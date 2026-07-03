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Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et féministe avant l’heure

Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.

Le 03/07/2026 à 16:03 par Marie Lebert

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Publié le :

03/07/2026 à 16:03

Marie Lebert

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Son rêve : rencontrer Montaigne

Bien loin de se contenter d’apprendre le catéchisme, la couture et les bonnes manières, comme il est d’usage pour les jeunes filles de son temps, Marie de Gournay étudie les lettres et apprend le latin et le grec en autodidacte dans la demeure familiale en Picardie.

Après avoir lu la première édition des Essais (1580) du philosophe Michel de Montaigne, elle se fixe un seul et unique but — « monter » à Paris et rencontrer Montaigne.

En 1586, elle a 21 ans et s’installe seule dans la capitale avec la ferme intention de gagner sa vie par l’écriture. La norme du temps — un beau mariage, une famille et des enfants — ne l’intéresse pas.

Deux ans plus tard, après avoir surmonté sa timidité, elle envoie un billet sollicitant un rendez-vous avec le grand philosophe, qui lui propose une rencontre dès le lendemain.

Suivent de fréquentes promenades communes pour parler de littérature, une admiration mutuelle et une amitié filiale indéfectible.

La « fille d’alliance » de Montaigne

Marie rencontre Françoise de La Chassaigne, l’épouse de Montaigne, et leur fille Léonore. Montaigne séjourne dans l’Oise dans la famille de Marie. Il considère rapidement Marie comme sa fille adoptive, ou plus exactement sa « fille d’alliance », selon ses propres paroles.

Marie publie en 1594 sa première œuvre personnelle sous le titre Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne. Ébauché lors d’une promenade avec le philosophe (d’où le titre) suite à leur lecture commune de Plutarque, ce roman traite des dangers encourus par les femmes dépendantes des hommes.

Pas d’anonymat pour elle, contrairement à l’usage du temps pour les autrices. La page de titre indique en toutes lettres que l’autrice est « Marie de Gournay, fille d’alliance de Montaigne », tout comme pour ses œuvres suivantes.

La troisième édition des Essais

Montaigne meurt en 1592. À la demande de son épouse, Marie s’attelle à la préparation de la troisième édition des Essais, restée en chantier.

Elle intègre les corrections manuscrites apportées par le philosophe dans l’édition précédente, traduit les citations latines, complète les références, annote le texte et rédige une longue préface dans laquelle elle défend les idées de Montaigne.

Publiée en 1595, cette troisième édition est suivie d’une édition révisée en 1598.

Une autrice et traductrice prolifique

Marie de Gournay gagne sa vie par la plume grâce au mécénat des rois de France et des éminentes personnalités de l’époque (Marguerite de Valois, Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIII, Richelieu, etc.).

Sa principale mécène est Marguerite de Valois, reine de France pendant dix ans (de 1589 à 1599), qui subvient à ses besoins financiers en lui envoyant une somme conséquente chaque trimestre. Devenu homme d’État, le cardinal de Richelieu lui accordera plus tard une pension.

De par ses nombreuses relations, Marie obtient le privilège de publier ses œuvres elle-même, chose très rare pour une femme. Elle publie donc ses œuvres complètes à trois reprises, en 1626, en 1634 et en 1641.

Elle est aussi critique littéraire, et la seule critique littéraire de sexe féminin. Ses essais sur les figures littéraires de son temps suscitent de vives critiques et parfois même des calomnies qui visent aussi bien son œuvre que sa vie personnelle peu conventionnelle. Loin de se décourager, elle persiste et signe.

Comme nombre des femmes lettrées de son époque, Marie traduit les classiques latins, notamment deux oraisons des historiens Salluste et Tacite et une partie du poème épique L’Énéide de Virgile. Ses traductions sont publiées en 1619 sous le titre de Versions de quelques pièces de Virgile, Tacite, Salluste. Elle traduit aussi les écrits du philosophe Cicéron et du poète Ovide.

Deux essais féministes

Le titre de femme de lettres convient à Marie de Gournay, tout comme le célibat lui permettant de se consacrer à l’écriture. Mais il reste difficile pour une femme de faire valoir son droit à penser. Marie plaide donc pour l’éducation des femmes dans deux essais qui font date.

Dans le premier essai, intitulé Égalité des hommes et des femmes, publié en 1622, elle démontre la capacité des femmes à apprendre en citant des exemples de femmes célèbres du passé. Elle affirme que les femmes pourraient être à égalité avec les hommes si elles bénéficiaient de la même éducation et des mêmes opportunités.

