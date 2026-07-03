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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

Le 03/07/2026 à 16:39 par Agnès Debiage

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Publié le :

03/07/2026 à 16:39

Agnès Debiage

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Il y a trois ans, nous avions échangé quelques messages. Alors j’ai profité de ma mission à Kinshasa en avril dernier pour aller rencontrer, dans sa librairie, Raïssa Hakim. Et la connexion a été immédiate car nous parlions le même langage : celui du partage, de la librairie, des réalités africaines, du terrain. J’ai tout de suite aimé son dynamisme, sa vision, son travail acharné…

Agnès Debiage : Pourquoi avoir créé La Maison du Savoir ?

Raïssa Hakim : Avant de venir au Congo, je lisais énormément. Mon mari aussi était un grand lecteur. À l’époque, nous n’étions pas encore mariés et nous discutions régulièrement au téléphone. Un jour, il me dit : « Je n’ai plus rien à lire. » Je lui réponds naturellement : « Va à la librairie acheter un livre. » Et là, il me répond : « Il n’y a pas de librairie ici. » (N.D.L.R. : Raïssa est née à Dakar, Sénégal). Cette phrase a été le point de départ de toute l’aventure.

À ce moment-là, nous préparions notre mariage et nous réfléchissions à ce que j’allais faire une fois installée au Congo. Mon projet initial était d’ouvrir une pharmacie. Mais quand il m’a dit qu’il n’y avait pas de librairie, l’idée a immédiatement germé : « Alors, s’il n’y a pas de belle librairie, nous allons en créer une. »

Nous nous sommes mariés pendant le Covid et avons profité de cette période pour mûrir le projet, prendre des contacts, chercher un local et préparer le terrain.

Au départ, nous avons lancé une librairie. Puis nous avons ajouté une papeterie. Entre-temps, je suis devenue maman. Je cherchais des jeux d’éveil pour ma fille et je ne trouvais rien qui corresponde à ce que je voulais. C’est ainsi qu’est née La Maison du Savoir telle qu’elle existe aujourd’hui : une librairie, une papeterie et un espace dédié aux jeux éducatifs.

Vous ne connaissiez pourtant pas particulièrement le marché du livre au Congo. Cela ne vous inquiétait pas ?

Raïssa Hakim : Pas spécialement. Et pour être honnête, quand j’ai annoncé mon projet, beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais complètement folle.

On m’a expliqué que j’allais perdre mon argent, que cela ne servirait à rien, que les acheteurs potentiels voyageaient et faisaient rapporter leurs livres de l’étranger. Mais je ne partageais pas cette vision.

Pour moi, la culture est un élément essentiel dans un pays. On ne peut pas vivre sans culture. On ne peut pas vivre sans être informé, sans comprendre le monde qui nous entoure, sans se documenter.

Une librairie est un lieu où l’on vient se ressourcer.

Quand une personne cherche à s’évader, elle va choisir un roman. Lorsqu’elle veut travailler sur elle-même, elle va se tourner vers le développement personnel. Lorsqu’elle veut apprendre, elle choisira un documentaire. Lorsqu’elle cherche à comprendre l’actualité ou la politique, elle trouvera des ouvrages qui nourrissent sa réflexion.

Pour moi, il était essentiel d’ouvrir une librairie plutôt qu’une pharmacie. Des pharmacies, il y en a à chaque coin de rue. Ce qui m’intéressait, c’était d’apporter ce qui n’existait pas. Et aujourd’hui encore, la ligne directrice de mon travail reste exactement la même : faire des choses qui n’existent pas.

Trois années plus tard, vous dirigez plusieurs librairies et préparez l’ouverture d’un nouveau point de vente. Avez-vous découvert une clientèle plus importante que vous ne l’imaginiez ?

Raïssa Hakim : Absolument. Lorsque nous avons commencé, j’avais volontairement misé sur les enfants. Je me disais que c’était une valeur sûre. Même si les adultes ne répondaient pas présents, je finirais toujours par vendre les livres jeunesse. À l’ouverture, les rayons adultes étaient très modestes. J’y croyais, mais avec prudence. Aujourd’hui, la situation est complètement différente.

