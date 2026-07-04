Une relecture romanesque de la vie de Vincent van Gogh

Si la figure de Vincent van Gogh est aujourd'hui entourée de nombreux mythes, son existence demeure souvent méconnue. Vincent Vigneron choisit d'en proposer une relecture romanesque en suivant le peintre dans ses errances à travers les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Animé par une quête de sens autant que par le besoin d'aimer et d'être reconnu, Van Gogh traverse les épreuves personnelles et professionnelles avant de trouver dans le dessin puis dans la peinture le moyen d'exprimer sa vision du monde.

Le roman s'appuie sur une documentation historique pour restituer les pensées, les aspirations et les angoisses d'un artiste dont la carrière, brève mais d'une exceptionnelle fécondité, s'achève à seulement trente-sept ans après la réalisation de plus de deux mille œuvres. À travers cette approche, l'auteur s'attache davantage à l'homme qu'à la légende.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Avant de publier son premier roman, Vincent Vigneron a exercé plusieurs métiers, notamment cariste, hôte de caisse et livreur. Il travaille aujourd'hui comme réceptionniste dans un hôtel à Lyon. Rien que de grands tournesols marque ses débuts en littérature.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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