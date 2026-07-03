Un abonnement premium pour le manga numérique chez Emaqi

Emaqi veut installer une nouvelle porte d’entrée légale vers le manga numérique en anglais. Selon Publishers Weekly, la plateforme lance une offre premium par abonnement au prix de 6,99 dollars par mois. Le service est annoncé à l’approche d’Anime Expo, à Los Angeles (du 2 au 5 juillet 2026).

L’offre démarre avec environ 400 séries et 2.000 volumes, issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita. Viz Media doit suivre rapidement. Parmi les titres mis en avant figurent Attack on Titan, Tokyo Revengers, The Gene of AI, Anjo the Mischievous Gal ou Sengoku Komachi Kurotan. Des titres Viz comme Ranma 1/2, Komi Can’t Communicate et Goodnight PunPun sont également annoncés dans le programme.

La plateforme a été développée par Orange Inc., start-up tokyoïte fondée en 2021 par Shoko Ugaki. Lancée officiellement en 2024, Emaqi se concentre sur des contenus japonais licenciés pour les lecteurs anglophones d’Amérique du Nord. Son application iOS, Android et son site ont ouvert en mai 2025.

Une réponse au piratage et à la demande anglophone

En juin 2026, Emaqi revendique plus de 26.000 volumes et environ 2500 séries, dont de nombreux titres disponibles pour la première fois en version anglaise officielle. Jusqu’ici, le modèle reposait surtout sur le paiement à l’acte. L’abonnement vient élargir cette logique, avec une période d’essai gratuite de sept jours, un programme de parrainage et une campagne « Read-to-Earn-Coin » destinée à encourager la découverte de nouvelles séries.

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Le manga numérique anglophone reste pris dans une tension ancienne. La demande est forte, mais l’offre légale n’a pas toujours suivi le rythme des lecteurs. Les scanlations et sites pirates ont prospéré sur les délais de traduction, l’indisponibilité de certains titres et la dispersion des catalogues.

Emaqi se présente comme une réponse commerciale à cette situation : proposer des traductions professionnelles, licenciées, accessibles depuis un même service. Shoko Ugaki affirme que l’abonnement « contribue à un écosystème manga plus sain » en créant davantage d’occasions pour les œuvres officiellement licenciées d’être découvertes et soutenues par les lecteurs.

Le manga comme marché d’abonnement

L’intérêt du modèle tient à sa double promesse. Pour les lecteurs, il offre un accès continu à des séries longues, à des titres de niche ou à des œuvres encore peu connues hors du Japon. Pour les ayants droit, il peut transformer des lectures qui se faisaient parfois hors cadre légal en revenus mesurables, tout en fournissant des données sur les usages.

Le prix mensuel place Emaqi dans l’univers des services culturels numériques, sans prétendre remplacer le papier. Les volumes imprimés, éditions collectors et librairies spécialisées gardent leur rôle. Mais l’abonnement peut devenir un outil de découverte, notamment pour les lecteurs qui hésitent à investir dans une série avant de la connaître.

La question de la répartition de la valeur demeure ouverte : aucun détail n'est fourni concernant les conditions financières entre plateforme, éditeurs japonais, éditeurs nord-américains, traducteurs et autres ayants droit. Le lancement confirme simplement que le manga reste l’un des laboratoires les plus actifs de la lecture numérique : traduction officielle, lutte contre le piratage, abonnement et circulation internationale s’y rencontrent plus vite qu’ailleurs.

Souffler n'est pas jouer

Notons tout de même qu'Emaqi ne défriche rien : Le manga numérique anglophone compte déjà plusieurs offres par abonnement, à commencer par Mangamo et Omoi — la plateforme auparavant connue sous le nom d’Azuki — qui associent accès mensuel à une partie de leur catalogue et achats à l’unité. Mangamo facture ainsi son offre Plus 4,99 dollars mensuels, tandis qu’Omoi propose un forfait Premium au même prix, donnant accès à plusieurs milliers de chapitres sous licence.

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Le service de Shueisha, MANGA Plus MAX, repose également sur une lecture illimitée : 1,99 dollar par mois pour les séries en cours, 4,99 dollars pour inclure les œuvres achevées. Viz Media commercialise de son côté deux bibliothèques distinctes, Shonen Jump et VIZ Manga. Emaqi se différencie moins par l’idée de l’abonnement que par son ambition de réunir, dans une même offre multiéditeurs, des fonds jusqu’ici dispersés entre les applications et les ayants droit.

Par Clément Solym

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