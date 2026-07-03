9 titres dans la sélection finale du Prix Stanislas

Décolorer sa fille de Lucie Bérard (Les Intranquilles)

Le ciel ici déborde de Eva Bottega (Denoël)

Le bruit du melon qui explose de Marie Colombe (Au diable vauvert)

Le mouvement de Douce Dibondo (Rivages)

Joseph dans la nuit de Olivier Grondeau (L'Iconoclaste)

Paradisi Gloria de Élise Lespade (Le Cercle ouvert)

Tuer le vieux de Daria Marx (Flammarion)

C'était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset)

Le dernier présage de Victoria Woodhull de Maxim Schwartz (Philippe Rey)

Lancé en 2016 par Le Livre sur la Place, le prix Stanislas récompense un premier roman de la rentrée littéraire.

Le jury du Prix Stanislas est composé de cinq professionnels : Nathalie Broutin (ICI Lorraine), Baptiste Liger (Lire Magazine), Daniel Picouly (écrivain), Pierre Vavasseur (écrivain et journaliste) et Clara Dupont-Monod (éditrice et écrivaine).

La seconde délibération, au cours de laquelle sera désigné le lauréat du Prix Stanislas 2026, est programmée le mercredi 2 septembre. À cette occasion, le jury sera rejoint par Hélène Montjean (Société des Hôtels Littéraires), ainsi que par trois étudiants des facultés de Nancy : Maëlys Berland, Guénolé Duquesne-Fresson et Jules Mercier.

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Doté de 3000 € par la ville de Nancy, ce prix sera remis officiellement dans le cadre du Livre sur la Place le samedi 12 septembre 2026 à Nancy.

L'année dernière, la récompense avait couronné Agnès Gruda pour Ça finit quand, toujours ? (Équateur).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche

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