Ukraine : 800 000 livres de l'éditeur BookChef détruits dans une attaque russe

Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur.
Le 03/07/2026 à 13:28 par Ewen Berton
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03/07/2026 à 13:28
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Aucun employé de BookChef n’a été blessé, mais l’entreprise annonce des retards dans le traitement des commandes, les expéditions et certains nouveaux tirages. L’attaque a touché plus largement Kyiv, où au moins 27 personnes ont été tuées, d’après The Guardian.
Le dépôt touché appartenait au complexe logistique Denka Logistics. BookChef y entreposait une part importante de son inventaire disponible, destiné aux commandes et à la distribution. Après l’attaque, l’éditeur a fait état de la perte de la majeure partie de son stock.
« Le centre d'entreposage de notre partenaire logistique Denka Logistics, où se trouvaient nos livres, a été détruit lors de l'attaque russe de cette nuit. La majeure partie du stock, soit environ 800.000 ouvrages, a été perdue. Ces livres sont le fruit du travail des auteurs, traducteurs, éditeurs, illustrateurs, graphistes, imprimeurs, responsables éditoriaux et logisticiens [...] », a indiqué BookChef sur Facebook.
Après la destruction du site, BookChef a suspendu temporairement ses campagnes promotionnelles avec ses partenaires distributeurs, en attendant de stabiliser les réimpressions.
BookChef publie notamment des best-sellers internationaux, des ouvrages de développement personnel, de la littérature de motivation, de la fiction young adult et de la fantasy. The Guardian présente l’entreprise comme l’un des plus grands éditeurs ukrainiens. Parmi les auteurs publiés par la maison figurent par exemple George Orwell ou encore Barack Obama.
« Pour le moment, nous ne pouvons ni recevoir, ni traiter, ni expédier les commandes dans des conditions normales. Cela pourrait entraîner des difficultés et des retards, y compris pour les nouveaux tirages. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension, nous mettons tout en œuvre pour rétablir la logistique », a déclaré le PDG de BookChef, Oleksandr Kirpitchev, toujours sur Facebook.
La maison d’édition n’a pas annoncé l’arrêt de son activité. Elle demande aux lecteurs de continuer à acheter ses livres afin de l’aider à reconstituer son inventaire. Sa boutique en ligne reste ouverte.
D’après l’armée de l’air ukrainienne, citée par The Kyiv Independent, la Russie aurait lancé 74 missiles et 496 drones de longue portée, dont la majorité visaient Kyiv. Le média faisait état d’au moins 21 morts et 90 blessés dans la capitale, avant que The Guardian ne rapporte un bilan d’au moins 27 morts.
La Croix-Rouge ukrainienne a aussi perdu un entrepôt important pendant ces frappes. The Guardian rapporte qu’environ 2 millions de dollars d’aide humanitaire y ont été détruits. Des immeubles d’habitation ont également été touchés dans la capitale.
En 2024, à Kharkiv, une attaque russe avait alors détruit plus de 50.000 livres dans l’imprimerie Faktor Druk. La ville concentre près de 80 % de la publication de livres en Ukraine.
À LIRE - Lauréats palestiniens du programme PAUSE : un nouveau référé auprès du Conseil d'État
Avec la destruction du stock de BookChef, les pertes touchent aussi l’étape de conservation et de distribution des livres avant leur arrivée chez les libraires ou les lecteurs. L’éditeur doit désormais reconstituer une partie de son inventaire avant de reprendre un fonctionnement normal.
Le bilan matériel exact pour BookChef n’a pas été détaillé au-delà du nombre d’ouvrages perdus. L’entreprise n’a pas donné de calendrier pour la reprise complète de ses opérations logistiques. Elle indique seulement travailler au rétablissement des commandes et des expéditions.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Ewen Berton
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L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
30/06/2026, 12:07
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
30/06/2026, 11:00
Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands.
29/06/2026, 16:18
Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Alors que la Coupe du monde se déroule, Reporters sans frontières et les proches du journaliste sportif français réitèrent leur appel à une « libération immédiate », rapporte l'AFP.
29/06/2026, 13:16
Une coalition d'organisations et de structures, réunies autour du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, a porté devant le Conseil d'État la situation des artistes et scientifiques gazaouis lauréats du programme PAUSE. Mis en œuvre par le Collège de France, le dispositif se heurte à l'absence d'opérations d'évacuation du territoire, mais la juridiction administrative a rejeté la requête en référé.
29/06/2026, 12:15
Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent désormais 1086 librairies indépendantes, selon les chiffres de la Booksellers Association publiés pendant l’Independent Bookshop Week. Un niveau inédit depuis 2012, qui confirme le retour d’un réseau de proximité, sans effacer la fragilité économique de commerces toujours exposés aux loyers, aux charges et à la concurrence en ligne.
29/06/2026, 10:34
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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