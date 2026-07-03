Ukraine : 800 000 livres de l'éditeur BookChef détruits dans une attaque russe

Aucun employé de BookChef n’a été blessé, mais l’entreprise annonce des retards dans le traitement des commandes, les expéditions et certains nouveaux tirages. L’attaque a touché plus largement Kyiv, où au moins 27 personnes ont été tuées, d’après The Guardian.

Le dépôt touché appartenait au complexe logistique Denka Logistics. BookChef y entreposait une part importante de son inventaire disponible, destiné aux commandes et à la distribution. Après l’attaque, l’éditeur a fait état de la perte de la majeure partie de son stock.

« Le centre d'entreposage de notre partenaire logistique Denka Logistics, où se trouvaient nos livres, a été détruit lors de l'attaque russe de cette nuit. La majeure partie du stock, soit environ 800.000 ouvrages, a été perdue. Ces livres sont le fruit du travail des auteurs, traducteurs, éditeurs, illustrateurs, graphistes, imprimeurs, responsables éditoriaux et logisticiens [...] », a indiqué BookChef sur Facebook.

Après la destruction du site, BookChef a suspendu temporairement ses campagnes promotionnelles avec ses partenaires distributeurs, en attendant de stabiliser les réimpressions.

BookChef publie notamment des best-sellers internationaux, des ouvrages de développement personnel, de la littérature de motivation, de la fiction young adult et de la fantasy. The Guardian présente l’entreprise comme l’un des plus grands éditeurs ukrainiens. Parmi les auteurs publiés par la maison figurent par exemple George Orwell ou encore Barack Obama.

La distribution ralentie après la perte du stock

« Pour le moment, nous ne pouvons ni recevoir, ni traiter, ni expédier les commandes dans des conditions normales. Cela pourrait entraîner des difficultés et des retards, y compris pour les nouveaux tirages. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension, nous mettons tout en œuvre pour rétablir la logistique », a déclaré le PDG de BookChef, Oleksandr Kirpitchev, toujours sur Facebook.

La maison d’édition n’a pas annoncé l’arrêt de son activité. Elle demande aux lecteurs de continuer à acheter ses livres afin de l’aider à reconstituer son inventaire. Sa boutique en ligne reste ouverte.

D’après l’armée de l’air ukrainienne, citée par The Kyiv Independent, la Russie aurait lancé 74 missiles et 496 drones de longue portée, dont la majorité visaient Kyiv. Le média faisait état d’au moins 21 morts et 90 blessés dans la capitale, avant que The Guardian ne rapporte un bilan d’au moins 27 morts.

La Croix-Rouge ukrainienne a aussi perdu un entrepôt important pendant ces frappes. The Guardian rapporte qu’environ 2 millions de dollars d’aide humanitaire y ont été détruits. Des immeubles d’habitation ont également été touchés dans la capitale.

Un nouveau coup porté à la chaîne du livre

En 2024, à Kharkiv, une attaque russe avait alors détruit plus de 50.000 livres dans l’imprimerie Faktor Druk. La ville concentre près de 80 % de la publication de livres en Ukraine.

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Avec la destruction du stock de BookChef, les pertes touchent aussi l’étape de conservation et de distribution des livres avant leur arrivée chez les libraires ou les lecteurs. L’éditeur doit désormais reconstituer une partie de son inventaire avant de reprendre un fonctionnement normal.

Le bilan matériel exact pour BookChef n’a pas été détaillé au-delà du nombre d’ouvrages perdus. L’entreprise n’a pas donné de calendrier pour la reprise complète de ses opérations logistiques. Elle indique seulement travailler au rétablissement des commandes et des expéditions.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ewen Berton

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