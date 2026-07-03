Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et féministe avant l’heure

Son rêve : rencontrer Montaigne

Bien loin de se contenter d’apprendre le catéchisme, la couture et les bonnes manières, comme il est d’usage pour les jeunes filles de son temps, Marie de Gournay étudie les lettres et apprend le latin et le grec en autodidacte dans la demeure familiale en Picardie.

Après avoir lu la première édition des Essais (1580) du philosophe Michel de Montaigne, elle se fixe un seul et unique but — « monter » à Paris et rencontrer Montaigne.

En 1586, elle a 21 ans et s’installe seule dans la capitale avec la ferme intention de gagner sa vie par l’écriture. La norme du temps — un beau mariage, une famille et des enfants — ne l’intéresse pas.

Deux ans plus tard, après avoir surmonté sa timidité, elle envoie un billet sollicitant un rendez-vous avec le grand philosophe, qui lui propose une rencontre dès le lendemain.

Suivent de fréquentes promenades communes pour parler de littérature, une admiration mutuelle et une amitié filiale indéfectible.

La « fille d’alliance » de Montaigne

Marie rencontre Françoise de La Chassaigne, l’épouse de Montaigne, et leur fille Léonore. Montaigne séjourne dans l’Oise dans la famille de Marie. Il considère rapidement Marie comme sa fille adoptive, ou plus exactement sa « fille d’alliance », selon ses propres paroles.

Marie publie en 1594 sa première œuvre personnelle sous le titre Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne. Ébauché lors d’une promenade avec le philosophe (d’où le titre) suite à leur lecture commune de Plutarque, ce roman traite des dangers encourus par les femmes dépendantes des hommes.

Pas d’anonymat pour elle, contrairement à l’usage du temps pour les autrices. La page de titre indique en toutes lettres que l’autrice est « Marie de Gournay, fille d’alliance de Montaigne », tout comme pour ses œuvres suivantes.

La troisième édition des Essais

Montaigne meurt en 1592. À la demande de son épouse, Marie s’attelle à la préparation de la troisième édition des Essais, restée en chantier.

Elle intègre les corrections manuscrites apportées par le philosophe dans l’édition précédente, traduit les citations latines, complète les références, annote le texte et rédige une longue préface dans laquelle elle défend les idées de Montaigne.

Publiée en 1595, cette troisième édition est suivie d’une édition révisée en 1598.

Une autrice et traductrice prolifique

Marie de Gournay gagne sa vie par la plume grâce au mécénat des rois de France et des éminentes personnalités de l’époque (Marguerite de Valois, Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIII, Richelieu, etc.).

Sa principale mécène est Marguerite de Valois, reine de France pendant dix ans (de 1589 à 1599), qui subvient à ses besoins financiers en lui envoyant une somme conséquente chaque trimestre. Devenu homme d’État, le cardinal de Richelieu lui accordera plus tard une pension.

De par ses nombreuses relations, Marie obtient le privilège de publier ses œuvres elle-même, chose très rare pour une femme. Elle publie donc ses œuvres complètes à trois reprises, en 1626, en 1634 et en 1641.

Elle est aussi critique littéraire, et la seule critique littéraire de sexe féminin. Ses essais sur les figures littéraires de son temps suscitent de vives critiques et parfois même des calomnies qui visent aussi bien son œuvre que sa vie personnelle peu conventionnelle. Loin de se décourager, elle persiste et signe.

Comme nombre des femmes lettrées de son époque, Marie traduit les classiques latins, notamment deux oraisons des historiens Salluste et Tacite et une partie du poème épique L’Énéide de Virgile. Ses traductions sont publiées en 1619 sous le titre de Versions de quelques pièces de Virgile, Tacite, Salluste. Elle traduit aussi les écrits du philosophe Cicéron et du poète Ovide.

Deux essais féministes

Le titre de femme de lettres convient à Marie de Gournay, tout comme le célibat lui permettant de se consacrer à l’écriture. Mais il reste difficile pour une femme de faire valoir son droit à penser. Marie plaide donc pour l’éducation des femmes dans deux essais qui font date.

Dans le premier essai, intitulé Égalité des hommes et des femmes, publié en 1622, elle démontre la capacité des femmes à apprendre en citant des exemples de femmes célèbres du passé. Elle affirme que les femmes pourraient être à égalité avec les hommes si elles bénéficiaient de la même éducation et des mêmes opportunités.

Dans le deuxième essai, intitulé Grief des dames, publié en 1626, elle déplore le fait que les femmes ne puissent pas accéder à la propriété, n’aient pas accès à la fonction publique, ne puissent pas exercer leur liberté au même titre que les hommes et ne puissent pas être entendues au même titre que ceux-ci.

Crédits illustration : à gauche : Portrait en buste et en médaillon de Marie de Gournay. Lithographie du 19e siècle par Langlumé. Source : Bibliothèque de Bordeaux, image disponible dans Wikimedia Commons, domaine public - à droite : Page du fameux Exemplaire de Bordeaux, à savoir la seconde édition des Essais de Montaigne avec les corrections, annotations et additions apportées de sa main en vue d’une troisième édition. Source : Bibliothèque de Bordeaux, image disponible dans Wikimedia Commons, domaine public.

Par Marie Lebert

Contact : marie.lebert@gmail.com