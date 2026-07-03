Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Chaque semaine, les contributions repérées par Bibliosurf composent une photographie mouvante de la réception littéraire : non pas un palmarès de ventes, mais une cartographie des livres qui circulent, se commentent, divisent ou rassemblent.

Dans ce paysage, Minuit à bord : Enquête romanesque de Laura Alcoba se distingue par la convergence des regards, tandis que les récits de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe prolongent cette circulation critique.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées 1 ★ Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard) Laura Alcoba 3 presse · vidéos 1 007 2 ★ Vermeille (De l'attente) Florence Jou 2 presse · blogs 569 3 ★ La belle-mère (trad. Marina Heide - Buchet Chastel) Moa Herngren 2 presse · blogs 95 4 ★ La mariée silencieuse (trad. Anatole Pons-Reumaux - Gallmeister) Piergiorgio Pulixi 2 blogs · vidéos 8 252 5 ★ Le Fils de l'oligarque (trad. Anne-Sylvie Homassel - Belfond) Patrick Radden Keefe 2 presse · podcasts 652

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

Les cinq titres du classement apparaissent pour la première fois dans les retours de la semaine. La résidence d’écrivain devient elle-même le décor d’une enquête littéraire dans Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard) de Laura Alcoba : un hôtel des années 1930, construit comme un paquebot de béton armé et perché à Cerbère, sert de point de départ à une plongée sur les traces du poète Benjamin Fondane et de son film disparu. L'Humanité évoque « une passionnante enquête sur un film disparu », tandis que la Librairie Ombres Blanches propose une rencontre filmée avec l’autrice. Le vignoble des Pyrénées-Orientales brûle dans Vermeille (De l'attente) de Florence Jou, que Télérama qualifie de « conte apocalyptique », lecture que confirme En attendant Nadeau en y voyant « une utopie de la résistance ». Du côté des tensions familiales, La belle-mère (Buchet Chastel) de Moa Herngren multiplie les points de vue : Page après page salue un roman « habilement écrit », et ActuaLitté insiste sur le choc de « deux vérités ». La mariée silencieuse (Gallmeister) de Piergiorgio Pulixi apparaît elle aussi pour la première fois dans les retours de la semaine. Totalybrune y retient « beaucoup de tendresse » entre les enquêteurs, écho repris en vidéo par Totalybrune Serial Lectrice. Enfin, Le Fils de l'oligarque (Belfond) de Patrick Radden Keefe séduit la presse et l’audio : Télérama parle d’un « fascinant livre-enquête », et le podcast Le polar sonne toujours deux fois y voit « un tableau ténébreux du Londres actuel ».

Thématiques de la semaine

Réception critique

Sources les plus actives

122 contributions recensées cette semaine (117 avis, 2 podcasts, 3 vidéos).

Crédits photo : Jeanne Menjoulet CC BY 2.0

Par Bernard Strainchamps

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