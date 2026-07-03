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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.

Le 03/07/2026 à 16:48 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

03/07/2026 à 16:48

Bernard Strainchamps

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Chaque semaine, les contributions repérées par Bibliosurf composent une photographie mouvante de la réception littéraire : non pas un palmarès de ventes, mais une cartographie des livres qui circulent, se commentent, divisent ou rassemblent.

Dans ce paysage, Minuit à bord : Enquête romanesque de Laura Alcoba se distingue par la convergence des regards, tandis que les récits de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe prolongent cette circulation critique.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
1 ★ Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard) Laura Alcoba 3 presse · vidéos 1 007
2 ★ Vermeille (De l'attente) Florence Jou 2 presse · blogs 569
3 ★ La belle-mère (trad. Marina Heide - Buchet Chastel) Moa Herngren 2 presse · blogs 95
4 ★ La mariée silencieuse (trad. Anatole Pons-Reumaux - Gallmeister) Piergiorgio Pulixi 2 blogs · vidéos 8 252
5 ★ Le Fils de l'oligarque (trad. Anne-Sylvie Homassel - Belfond) Patrick Radden Keefe 2 presse · podcasts 652

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

Les cinq titres du classement apparaissent pour la première fois dans les retours de la semaine.

La résidence d’écrivain devient elle-même le décor d’une enquête littéraire dans Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard) de Laura Alcoba : un hôtel des années 1930, construit comme un paquebot de béton armé et perché à Cerbère, sert de point de départ à une plongée sur les traces du poète Benjamin Fondane et de son film disparu.

 

 

L'Humanité évoque « une passionnante enquête sur un film disparu », tandis que la Librairie Ombres Blanches propose une rencontre filmée avec l’autrice.

 

Le vignoble des Pyrénées-Orientales brûle dans Vermeille (De l'attente) de Florence Jou, que Télérama qualifie de « conte apocalyptique », lecture que confirme En attendant Nadeau en y voyant « une utopie de la résistance ». Du côté des tensions familiales, La belle-mère (Buchet Chastel) de Moa Herngren multiplie les points de vue : Page après page salue un roman « habilement écrit », et ActuaLitté insiste sur le choc de « deux vérités ».

 

La mariée silencieuse (Gallmeister) de Piergiorgio Pulixi apparaît elle aussi pour la première fois dans les retours de la semaine. Totalybrune y retient « beaucoup de tendresse » entre les enquêteurs, écho repris en vidéo par Totalybrune Serial Lectrice. Enfin, Le Fils de l'oligarque (Belfond) de Patrick Radden Keefe séduit la presse et l’audio : Télérama parle d’un « fascinant livre-enquête », et le podcast Le polar sonne toujours deux fois y voit « un tableau ténébreux du Londres actuel ».

 

 

Thématiques de la semaine

Mémoire et transmission

 

Plusieurs récits interrogent ce qui se transmet, ou pas, entre générations. Dans Je suis Romane Monnier (Gallimard) de Delphine de Vigan, Kesketalu ? regrette un roman « un peu trop sage » et « scolaire ». À l’inverse, Premier corps (Plon) de Morgane Az est salué par Mes p'tits lus comme un « récit familial » qui « dit de l'amour ». Le podcast Les midis de Culture reçoit Lucile Novat pour Voir venir (Sous-sol), qui ouvre elle aussi « les portes d'un lieu chargé d'histoire ». Enfin, De qui est-on la mère ? (Gallimard) est décrit par En attendant Nadeau comme « un journal de bord d'une immense sensibilité ».

 

Enquêtes et affaires classées

 

Le genre de l’enquête irrigue la semaine sous des formes variées. Les Trente Glorieuses (Gallimard) de Thomas Cantaloube fait ressurgir « les vieilles affaires marseillaises » selon Libération, tandis que Debout, comme une reine (Gallimard) d'Emily Barnett rend hommage, selon Mille (et une) lectures de Maeve, à « une femme de l'ombre » dont l’assassinat reste irrésolu. Le Corset (Héloïse d'Ormesson) de Vanessa Caffin explore une « omerta familiale » d’après Télérama.

 

 

Emprise et sociétés closes

 

Les négatifs (Gallimard) d’Audrey Jarre démonte, pour Black roses for me, « les mécanismes de l'emprise » avec une précision saluée, et La Tradwife (HarperCollins) de Liane Child dénonce, selon Mes p'tits lus, la « domestication » des épouses.

Réception critique

La réception de la semaine dessine des lignes de partage nettes. Le nid du rouge-gorge (Gallmeister) laisse Actu du noir de marbre, entre personnages qui n’accrochent pas et tension absente, quand Une famille insulaire (Gallmeister) séduit davantage Fragments de lecture, qui salue une famille « brisée par les non-dits ». Vertiges (Sonatine) reste « poussif » selon K-libre, tandis que À propos de Nora (Sonatine) laisse un avis « mitigé » à Tu vas t'abîmer les yeux pour cause de longueurs.

 

À l’inverse, Les Invisibles (Sonatine) de R.J. Ellory déçoit partiellement Surbooké par sa lenteur, quand la vidéo de Pierre Vergeat en tire plutôt des conseils d’écriture. Fauves (Albin Michel) de Mélanie Da Costa emporte l’adhésion du site de Carmen Robertson, qui évoque une tension « suffocante ».