Dans notre librairie principale, que nous appelons « le siège », les rayons destinés aux adultes se sont considérablement développés. Les lecteurs savent ce qu’ils cherchent et viennent avec des demandes très précises.

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Nous travaillons avec des cabinets d’avocats, des entrepreneurs, des enseignants, des professionnels qui recherchent des ouvrages spécialisés. Nous recevons des demandes en agriculture, en économie, en finance, en management, en développement personnel ou encore en droit. Cette clientèle existe et elle est fidèle.

C’est sans doute ce qui a été la plus belle surprise de ces dernières années.

Chaque point de vente possède-t-il aujourd’hui sa propre identité ?

Raïssa Hakim : Oui, très clairement. Chaque magasin attire une clientèle différente.

Au siège, nous avons beaucoup de demandes professionnelles : droit, management, économie, développement personnel. Nous avons également développé une activité autour des cadeaux pour enfants et des anniversaires.

Dans notre point de vente situé au Rotana, nous retrouvons aussi une clientèle tournée vers le développement personnel et les livres liés à l’entreprise, notamment parce que nous sommes entourés de bureaux.

Dans notre magasin consacré aux jeux, nous pensions initialement nous concentrer exclusivement sur cet univers. Mais très rapidement, les clients ont commencé à réclamer des livres. Aujourd’hui, nous observons une forte demande pour les mangas, les bandes dessinées et les ouvrages jeunesse. Les parents aiment associer un jeu éducatif à un livre. Ils recherchent une offre cohérente autour de l’éveil et de l’apprentissage.

Quant au quatrième magasin, qui ouvrira prochainement, il sera situé en face d’une très grande école. Nous allons donc naturellement mettre l’accent sur le scolaire.

Quelle place occupent aujourd’hui les livres locaux dans vos rayons ?

Raïssa Hakim : Pour le moment, nous sommes encore sur une répartition d’environ 80 % d’importation et 20 % de production locale. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’auteurs au Congo. Au contraire, il y en a beaucoup. Mais nous sommes confrontés à plusieurs défis.

Nous avons besoin d’une qualité éditoriale irréprochable. Nous souhaitons proposer à nos clients des ouvrages bien imprimés, bien corrigés et bien présentés. Quand un livre entre dans nos rayons, il représente aussi l’image de la librairie.

Nous recevons heureusement de plus en plus de titres de qualité. Certains éditeurs font un très bon travail. Mais il faut également prendre le temps de lire les contenus, de les évaluer et de vérifier leur cohérence. Pour l’instant, nous avançons progressivement.

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Quel conseil donneriez-vous justement aux éditeurs locaux ?

Raïssa Hakim : Je pense qu’une prise de conscience est déjà en cours. L’impression locale s’améliore, mais pendant longtemps elle a constitué un point faible. Aujourd’hui, beaucoup ont compris qu’il fallait chercher des solutions pour améliorer la qualité de fabrication.

L’autre enjeu concerne la correction éditoriale. Un livre mérite un vrai travail de relecture et de correction avant publication. Le lecteur ne devrait pas être confronté à des fautes qui auraient pu être évitées. C’est un investissement essentiel pour la crédibilité d’un ouvrage.

Entretenez-vous des liens étroits avec les auteurs et la scène littéraire congolaise ?

Raïssa Hakim : Oui. Tous les auteurs qui déposent leurs livres chez nous ont la possibilité d’organiser une séance de dédicace. Nous mettons notre espace à leur disposition et nous les accompagnons dans l’organisation.

La librairie n’est pas très grande, ce qui nous oblige parfois à limiter certaines choses. Nous évitons notamment tout ce qui concerne la restauration ou les buffets, simplement parce que nous voulons protéger les livres. Mais nous encourageons toutes les formes de rencontres autour des ouvrages.

