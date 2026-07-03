Haruki Murakami : “L’IA ne peut pas faire surgir l’imprévu” dans un roman

Le jour même de la sortie japonaise de son dernier ouvrage, Haruki Murakami précise ce qui, selon lui, sépare son travail de romancier des textes produits par intelligence artificielle. L’écrivain ne formule ni un diagnostic technique ni une revendication réglementaire : il décrit un geste d’écriture, fait d’apparitions imprévues, au cœur de son nouveau livre.
Le 03/07/2026 à 16:34 par Cécile Mazin
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03/07/2026 à 16:34
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Haruki Murakami ne veut pas écrire des romans « comme ceux que produit l’intelligence artificielle ». Dans un entretien exclusif accordé à Kyodo News à l’occasion de la parution de L’histoire de Kaho (du prénom de sa première héroïne) l’auteur japonais met en regard deux façons de fabriquer un récit : « L’IA prend en compte tout ce qui s’est produit jusqu’à présent et procède par analogie. Mais le travail que j’accomplis en écrivant un roman est tout à fait différent. »
L’écrivain développe cette opposition à partir de sa propre pratique. « Le rôle du romancier est de tirer dans le récit des choses nouvelles qui surgissent soudain à l’esprit », explique-t-il. Chez lui, ces éléments ne proviennent pas d’un raisonnement par analogie : « Ils viennent vraiment de “l’air”. L’IA ne peut sans doute pas faire cela. »
Et de reconnaître que peut-être des auteurs composent leurs histoires à partir de schémas déjà identifiés, mais assurément « ce ne sont pas les romans que je veux écrire », tranche-t-il.
À LIRE - Son premier roman centré sur une femme : Haruki Murakami joue à Flaubert
Si l'écrivain japonais insiste sur cette définition de l’invention, ce n'est pas pour verser dans l'abstraction du débat littéraire : le roman qu'il publie ce 3 juillet est composé, dit-il, d'une matière qui s’est construite par ajouts successifs. Murakami y fait apparaître, entre autres figures, un homme à motocyclette, un fourmilier, une reine termite, un ange gardien, un œuf d’éléphant et Scarlett Johansson. Le fourmilier, précise-t-il à Kyodo, est précisément l’un de ces personnages qui se présentent soudain lorsqu’il se concentre sur une histoire.
De fait, le texte final est issu d'une série de nouvelles publiées en magazine et propose une plongée dans le réalisme magique caractéristique de Murakami, tout en apportant un regard neuf et profondément introspectif sur la manière dont les femmes évoluent dans le monde moderne.
Publié par Shinchosha (papier et numérique), L’histoire de Kaho est présenté par la maison comme le premier long roman de Murakami ayant une femme pour protagoniste principale. Avec un premier tirage de 250.000 exemplaires, le romancier déferle en librairies, une nouvelle fois très attendu.
Kaho, 26 ans, est autrice d’albums. Lors d’un rendez-vous organisé par son éditeur, un homme lui lance : « Honnêtement, je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi laid que toi. » Ni révoltée ni abattue, elle cherche le sens de cette phrase ; autour d’elle, des événements de plus en plus singuliers se mettent alors en marche. Suite à ce rendez-vous galant à l'aveugle marqué par des remarques étrangement insultantes, elle bascule dans un univers surréaliste et insolite.
Dans le message publié par Shinchosha, Murakami la décrit comme une jeune femme ordinaire et ajoute : « Pour ce roman, j’ai écrit en devenant elle. »
PORTRAIT - Haruki Murakami, une vertigineuse galaxie romanesque
Le livre reprend une série en quatre parties parue dans la revue Shincho entre juin 2024 et mars 2026. La première, intitulée Kaho, avait été lue à l’université Waseda lors d’une soirée avec Mieko Kawakami, avant de paraître en revue puis, en anglais, dans The New Yorker, dans une traduction de Philip Gabriel. Le roman les rassemble et les retravaille en quatre chapitres : « Kaho et l’homme à motocyclette », « Le fourmilier de Musashi-sakai », « Kaho et la reine termite » et « L’ange gardien, l’œuf d’éléphant et Scarlett Johansson ».
Trois ans après La Cité et ses murs incertains, Murakami revient ainsi au roman par une forme issue de la publication périodique. Il a confié à Kyodo avoir pris plaisir à écrire cette suite de récits, en reliant d’abord les parties « de manière assez lâche », puis en y apportant des retouches. Il souligne qu’au terme de ce montage, l’ensemble n’avait guère produit de contradictions ni dérivé vers une intrigue incohérente.
Aucun lien véritable entre Kaho et l'intelligence artificielle, sinon la démarche créative propre d’un écrivain : Murakami surfe habilement sur un sujet contemporain, sans en rejeter l’usage en bloc. Tant s’en faut, pour l’ermite japonais, pour qui l’écriture automatisée n’a rien d’impossible.
Mais ses aspirations et son travail d’écrivains se situent justement dans ce qui échappe au programme initial de la machine. L’histoire de Kaho n’est, pour l’heure, disponible qu’en japonais : aucun calendrier de traduction du roman complet n’a été rendu public.
Crédits photo © 荒木狂惟
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.
01/07/2026, 08:00
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.
30/06/2026, 12:51
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
30/06/2026, 11:00
Tout le circuit judiciaire américain a désormais eu entre les mains le cas de l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll par Donald Trump. La Cour suprême, tribunal de dernier ressort, a refusé, ce lundi 29 juin, d'examiner la décision rendue en mai 2023, confirmée en appel en décembre 2024. Le président des États-Unis, définitivement condamné, s'est acquitté d'une amende de 5 millions $.
30/06/2026, 09:52
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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