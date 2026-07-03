Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.
Le 03/07/2026 à 16:48 par Bernard Strainchamps
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Publié le :
03/07/2026 à 16:48
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Chaque semaine, les contributions repérées par Bibliosurf composent une photographie mouvante de la réception littéraire : non pas un palmarès de ventes, mais une cartographie des livres qui circulent, se commentent, divisent ou rassemblent.
Dans ce paysage, Minuit à bord : Enquête romanesque de Laura Alcoba se distingue par la convergence des regards, tandis que les récits de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe prolongent cette circulation critique.
|#
|Titre
|Auteur
|Mentions
|Sources dominantes
|Ventes cumulées
|1 ★
|Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard)
|Laura Alcoba
|3
|presse · vidéos
|1 007
|2 ★
|Vermeille (De l'attente)
|Florence Jou
|2
|presse · blogs
|569
|3 ★
|La belle-mère (trad. Marina Heide - Buchet Chastel)
|Moa Herngren
|2
|presse · blogs
|95
|4 ★
|La mariée silencieuse (trad. Anatole Pons-Reumaux - Gallmeister)
|Piergiorgio Pulixi
|2
|blogs · vidéos
|8 252
|5 ★
|Le Fils de l'oligarque (trad. Anne-Sylvie Homassel - Belfond)
|Patrick Radden Keefe
|2
|presse · podcasts
|652
(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)
Les cinq titres du classement apparaissent pour la première fois dans les retours de la semaine.
La résidence d’écrivain devient elle-même le décor d’une enquête littéraire dans Minuit à bord : Enquête romanesque (Gallimard) de Laura Alcoba : un hôtel des années 1930, construit comme un paquebot de béton armé et perché à Cerbère, sert de point de départ à une plongée sur les traces du poète Benjamin Fondane et de son film disparu.
L'Humanité évoque « une passionnante enquête sur un film disparu », tandis que la Librairie Ombres Blanches propose une rencontre filmée avec l’autrice.
Le vignoble des Pyrénées-Orientales brûle dans Vermeille (De l'attente) de Florence Jou, que Télérama qualifie de « conte apocalyptique », lecture que confirme En attendant Nadeau en y voyant « une utopie de la résistance ». Du côté des tensions familiales, La belle-mère (Buchet Chastel) de Moa Herngren multiplie les points de vue : Page après page salue un roman « habilement écrit », et ActuaLitté insiste sur le choc de « deux vérités ».
La mariée silencieuse (Gallmeister) de Piergiorgio Pulixi apparaît elle aussi pour la première fois dans les retours de la semaine. Totalybrune y retient « beaucoup de tendresse » entre les enquêteurs, écho repris en vidéo par Totalybrune Serial Lectrice. Enfin, Le Fils de l'oligarque (Belfond) de Patrick Radden Keefe séduit la presse et l’audio : Télérama parle d’un « fascinant livre-enquête », et le podcast Le polar sonne toujours deux fois y voit « un tableau ténébreux du Londres actuel ».
Plusieurs récits interrogent ce qui se transmet, ou pas, entre générations. Dans Je suis Romane Monnier (Gallimard) de Delphine de Vigan, Kesketalu ? regrette un roman « un peu trop sage » et « scolaire ». À l’inverse, Premier corps (Plon) de Morgane Az est salué par Mes p'tits lus comme un « récit familial » qui « dit de l'amour ». Le podcast Les midis de Culture reçoit Lucile Novat pour Voir venir (Sous-sol), qui ouvre elle aussi « les portes d'un lieu chargé d'histoire ». Enfin, De qui est-on la mère ? (Gallimard) est décrit par En attendant Nadeau comme « un journal de bord d'une immense sensibilité ».
Le genre de l’enquête irrigue la semaine sous des formes variées. Les Trente Glorieuses (Gallimard) de Thomas Cantaloube fait ressurgir « les vieilles affaires marseillaises » selon Libération, tandis que Debout, comme une reine (Gallimard) d'Emily Barnett rend hommage, selon Mille (et une) lectures de Maeve, à « une femme de l'ombre » dont l’assassinat reste irrésolu. Le Corset (Héloïse d'Ormesson) de Vanessa Caffin explore une « omerta familiale » d’après Télérama.