 

 

Liens de sang (Belfond) séduit MaVoixAuChapitre par son dénouement inattendu, quand Noir comme la neige (Métailié) de Lilja Sigurdardóttir déçoit légèrement Sang d'Encre Polars par rapport aux volumes précédents. La Fabrique du mal (Michel Lafon) d'Angelina Delcroix est jugée « dense, haletante et solidement documentée » par Culturellement Vôtre.

 

Anonîmes (Préface Factory) de Mehdi Tahenni transforme Nîmes en décor à double visage, entre héritage tauromachique et tension narrative patiente ; Le Monde du Polar salue un auteur qui « refuse la facilité du dépliant touristique ». Ce cri que personne n'entend (trad. Alex Fouillet - La Martinière) de Jørn Lier Horst offre une enquête haletante que ternit selon Totalybrune une résolution jugée « brouillonne » face à la multiplication des suspects. Chutes libres (trad. Benoît Laudier - Vagabonde) de Carl Watson clôt ce tour d’horizon avec un dispositif narratif remarqué : Le Monde y voit « une prouesse littéraire » dans ce dialogue de deux flux de conscience qui ne se rencontrent jamais.

 

À double tranchant (trad. Dominique Defert - JC Lattès) de Patricia Cornwell prolonge une série que K-libre juge « logique et prévisible », avec le sentiment que l’autrice avance « de manière un peu mécanique ». Ambar (trad. Alexandra Carrasco, Georges Tyras - Rivages) de Nicolas Ferraro impressionne davantage : Passion polar y voit « un roman initiatique âpre, tendu et profondément humain », qui dépasse le simple cadre du polar pour explorer les liens familiaux et la transmission.

 

Sources les plus actives

122 contributions recensées cette semaine (117 avis, 2 podcasts, 3 vidéos).

Source Type Chroniques
Télérama presse 9
ActuaLitté presse 7
Le Monde presse 5
Le Monde du Polar blog 5
K-libre blog 4
Nyctalopes blog 3
Totalybrune blog 3
Collectif polar blog 3
MaVoixAuChapitre blog 3
Benzine Magazine blog 3

Crédits photo : Jeanne Menjoulet CC BY 2.0

 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Minuit à bord

Laura Alcoba

Paru le 05/02/2026

210 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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La belle-mère

Moa Herngren trad. Marina Heide

Paru le 04/06/2026

Buchet-Chastel

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La mariée silencieuse

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/04/2026

448 pages

Gallmeister

25,90 €

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Vermeille

Jou Florence, Florence Jou

Paru le 16/04/2026

L'Attente (Editions de)

14,50 €

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A double tranchant

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 20/05/2026

372 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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Le fils de l'oligarque

Patrick Radden Keefe trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 30/04/2026

400 pages

Belfond

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Ambar

Nicolàs Ferraro trad. Alexandra Carrasco, Georges Tyras

Paru le 18/03/2026

254 pages

Rivages

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Chutes libres

Carl Watson trad. Benoît Laudier

Paru le 02/06/2026

340 pages

Vagabonde Editions

24,00 €

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Ce cri que personne n'entend

Jan-Erik Fjell, Jørn Lier Horst trad. Alex Fouillet

Paru le 03/04/2026

384 pages

Editions de la Martinière

21,50 €

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Anonîmes

Mehdi Tahenni

Paru le 04/01/2026

447 pages

Editeurs divers

19,00 €

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Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.

15/06/2026, 10:41

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Les Malheurs de Sophie, la comédie musicale, revient sur France Culture

Après le succès de la première saison, Les Malheurs de Sophie sont de retour sur les ondes ! Cap sur l’Amérique : Sophie grandit, chante… et continue de faire des bêtises. Disponible à partir du 12 juin sur le site de France Culture et l’application Radio France.

11/06/2026, 16:11

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Au bonheur des livres reçoit Paul Gasnier et Romain Lemire

Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat

11/06/2026, 10:02

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Ridley Scott remet le cap sur L’Île au trésor, Hugh Jackman en Long John Silver

Ridley Scott prépare une nouvelle adaptation de L’Île au trésor, le grand roman d’aventures de Robert Louis Stevenson. Hugh Jackman y incarnerait Long John Silver, figure centrale de l’imaginaire pirate, dans un projet actuellement proposé aux studios hollywoodiens. Plus qu’un simple retour au film de flibuste, cette annonce remet en lumière un texte fondateur de la littérature populaire, publié en 1883 et jamais vraiment sorti des écrans.

09/06/2026, 17:52

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Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

09/06/2026, 13:04

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Netflix veut transformer les lecteurs en spectateurs

Avec plus de 9 milliards de vues revendiquées en 2025 pour ses programmes tirés de livres, Netflix consacre un espace entier aux œuvres passées de la page à l’écran. Derrière l’outil de recommandation, une stratégie : faire du catalogue éditorial l’un des moteurs du streaming.

09/06/2026, 12:25

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Claire Romain et Hugo Becker à l'affiche de Demain, d'après Guillaume Musso

L’histoire d’Emma a manifestement emballé la chaîne, ou bien sont-ce les 900.000 exemplaires écoulés (donnée Edistat), qui ont achevé de convaincre ? Reste que le roman Demain, de Guillaume Musso, deviendra une série télévisée en six épisodes porté par TF1 et Lincoln TV. Un thriller sur fond de romance, ou inversement, qui cherche actuellement des espaces pour le tournage.

05/06/2026, 08:33

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