Dans le deuxième essai, intitulé Grief des dames, publié en 1626, elle déplore le fait que les femmes ne puissent pas accéder à la propriété, n’aient pas accès à la fonction publique, ne puissent pas exercer leur liberté au même titre que les hommes et ne puissent pas être entendues au même titre que ceux-ci.

Crédits illustration : à gauche : Portrait en buste et en médaillon de Marie de Gournay. Lithographie du 19e siècle par Langlumé. Source : Bibliothèque de Bordeaux, image disponible dans Wikimedia Commons, domaine public - à droite : Page du fameux Exemplaire de Bordeaux, à savoir la seconde édition des Essais de Montaigne avec les corrections, annotations et additions apportées de sa main en vue d’une troisième édition. Source : Bibliothèque de Bordeaux, image disponible dans Wikimedia Commons, domaine public.

 
 
 
 
 

Par Marie Lebert
Contact : marie.lebert@gmail.com

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Egalité des hommes et des femmes

Marie de Gournay

Paru le 14/10/2021

65 pages

La Part Commune

6,50 €

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Marie de Gournay

Michèle Fogel

Paru le 19/05/2004

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Fayard

32,00 €

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Montaigne et marie de Gournay

Classiques Garnier

Paru le 22/02/2023

304 pages

Editions Classiques Garnier

84,00 €

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Passion libre de Julien Tribotté : l’été sera (encore plus) chaud

Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.

01/07/2026, 16:18

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Ces petits riens qui nous animent...

01/07/2026, 11:26

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Joséphine Tassy fait de l’amour un archipel dans Vagabondes

Thessa écrit à Blue, l’adolescente qui grandit sans connaître toute l’histoire des adultes qui l’ont précédée. Elle lui parle de Jypsi, de David, de Noé, de Zanzibar, des années de lycée et des liens qui ont modelé sa vie. Avec Vagabondes, publié chez L’Iconoclaste, Joséphine Tassy signe un vaste roman de transmission, charnel et politique, sur les identités mouvantes, les amitiés dévorantes et la difficulté d’aimer sans se perdre. Amour, fuite, trahison et retrouvailles, ce 20 août.

01/07/2026, 10:58

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Des vies réduites à la preuve : Caroline Knecht ausculte la machine du droit d’asile

À Montreuil, la Cour nationale du droit d’asile entend chaque jour des récits de fuite qu’elle doit soumettre aux catégories de la Convention de Genève. Ainsi la Cour décide fait de cette opération de tri une matière littéraire : une fiction documentée, attentive aux corps, aux mots traduits, aux dossiers et aux décisions qui ouvrent ou referment un avenir. Jugement rendu le 20 août. 

01/07/2026, 10:55

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Glissando : Anne-Sophie Subilia écrit la fatigue au millimètre

Après la naissance de Gabrielle, Béa s’efforce de tenir ensemble ses deux enfants, son couple, son travail de traductrice et la maladie de son père, sur l’île de Norderney. Anne-Sophie Subilia fait de cette vie saturée un texte de sensations, de ruptures et de gestes recommencés, aussi précis qu’inconfortable. Glissando, ou quand chaque geste réclame son souffle, à prendre le 27 août.

01/07/2026, 10:53

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Lucioles : nouvelles pour réimaginer nos futurs

Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?

01/07/2026, 10:34

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Arthur Grossmann signe son premier roman avec Si tu n’as jamais joué

Publié chez Fayard le 19 août, Si tu n’as jamais joué, premier roman d’Arthur Grossmann, suit Bazar, Camille et Nadir, trois jeunes en rupture confrontés au décrochage scolaire, au racisme et au manque de perspectives. Dans le sud des Hauts-de-Seine, leur participation à un programme de réinsertion par le rugby ouvre la voie à une transformation personnelle et collective.

01/07/2026, 07:30

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Rien d’humain ne m’est étranger : Virginie Ollagnier explore la mémoire de la Roumanie soviétique

Avec Rien d’humain ne m’est étranger, publié aux éditions Noir sur Blanc le 20 août 2026, Virginie Ollagnier signe un roman situé entre la Roumanie soviétique des années 1950 et l’après-Ceaușescu de 1989. À travers le destin de deux frères séparés par la répression, le texte interroge la mémoire, l’exil et les traces laissées par la violence politique sur les individus.

01/07/2026, 07:00

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Une adolescente fuit une secte chrétienne et choisit la vie sauvage

Une ombre… un murmure, roman de Christian Laborie publié aux Presses de la Cité le 13 août 2026, suit Gabrielle, une jeune femme issue d’une famille bourgeoise d’Alès qui fuit une éducation rigide et un drame familial pour se réfugier dans les Cévennes. Inspiré d’une histoire vraie, le récit explore l’isolement, la survie en pleine nature et la possibilité d’un nouveau départ à travers une rencontre inattendue.

