La mort d'un fils

Antoine a des frères et sœurs, il est un des corps et des esprits d’une fratrie soudée. Un soir de novembre 2020, Antoine est tué. Il roulait trop vite, à contre-sens.

Antoine échappe aux siens, il se réfugie dans les drogues, goûte à tous les plaisirs, flambe sa vie par les deux bouts. C’est cette perte atroce que raconte l’autrice, sa mère, courageuse et résiliente. Mais se remet-on d’une telle tragédie ? A-t-on les réponses pour résister au deuil ? Le fait-on ? La réponse est non. Et certainement pas.

Corinne Desthieux se saisit de tous les éléments en sa possession, de toutes les informations dont ses autres enfants et elle disposent pour comprendre, heure par heure, jour après jour, quels signes éventuels furent donnés qu’elle et les siens n’auraient pas vus, qui auraient pu justifier ce qui ressemble à un suicide…

Mais l’autrice ne sait pas. Plongée dans l’obscurité et tenaillée par les questions et le doute, elle respecte les choix du défunt, ne porte pas de jugement de valeur. Elle comprend l’ambivalence d’Antoine, bien sûr.

Ce kaléidoscope narratif bien maîtrisé permet de suivre les dernières années du feuilleton familial ; l’autrice consent simplement à admettre qu’Antoine avait toujours plus besoin d’alcool et de drogue, que sa sexualité était débridée, qu’il était plein de blessures inavouées, de souffrances tues en lui. Mais l’indicible demeure.

En abordant avec pudeur et dignité la vie clandestine et crépusculaire d’un être cher disparu, Corinne Desthieux donne à ce récit extrêmement touchant et bien écrit une grâce infinie. Comment résister à une telle effraction dans l’existence ? Comment survivre après la mort d’un enfant ? L’écriture sert à épancher la douleur, mais ne suffit pas. Le manque, l’absence, le vide, la perte, le néant : voilà ce à quoi ce récit, qui transperce tout parent, tente de répondre avec succès et force.

Dans ce pays de culture anglo-saxonne, tu es parfaitement bilingue et on te laisse ta chance. Des jours heureux défilent en accéléré, pendant tout ce parcours tu pédales à toute vitesse. Cette nouvelle vie te donne de l’élan et de l'entrain. Tu apprends vite, tu découvres, tu es curieux. Les gens autour de toi apprécient ta fantaisie. Tu restes à l’Opéra Café jusqu’à ton retour en France. Tu y rencontres des amis, tu travailles dans la bonne humeur. Tu gagnes bien ta vie, et tu peux te permettre d’en profiter. Quand tu ne travailles pas, tu vis la nuit. Sydney regorge d’endroits où faire la fête. Il y en a pour tous les goûts. Sur Oxford Street, artère incontournable de la vie nocturne, on trouve une grande concentration de night-clubs très appréciés par les communautés LGBT. Dans cette faune aussi extravagante qu’enivrante, tu deviens un noctambule assidu. Tu goûtes à de nouveaux plaisirs, tu commences à courir après des choses qui se sauvent et que tu rattrapes. Entre le déclin du jour et le moment où tu vas te coucher, tu découvres des soirées affranchies et tu laisses libre cours à tes désirs débridés. Tu aimes cette liberté que t’apporte l’éloignement. À cette époque, tu n’es pas en danger, tu joues, tu testes, tu vis des sensations inconnues et cela te réjouit. C’est quand tu rentres en France que tout bascule. Tu passes de débordements sans conséquence à une addiction dangereuse. Tu ne cesses de vouloir aller plus loin, toujours plus loin… en vivant caché. Mais je ne le sais pas encore. Extrait

Par Laurence Biava

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