Récemment, un auteur est venu accompagné d’un musicien qui jouait d’un instrument traditionnel en acoustique. Cela a créé une très belle ambiance. Les gens sont venus, ils ont discuté, débattu, échangé autour du livre. C’est exactement ce que nous voulons.

Nous aimerions faire encore davantage. On nous demande régulièrement des lectures pour les enfants. Certains nous demandent même d’ouvrir une bibliothèque. Cela montre qu’il existe une véritable attente.

Vous avez progressivement diversifié votre offre. Pourquoi ce choix ?

Raïssa Hakim : Parce que nous écoutons nos clients. Les gens aiment trouver plusieurs choses au même endroit.

Au fil du temps, nous avons ajouté des jeux éducatifs, des cosmétiques pour enfants, des accessoires, des montres, des lunettes de soleil, des pochettes d’ordinateur, des tapis de souris, des ponchos de pluie, des sandales… Toutes ces références sont nées d’une demande réelle.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas un concept store, mais nous nous dirigeons progressivement vers ce modèle. Le futur magasin sera probablement celui qui poussera le plus loin cette logique. Nous réfléchissons déjà à intégrer davantage d’objets du quotidien, de cadeaux, d’articles de maison, voire de produits personnalisés.

Mais je tiens à être très claire : le cœur reste la librairie. C’est ma marque de fabrique. Quand les gens pensent à La Maison du Savoir, ils pensent d’abord au livre.

Cette diversification était-elle indispensable pour assurer la viabilité économique de l’entreprise ?

Raïssa Hakim : Oui. Pour grandir à ce rythme, nous devions nous diversifier. La diversification nous a permis de financer notre développement et notre expansion. Mais contrairement à ce que certains imaginent, le livre reste aujourd’hui le pilier économique de l’entreprise. Nous sommes devenus une référence pour de nombreuses écoles et institutions. Nous travaillons aussi bien au détail qu’en gros. Nous fournissons des établissements scolaires et nous sommes parfois capables de proposer certains ouvrages importés à des tarifs plus compétitifs que d’autres acteurs du marché.

Le livre continue donc de faire vivre l’entreprise.

Quel regard portez-vous sur l’avenir des librairies africaines ?

Raïssa Hakim : Je suis optimiste. Bien sûr, nous sommes confrontés aux tablettes, aux liseuses et au numérique. Mais je reste convaincue que l’humain ne sera jamais remplacé.

La force d’une librairie ne réside pas uniquement dans les livres qu’elle vend. Elle réside dans l’expérience qu’elle propose. Il faut des libraires accueillants, compétents, capables de conseiller les lecteurs et de créer une relation durable. J’ai des clients qui passent tous les jours simplement pour nous dire bonjour.

Quand ils voient arriver des cartons, ils demandent immédiatement : « Qu’avez-vous reçu ? »

Cette relation humaine est essentielle. Aujourd’hui, certains clients ne veulent parler qu’à Isaac, notre responsable librairie. Il connaît leurs goûts, leurs habitudes de lecture, leurs attentes. Nous travaillons également beaucoup via WhatsApp.

Au fond, la librairie n’est plus simplement un lieu où l’on achète un livre. C’est devenu un lieu de vie. Nous nous connaissons tous. Nous savons ce que chacun aime ou n’aime pas. Nous avons construit une véritable communauté. C’est cela qui fait revenir les lecteurs.

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Quels sont aujourd’hui les rayons qui rencontrent le plus de succès ?

Raïssa Hakim : Sans hésitation : le développement personnel. Ensuite viennent les mangas et les bandes dessinées. Puis les livres d’éveil pour les enfants. Et juste derrière, le droit occupe également une place importante.

Les lecteurs réclament-ils davantage de livres africains ?

Raïssa Hakim : Sur certains segments, oui. Sur d’autres, c’est plus compliqué. Dans les livres d’éveil ou les ouvrages culturels liés à l’Afrique, nous aimerions disposer d’une offre beaucoup plus large. En développement personnel, nous manquons encore de références africaines.

En revanche, dans le domaine juridique, nous travaillons naturellement avec des ouvrages adaptés aux réalités du continent, notamment dans l’espace OHADA.

