Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

Le 1er septembre approche. Toutes les entreprises assujetties à la TVA devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Pour les petites structures, l’émission obligatoire et l’e-reporting suivront un an plus tard. La réforme arrive, verrouillée par un calendrier. Reste la question qui devrait précéder toutes les autres : dans quel système allons-nous faire circuler nos données ?

La formule de Bercy ne laisse déjà que peu de place aux interprétations : « Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. » L’échéance ne consiste donc pas à cocher une mise en conformité supplémentaire : il s'agit d'une obligation à regarder ce que deviennent factures, données clients et écritures comptables une fois sorties de la maison. Pour les structures indépendantes également.

On ne confie pas ses factures au hasard

Une facture électronique n’est pas un PDF passé à la moulinette. Dans les échanges B2B domestiques, elle devra être structurée, transiter par une plateforme agréée et être suivie tout au long de son cycle de vie. À cela s’ajoutent les données d’e-reporting : ventes aux particuliers, opérations internationales entre entreprises et, selon les cas, encaissements.

Le sujet touche aux fichiers clients et fournisseurs, aux identifiants SIREN, à la TVA, aux avoirs, aux délais de paiement et au rangement des pièces. C’est là que l’on perd la main : lorsque la donnée se fragmente entre prestataires, que les équipes doivent ressaisir ou courir après une facture restée dans un portail extérieur.

« Défendre le livre dans sa matérialité, ce n’est pas s’opposer à la technologie par principe », est un mantra chez OPlibris Encore faut-il choisir des outils qui servent le métier, plutôt que de lui imposer leurs détours.

Plus qu'un service : une chaîne de travail

Avec le temps, nous avons développé trois briques : un module de contrôle des bases fournisseurs et clients, un module de facturation dématérialisée et un connecteur avec Dilifac, le service de Dilicom. L’enjeu est de préparer les informations là où elles sont déjà utilisées, puis de les faire circuler sans les arracher à l’outil de gestion de l’éditeur.

Si notre choix s'est porté sur la solution de Dilicom, c'est qu'outre le fait d'être un service interprofessionnel du monde du livre spécialisé dans les échanges de données informatisées, Dilicom est l'interlocuteur unique du ministère des Finances concernant les cas d'usage spécifiques à l'édition, les droits d'auteurs s'il ne fallait en citer qu'un. Cette collaboration est donc la garantie d'une mise à jour permanente des modifications qui ne manqueront pas de jalonner la mise en place de cette réforme majeure et complexe.

Le circuit se veut lisible. OPlibris reçoit et émet les données de facture, traite l’e-reporting, conserve les documents et alimente la pré-comptabilité. Dilifac contrôle les flux, gère les statuts et les transmet à Ventya, où s’inscrivent le traitement des documents et leur archivage sur dix ans. Un flux déclaré « KO » remonte vers l’éditeur : il peut corriger la donnée ou émettre un avoir avant de reprendre le circuit.

Il ne s’agit pas de faire croire que la réforme disparaîtra derrière un clic. Elle amène formats et contrôles. Mais elle ne devrait pas transformer les maisons en ateliers de saisie. L’ambition affichée est de permettre de « tout piloter depuis votre instance éditeur OPlibris sans changement dans vos habitudes de travail », comme nous le disons si brillamment dans notre présentation. Et ce, avec documents, statuts, accès au PDF et fichiers comptables à portée de main.

Choisir avant d’être choisi

Le module de facturation électronique sera intégré à l’abonnement OPlibris. La connexion à Dilifac supposera une souscription propre auprès de Dilicom : une distinction utile, car elle évite de maquiller en gratuit ce qui relève d’un service de plateforme. Les conditions tarifaires sont mutualisées pour les utilisateurs d’OPlibris.

Dès août, les éditeurs pourront tester le module en local, se familiariser avec les flux et scanner leurs bases clients et fournisseurs. Pour une ouverture de compte au 1er septembre, le contrat Dilifac doit être signé avant le 9 août. Ce n’est pas une formalité à renvoyer au dernier moment ; c’est une étape de préparation, aussi essentielle que la vérification d’un tirage ou d’un contrat.

Un webinaire consacré à cette approche se tiendra le 13 juillet, de 10 h à 12 h, avec votre serviteur en sa qualité de coordinateur général d’OPlibris, et Véronique Backert, directrice générale de Dilicom. L’occasion d’aller au-delà des acronymes et de poser les bonnes questions : quelles données doivent être prêtes ? Quels flux seront automatisés ? Que pourra-t-on retrouver depuis son propre outil ?

La facture électronique n'autorise à personne le choix de l’inaction. Elle laisse encore celui de l’organisation. Pour l’édition indépendante, la différence est immense : subir un nouveau circuit, ou construire collectivement une infrastructure qui respecte les usages, soutienne les équipes et maintienne les données à portée de main.

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Crédits photo : Oplibris

Par Pat Cova

Contact : pcova@oplibris.org