À Montpellier, la Librairie Sauramps placée en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire a finalement été prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier, annonce ICI, qui précise que « le plan présenté par François Fontès, l'architecte montpelliérain » n'a pas convaincu quant à la possibilité d'une poursuite de l'activité.

Près de 60 emplois, répartis entre Sauramps Comédie, au Triangle, à Montpellier, et Sauramps en Cévennes, à Alès, sont concernés. En juin, les équipes de l'enseigne s'alarmaient, dans un communiqué, d'une « situation sociale et économique extrêmement préoccupante ». « Depuis de nombreux mois, et de manière beaucoup plus alarmante depuis début mars, nous subissons une dégradation continue de la situation économique, financière et sociale du groupe », écrivaient-ils.

Cette dégradation se lisait dans les données économiques : le chiffre d’affaires du groupe Sauramps était passé de 21,3 millions € en 2021 à 16,3 millions € l’année suivante, puis 10,3 millions €, avant de tomber à 8,56 millions € en 2024. Dans le même temps, les pertes se sont creusées : près de 500.000 € en 2021, 159.000 € en 2022, puis 1,57 million € en 2023 et 1,96 million € en 2024.

À ces mauvais résultats s'ajoutait une charge conséquente, celle du loyer du magasin de la Comédie, qui atteindrait 1,5 million € par an. L'enseigne elle-même pointait par ailleurs un lieu en décrépitude, avec des zones condamnées en raison d’infiltrations, des difficultés d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, avec poussette ou âgées, ainsi qu’une circulation compliquée dans un bâtiment organisé sur plusieurs niveaux.

Un précédent et un contexte général

La Librairie Sauramps avait déjà été confrontée à un redressement judiciaire, en 2017. Plusieurs offres s’étaient affrontées, dont celle du Furet du Nord et celle d’Amétis, filiale du groupe Hugar, portée par l’architecte montpelliérain François Fontès. Après un premier choix favorable au Furet du Nord, la cour d’appel avait finalement retenu l’offre d’Amétis. Celle-ci promettait alors un périmètre de reprise plus large et le maintien d’un plus grand nombre d’emplois.

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Depuis cette reprise, Amétis aurait injecté 9,5 millions € dans le groupe Sauramps pour tenter de le maintenir à flot. Face aux difficultés plus récentes, François Fontès avait évoqué un possible déménagement, ainsi qu'un « projet d’association » destiné à garantir l’avenir de l’enseigne.

Fait notable, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, avaient signé un communiqué commun, le 16 juin dernier, faisant état d'un engagement « pour que la librairie indépendante Sauramps perdure ». « Nous sommes résolus à explorer tous les chemins qui permettront à Sauramps de continuer à faire rayonner le livre à Montpellier », assurait alors Michaël Delafosse.

La liquidation judiciaire de Sauramps s'inscrit dans un contexte difficile pour les librairies, y compris pour les enseignes de grande taille. Le groupe Nosoli, maison mère du Furet du Nord et de Decitre, a été placé en redressement judiciaire le 1er juin et a récemment annoncé la fermeture de 11 librairies pour tenter de retrouver l'équilibre. Le groupe Gibert a aussi été placé en redressement judiciaire, en avril dernier.

Crédits photo : La librairie Sauramps (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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