

Les éditions Les Presses de la Cité vous proposent un extrait en avant-première :

Franco-allemand, Nils Minkmar est docteur en histoire moderne et ancien élève de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Journaliste reconnu en Allemagne, il s'est imposé comme une référence du débat intellectuel contemporain et a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2021, il signe avec Le Chat de Montaigne son premier roman rédigé directement en français, en s'appuyant sur sa connaissance de l'histoire moderne.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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