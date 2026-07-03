Haruki Murakami : “L’IA ne peut pas faire surgir l’imprévu” dans un roman

Haruki Murakami ne veut pas écrire des romans « comme ceux que produit l’intelligence artificielle ». Dans un entretien exclusif accordé à Kyodo News à l’occasion de la parution de L’histoire de Kaho (du prénom de sa première héroïne) l’auteur japonais met en regard deux façons de fabriquer un récit : « L’IA prend en compte tout ce qui s’est produit jusqu’à présent et procède par analogie. Mais le travail que j’accomplis en écrivant un roman est tout à fait différent. »

L’écrivain développe cette opposition à partir de sa propre pratique. « Le rôle du romancier est de tirer dans le récit des choses nouvelles qui surgissent soudain à l’esprit », explique-t-il. Chez lui, ces éléments ne proviennent pas d’un raisonnement par analogie : « Ils viennent vraiment de “l’air”. L’IA ne peut sans doute pas faire cela. »

Et de reconnaître que peut-être des auteurs composent leurs histoires à partir de schémas déjà identifiés, mais assurément « ce ne sont pas les romans que je veux écrire », tranche-t-il.

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Si l'écrivain japonais insiste sur cette définition de l’invention, ce n'est pas pour verser dans l'abstraction du débat littéraire : le roman qu'il publie ce 3 juillet est composé, dit-il, d'une matière qui s’est construite par ajouts successifs. Murakami y fait apparaître, entre autres figures, un homme à motocyclette, un fourmilier, une reine termite, un ange gardien, un œuf d’éléphant et Scarlett Johansson. Le fourmilier, précise-t-il à Kyodo, est précisément l’un de ces personnages qui se présentent soudain lorsqu’il se concentre sur une histoire.

De fait, le texte final est issu d'une série de nouvelles publiées en magazine et propose une plongée dans le réalisme magique caractéristique de Murakami, tout en apportant un regard neuf et profondément introspectif sur la manière dont les femmes évoluent dans le monde moderne.

Un livre né de quatre récits

Publié par Shinchosha (papier et numérique), L’histoire de Kaho est présenté par la maison comme le premier long roman de Murakami ayant une femme pour protagoniste principale. Avec un premier tirage de 250.000 exemplaires, le romancier déferle en librairies, une nouvelle fois très attendu.

Kaho, 26 ans, est autrice d’albums. Lors d’un rendez-vous organisé par son éditeur, un homme lui lance : « Honnêtement, je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi laid que toi. » Ni révoltée ni abattue, elle cherche le sens de cette phrase ; autour d’elle, des événements de plus en plus singuliers se mettent alors en marche. Suite à ce rendez-vous galant à l'aveugle marqué par des remarques étrangement insultantes, elle bascule dans un univers surréaliste et insolite.

Dans le message publié par Shinchosha, Murakami la décrit comme une jeune femme ordinaire et ajoute : « Pour ce roman, j’ai écrit en devenant elle. »

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Le livre reprend une série en quatre parties parue dans la revue Shincho entre juin 2024 et mars 2026. La première, intitulée Kaho, avait été lue à l’université Waseda lors d’une soirée avec Mieko Kawakami, avant de paraître en revue puis, en anglais, dans The New Yorker, dans une traduction de Philip Gabriel. Le roman les rassemble et les retravaille en quatre chapitres : « Kaho et l’homme à motocyclette », « Le fourmilier de Musashi-sakai », « Kaho et la reine termite » et « L’ange gardien, l’œuf d’éléphant et Scarlett Johansson ».

Un Japon fébrile

Trois ans après La Cité et ses murs incertains, Murakami revient ainsi au roman par une forme issue de la publication périodique. Il a confié à Kyodo avoir pris plaisir à écrire cette suite de récits, en reliant d’abord les parties « de manière assez lâche », puis en y apportant des retouches. Il souligne qu’au terme de ce montage, l’ensemble n’avait guère produit de contradictions ni dérivé vers une intrigue incohérente.

Aucun lien véritable entre Kaho et l'intelligence artificielle, sinon la démarche créative propre d’un écrivain : Murakami surfe habilement sur un sujet contemporain, sans en rejeter l’usage en bloc. Tant s’en faut, pour l’ermite japonais, pour qui l’écriture automatisée n’a rien d’impossible.

Mais ses aspirations et son travail d’écrivains se situent justement dans ce qui échappe au programme initial de la machine. L’histoire de Kaho n’est, pour l’heure, disponible qu’en japonais : aucun calendrier de traduction du roman complet n’a été rendu public.

Crédits photo © 荒木狂惟

Par Cécile Mazin

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