01/07/2026, 06:00

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Les amours de George

30/06/2026, 17:45

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Moon Knight : les vies réinventées du Poing de Khonsou

Il y a des anthologies qui alignent les curiosités comme on dispose des figurines sur une étagère. Et puis on tombe sur Les phases du Chevalier de la Lune, alimenté par cette vertigineuse idée que Marc Spector ne serait pas une exception, mais l’un des visages successifs d’un dieu vieux comme la nuit. Le pari de raconter les poings de Khonsou à travers les siècles (passés ou futurs), sous d’autres ciels est porté avec une liberté réjouissante.

30/06/2026, 16:18

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Roxanne : Romain Aguila compose un riff de guitare contre le manque

Roxanne se réveille dans une clinique, le corps ravagé par le manque et l’esprit saturé de sons. Une mélodie, pourtant, demeure : un riff ancien, né d’une blessure d’enfance, qu’elle cherche à retrouver entre Marseille, la montagne, les petits boulots et les scènes de bar. Avec Roxanne, Romain Aguila compose un roman nerveux, musical et très incarné sur l’addiction, la rechute et la lente reprise de soi. À découvrir le 20 août.

30/06/2026, 15:51

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Malgré nous...

30/06/2026, 15:47

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Thaïs Dia raconte l’adolescence quand tout semble déjà écrit dans Chérine

Dans une cité des environs de Lyon, Chérine entre en BEP secrétariat sans l’avoir vraiment choisi. Sa meilleure amie Farah occupe l’espace, ses parents imaginent pour elle une vie rangée et les garçons du quartier savent déjà ce qu’ils attendent d’elle. Chérine, elle, dessine et observe. Chérine de Thaïs Dia suit avec finesse une adolescente qui cherche sa place sans rompre avec les siens. Parution le 26 août. 

30/06/2026, 15:28

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Le Garçon d'encre : Se rappeler de sa peine pour se souvenir des temps heureux

Maxine ne voit plus son père, Peter, depuis cinq ans, écrivain célèbre, leurs chemins se sont séparés depuis le décès de sa mère. A la mort de celui-ci, Maxine revient à contrecœur dans son village d’enfance pour assister aux funérailles. 

30/06/2026, 14:38

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Elle entre dans la maison de celle qui lui a tout pris

L’espace de quelques heures, Jeanne entre par effraction dans la maison d’une morte : celle de sa professeure de sport du collège. Cette femme, qu’elle n’a jamais revue, a eu des gestes interdits alors que Jeanne avait douze ans. 

30/06/2026, 09:00

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Le racisme intériorisé raconté de mère en fille

Que garde-t-on de nos mères, et que transmet-on à nos filles ? C’est à cette question que Sasha Bonét tente de donner une réponse dans un récit ample qui explore le motif de l’eau : celle que l’on porte, celle qui donne la vie, celle qui se perd quand on met au monde.

30/06/2026, 08:00

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En 1918, il traverse un Paris bombardé pour sauver sa femme

Eugénie sous les bombes raconte les destins de deux gamins de la campagne vosgienne, à l’orée du xxe siècle. Charles naît à Dignonville, ses parents sont domestiques. Ce qui l’attend, c’est un avenir d’ouvrier agricole ou d’employé de maison. Mais son goût pour l’étude va changer la donne.

30/06/2026, 07:00

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Le Chat de Montaigne : un philosophe dans le jeu des complots

En 1584, un messager de la reine mère tire Michel de Montaigne de son château périgourdin et l’envoie à Paris, au cœur d’un royaume miné par les guerres de Religion. Avec Françoise, son épouse, et Nicolas Poulain, jeune scribe sans expérience, l’auteur des Essais entre dans une affaire de Cour où les secrets circulent plus vite que les armées. Le Chat de Montaigne signé Nils Minkmar mêle érudition, panache et comédie avec un plaisir contagieux. Miaulements à venir ce 20 août.

 

29/06/2026, 16:10

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Toulouse-Montpellier : au Stade de France, les maux d'un score

Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.

29/06/2026, 16:10

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La bagarre

29/06/2026, 12:15

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“L'art est un anti destin“

Le nouveau livre de Pascal Louvrier est une biographie historique, engagée, extrêmement réussie, qui vise à restaurer l’image injustement ternie de Malraux, prix Goncourt 1933, ministre des affaires culturelles puis ministre d’Etat sous la présidence de Gaulle, auteur de « La condition humaine », « Antimémoires », « Lazare », « La voie royale », « L’espoir », « Les chênes qu’on abat », entre autres livres parmi une production littéraire qui fut à foison, et inégalée de par sa qualité, son nombre et son caractère. 

29/06/2026, 12:14

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