Concernant la bande dessinée, nous avons de belles choses. Nous avons récemment proposé Katanga et plusieurs œuvres d’auteurs congolais ou africains. Dès qu’un auteur est de passage à Kinshasa, nous essayons de créer un événement autour de sa venue. Nous avons notamment tenté d’organiser une rencontre avec un auteur congolais publié chez Glénat, très connu dans le milieu de la bande dessinée.

Nous voulons ces livres. Nous les cherchons. Nous avons envie de les faire découvrir à nos lecteurs.

Votre clientèle vous demande-t-elle des livres en édition locale ou des livres sur le Congo que vous ne trouvez pas ?

Raïssa Hakim : Oui, mais les clients qui savent précisément ce qu’ils veulent peuvent avoir des demandes très pointues. Récemment, quelqu’un cherchait un livre sur l’accaparement des terres. Je ne l’ai pas trouvé, parce que ce que les éditeurs proposaient portait plutôt sur l’accaparement des terres en Europe, alors que la demande concernait plutôt l’Afrique ou le contexte local. Nous avons donc parfois des demandes très précises et difficiles à satisfaire.

Avez-vous beaucoup de commandes individuelles ?

Raïssa Hakim : Tout à fait. Nous passons régulièrement des commandes par avion. Nous regroupons les commandes de la semaine et chacun peut demander ce qu’il veut. Selon le nombre de livres, nous passons une commande toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Le transport coûte très cher, parfois plus cher que le livre lui-même, mais certains clients sont pressés et cela ne les dérange pas. En général, nous avons donc au minimum un arrivage tous les quinze jours.

Si vous vous projetez dans cinq ans, quel serait votre rêve pour La Maison du Savoir ?

Raïssa Hakim : Le 10 juin, nous soufflons notre troisième bougie. Mon but ultime serait de créer un bâtiment La Maison du Savoir avec tout ce que nous pouvons proposer à l’intérieur. J’aimerais surtout offrir quelque chose aux adolescents et aux enfants, parce qu’ils sont le futur et parce qu’il y a un réel besoin.

Aujourd’hui, la librairie principale (le « siège » comme on dit entre nous) fait environ 100 m². Kinshasa Mall fait autour de 150 m². Le Rotana est très petit, je ne saurais pas dire exactement la superficie ; l’équipe l’appelle le kiosque. Nous avons grandi vite, nous avons construit une clientèle, une équipe et une relation forte avec les lecteurs. Maintenant, il nous faut l’espace à la hauteur de ce que nous voulons transmettre.

Dans ce bâtiment, j’aimerais avoir un étage dédié aux enfants. Pas une simple salle de jeux comme on en voit partout, mais un lieu avec des personnes compétentes. La ressource humaine est un vrai défi ici, mais j’aimerais faire venir des professeurs, des intervenants capables d’accueillir les enfants après l’école et de leur apprendre l’éducation financière, la confiance en soi, l’agriculture, l’écologie, l’intelligence artificielle, la robotique, tous ces métiers de demain que l’on n’apprend pas à l’école.

Je pense que cela les aiderait énormément. Je pense aux enfants parce que j’en ai, et parce que je vis dans ce pays.

J’aimerais offrir un endroit où, après l’école, les enfants pourraient venir apprendre des choses qu’ils n’apprennent pas à l’école, se ressourcer, avoir accès à une médiathèque, être accueillis dans de bonnes conditions, puis rentrer chez eux tranquillement en se disant qu’ils n’ont pas perdu leur journée sur la route.

À LIRE - Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil 

Je ne sais pas si j’arriverai un jour à ce que je veux, mais le but ultime est là : un bâtiment La Maison du Savoir avec les produits, les services, les enfants, les auteurs, les clients, peut-être même un café. Beaucoup de clients me demandent déjà pourquoi je ne fais pas un café, et cela dit beaucoup de la relation que nous avons construite avec eux.

Crédits photos : @La Maison du Savoir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Agnès Debiage
Contact : adcfconsulting@gmail.com

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Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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