France Culture s’installe au Festival d’Avignon

Les Midis de Culture, de Chloë Cambreling

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

En direct et en public du Festival d’Avignon

La Critique - 12h

Lundi 6 juillet

La scène et ses fantômes

Avec Carolina Bianchi, autrice, metteuse en scène et performeuse, pour Uma Luz Cordial, troisième et dernier volet de sa trilogie Cadela Força, ainsi que l’intégrale présentée à l’Opéra Grand Avignon.

En deuxième partie, Tiphaine Raffier, autrice, metteuse en scène et comédienne, pour L’hors présence ou Chimères du pays de Morsan, à La FabricA.

Mardi 7 juillet

Partition en mouvement et abîmes de l’écriture

Avec Lucie Antunes, musicienne et compositrice, et Mathilde Monnier, danseuse et chorégraphe, pour Silence, présenté à la Carrière de Boulbon.

En deuxième partie, focus sur Maldoror de Julien Gosselin, spectacle d’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, avec les comédiens Denis Eyriey et Victoria Quesnel.

Mercredi 8 juillet

Poétiques du réel

Avec Christiane Jatahy, metteuse en scène et dramaturge, pour Un procès après l’ennemi du peuple, au Gymnase du lycée Aubanel.

En deuxième partie, Jaha Koo, metteur en scène, compositeur et vidéaste, présente trois spectacles : Cuckoo, The History of Korean Western Theatre et Haribo Kimchi, au Gymnase du lycée Aubanel.

Jeudi 9 juillet

Conte de la colère et philosophie du nous

Avec Rébecca Chaillon, autrice, metteuse en scène et performeuse, pour La Parabole du seum, au Cloître des Célestins, et Tiago Rodrigues, directeur du Festival d’Avignon.

En deuxième partie, Muriel Imbach, metteuse en scène, pour Nous ou le paradoxe du hérisson, spectacle jeune public présenté au Théâtre Benoît XII.

Vendredi 10 juillet

Dire l’autre

Avec François Gremaud, auteur, metteur en scène et comédien, et Christian Gremaud, comédien, pour Mon frère, à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.

Fictions en direct du Festival d’Avignon

Du lundi au vendredi de 20h à 21h

La semaine se prolonge chaque soir avec des fictions littéraires enregistrées ou diffusées en direct depuis le Festival d’Avignon. Ces rendez-vous font dialoguer les textes, les voix d’acteurs et les œuvres scéniques programmées au festival, de Max Frisch à Lautréamont, de Thomas Bernhard à Bora Chung, jusqu’à Didier-Georges Gabily.

Lundi 6 juillet

Vous pouvez répéter la question ?

Questionnaires de Max Frisch

Avec Tiago Rodrigues et la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Réalisation : Sophie-Aude Picon.

Mardi 7 juillet

Quelle est la beauté de la peur, des ténèbres et du Mal ?

Les Chants de Maldoror de Lautréamont, en écho au spectacle de Julien Gosselin présenté dans la Cour d’honneur du Palais des Papes.

Avec Micha Lescot.

Réalisation : Cédric Aussir.

Mercredi 8 juillet

Connaissez-vous les dangers du génie ?

Le Naufragé de Thomas Bernhard

Avec Jacques Gamblin.

Réalisation : Baptiste Guiton.

Jeudi 9 juillet

Des nouvelles de Corée ?

Lapin maudit de Bora Chung

Diffusion en direct avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

À LIRE - Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne

Réalisation : Baptiste Guiton.

Vendredi 10 juillet

Retour à Gabily ?

Soirée autour de la vie et de l’œuvre de Didier-Georges Gabily, à partir de son journal À tout va et de ses notes de travail publiés chez Actes Sud.

Avec Emmanuelle Béart, Océane Caïraty, Vincent Dedienne et Stanislas Nordey.

Réalisation : Sophie-Aude Picon.

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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