Les négatifs (Gallimard) d’Audrey Jarre démonte, pour Black roses for me, « les mécanismes de l'emprise » avec une précision saluée, et La Tradwife (HarperCollins) de Liane Child dénonce, selon Mes p'tits lus, la « domestication » des épouses.
La réception de la semaine dessine des lignes de partage nettes. Le nid du rouge-gorge (Gallmeister) laisse Actu du noir de marbre, entre personnages qui n’accrochent pas et tension absente, quand Une famille insulaire (Gallmeister) séduit davantage Fragments de lecture, qui salue une famille « brisée par les non-dits ». Vertiges (Sonatine) reste « poussif » selon K-libre, tandis que À propos de Nora (Sonatine) laisse un avis « mitigé » à Tu vas t'abîmer les yeux pour cause de longueurs.
À l’inverse, Les Invisibles (Sonatine) de R.J. Ellory déçoit partiellement Surbooké par sa lenteur, quand la vidéo de Pierre Vergeat en tire plutôt des conseils d’écriture. Fauves (Albin Michel) de Mélanie Da Costa emporte l’adhésion du site de Carmen Robertson, qui évoque une tension « suffocante ».
Liens de sang (Belfond) séduit MaVoixAuChapitre par son dénouement inattendu, quand Noir comme la neige (Métailié) de Lilja Sigurdardóttir déçoit légèrement Sang d'Encre Polars par rapport aux volumes précédents. La Fabrique du mal (Michel Lafon) d'Angelina Delcroix est jugée « dense, haletante et solidement documentée » par Culturellement Vôtre.
Anonîmes (Préface Factory) de Mehdi Tahenni transforme Nîmes en décor à double visage, entre héritage tauromachique et tension narrative patiente ; Le Monde du Polar salue un auteur qui « refuse la facilité du dépliant touristique ». Ce cri que personne n'entend (trad. Alex Fouillet - La Martinière) de Jørn Lier Horst offre une enquête haletante que ternit selon Totalybrune une résolution jugée « brouillonne » face à la multiplication des suspects. Chutes libres (trad. Benoît Laudier - Vagabonde) de Carl Watson clôt ce tour d’horizon avec un dispositif narratif remarqué : Le Monde y voit « une prouesse littéraire » dans ce dialogue de deux flux de conscience qui ne se rencontrent jamais.
À double tranchant (trad. Dominique Defert - JC Lattès) de Patricia Cornwell prolonge une série que K-libre juge « logique et prévisible », avec le sentiment que l’autrice avance « de manière un peu mécanique ». Ambar (trad. Alexandra Carrasco, Georges Tyras - Rivages) de Nicolas Ferraro impressionne davantage : Passion polar y voit « un roman initiatique âpre, tendu et profondément humain », qui dépasse le simple cadre du polar pour explorer les liens familiaux et la transmission.
122 contributions recensées cette semaine (117 avis, 2 podcasts, 3 vidéos).
|Source
|Type
|Chroniques
|Télérama
|presse
|9
|ActuaLitté
|presse
|7
|Le Monde
|presse
|5
|Le Monde du Polar
|blog
|5
|K-libre
|blog
|4
|Nyctalopes
|blog
|3
|Totalybrune
|blog
|3
|Collectif polar
|blog
|3
|MaVoixAuChapitre
|blog
|3
|Benzine Magazine
|blog
|3
Crédits photo : Jeanne Menjoulet CC BY 2.0
Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com
Paru le 05/02/2026
210 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 04/06/2026
Buchet-Chastel
24,00 €
Paru le 08/04/2026
448 pages
Gallmeister
25,90 €
Paru le 16/04/2026
L'Attente (Editions de)
14,50 €
Paru le 20/05/2026
372 pages
Jean-Claude Lattès
22,90 €
Paru le 30/04/2026
400 pages
Belfond
22,90 €
Paru le 18/03/2026
254 pages
Rivages
21,00 €
Paru le 02/06/2026
340 pages
Vagabonde Editions
24,00 €
Paru le 03/04/2026
384 pages
Editions de la Martinière
21,50 €
Paru le 04/01/2026
447 pages
Editeurs divers
19,00 €
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