Un abonnement premium pour le manga numérique chez Emaqi

La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.
Le 03/07/2026 à 16:35 par Clément Solym
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03/07/2026 à 16:35
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Emaqi veut installer une nouvelle porte d’entrée légale vers le manga numérique en anglais. Selon Publishers Weekly, la plateforme lance une offre premium par abonnement au prix de 6,99 dollars par mois. Le service est annoncé à l’approche d’Anime Expo, à Los Angeles (du 2 au 5 juillet 2026).
L’offre démarre avec environ 400 séries et 2.000 volumes, issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita. Viz Media doit suivre rapidement. Parmi les titres mis en avant figurent Attack on Titan, Tokyo Revengers, The Gene of AI, Anjo the Mischievous Gal ou Sengoku Komachi Kurotan. Des titres Viz comme Ranma 1/2, Komi Can’t Communicate et Goodnight PunPun sont également annoncés dans le programme.
La plateforme a été développée par Orange Inc., start-up tokyoïte fondée en 2021 par Shoko Ugaki. Lancée officiellement en 2024, Emaqi se concentre sur des contenus japonais licenciés pour les lecteurs anglophones d’Amérique du Nord. Son application iOS, Android et son site ont ouvert en mai 2025.
En juin 2026, Emaqi revendique plus de 26.000 volumes et environ 2500 séries, dont de nombreux titres disponibles pour la première fois en version anglaise officielle. Jusqu’ici, le modèle reposait surtout sur le paiement à l’acte. L’abonnement vient élargir cette logique, avec une période d’essai gratuite de sept jours, un programme de parrainage et une campagne « Read-to-Earn-Coin » destinée à encourager la découverte de nouvelles séries.
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Le manga numérique anglophone reste pris dans une tension ancienne. La demande est forte, mais l’offre légale n’a pas toujours suivi le rythme des lecteurs. Les scanlations et sites pirates ont prospéré sur les délais de traduction, l’indisponibilité de certains titres et la dispersion des catalogues.
Emaqi se présente comme une réponse commerciale à cette situation : proposer des traductions professionnelles, licenciées, accessibles depuis un même service. Shoko Ugaki affirme que l’abonnement « contribue à un écosystème manga plus sain » en créant davantage d’occasions pour les œuvres officiellement licenciées d’être découvertes et soutenues par les lecteurs.
L’intérêt du modèle tient à sa double promesse. Pour les lecteurs, il offre un accès continu à des séries longues, à des titres de niche ou à des œuvres encore peu connues hors du Japon. Pour les ayants droit, il peut transformer des lectures qui se faisaient parfois hors cadre légal en revenus mesurables, tout en fournissant des données sur les usages.
Le prix mensuel place Emaqi dans l’univers des services culturels numériques, sans prétendre remplacer le papier. Les volumes imprimés, éditions collectors et librairies spécialisées gardent leur rôle. Mais l’abonnement peut devenir un outil de découverte, notamment pour les lecteurs qui hésitent à investir dans une série avant de la connaître.
La question de la répartition de la valeur demeure ouverte : aucun détail n'est fourni concernant les conditions financières entre plateforme, éditeurs japonais, éditeurs nord-américains, traducteurs et autres ayants droit. Le lancement confirme simplement que le manga reste l’un des laboratoires les plus actifs de la lecture numérique : traduction officielle, lutte contre le piratage, abonnement et circulation internationale s’y rencontrent plus vite qu’ailleurs.
Notons tout de même qu'Emaqi ne défriche rien : Le manga numérique anglophone compte déjà plusieurs offres par abonnement, à commencer par Mangamo et Omoi — la plateforme auparavant connue sous le nom d’Azuki — qui associent accès mensuel à une partie de leur catalogue et achats à l’unité. Mangamo facture ainsi son offre Plus 4,99 dollars mensuels, tandis qu’Omoi propose un forfait Premium au même prix, donnant accès à plusieurs milliers de chapitres sous licence.
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Le service de Shueisha, MANGA Plus MAX, repose également sur une lecture illimitée : 1,99 dollar par mois pour les séries en cours, 4,99 dollars pour inclure les œuvres achevées. Viz Media commercialise de son côté deux bibliothèques distinctes, Shonen Jump et VIZ Manga. Emaqi se différencie moins par l’idée de l’abonnement que par son ambition de réunir, dans une même offre multiéditeurs, des fonds jusqu’ici dispersés entre les applications et les ayants droit.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.
29/05/2026, 13:06
Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?
28/05/2026, 16:56
Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.
27/05/2026, 18:18
Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».
27/05/2026, 17:36
Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.
27/05/2026, 12:07
Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.
23/05/2026, 10:32
Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.
23/05/2026, 10:17
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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