Comment occuper ses enfants sur la route parfois longue vers les vacances ?

Alors bien entendu, les données restent à lire à l’aune du commanditaire du sondage, comme toujours. Mais qu'apprend-on ? Que les parents privilégient la discussion, la musique et les livres pour occuper les enfants pendant les trajets estivaux. Mais également les écrans demeurent largement autorisés.

Sur la route des vacances, l’écran n’a pas disparu de la banquette arrière. Il y partage désormais la place avec les livres, la musique, les jeux verbaux et les histoires audio. Ainsi, 38 % des parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans citent tablette, smartphone ou console parmi les moyens auxquels ils recourent le plus souvent pour occuper leurs enfants durant les longs trajets.

Le chiffre est présenté en recul de onze points par rapport à 2025. Il ne signifie toutefois pas que les écrans seraient devenus marginaux : 79 % des parents disent les autoriser dans au moins une situation de transport. Entre l’usage régulier et l’exception consentie au fil du voyage, la différence est de taille.

Quatre idées avant le premier péage

La conversation arrive en tête des solutions citées, avec 66 % des répondants, devant l’écoute de musique, à 60 %. Les livres et bandes dessinées suivent : 49 % des parents disent en proposer pendant les déplacements, soit cinq points de plus qu’en 2025.

Les jouets recueillent 45 % des réponses, les jeux en famille 43 %. Devinettes, petit bac, pendu ou « ni oui ni non » continuent donc de remplir leur office, sans batterie ni réseau. 65 % des parents jugent d’ailleurs les jeux verbaux efficaces pour détourner l’attention des enfants durant le trajet.

L’âge de 3 à 5 ans est identifié comme la période la plus délicate : 39 % des parents la désignent, devant les moins de 3 ans, à 22 %, et les 6-10 ans, à 17 %. Pour 22 %, tout dépend avant tout de l’enfant.

Tonies, à l’écoute — et intéressé

L’étude a été commandée par Tonies, entreprise qui commercialise des boîtes audio, des figurines sonores et des contenus destinés aux enfants. Cette précision est centrale : le fabricant a un intérêt direct à documenter la place des alternatives audio face aux écrans.

Le sondage indique que 78 % des parents ont recours, au moins occasionnellement, aux conteuses, livres audio ou podcasts lors des trajets estivaux. Dans une autre question, 27 % citent la conteuse ou boîte à histoires parmi les solutions qu’ils utilisent le plus souvent, soit cinq points de plus qu’en 2025. Ces données ne s’opposent pas : elles distinguent l’usage ponctuel de l’habitude déclarée.

L’écran, ce passager qui ne descend jamais

Les écrans restent d’autant plus facilement admis que le voyage devient collectif. En voiture, 72 % des parents les autorisent à un moment du trajet, dont 25 % dans la première demi-heure. En train, la proportion atteint 73 %, avec 34 % d’autorisations dans les trente premières minutes. En avion, 70 % y recourent, dont 39 % rapidement et 9 % dès le départ.

Les parents cherchent pourtant à encadrer ces pratiques. 9 sur 10 déclarent limiter l’usage des écrans chez leurs enfants pendant les vacances, et 64 % estiment y parvenir. L’effort concerne aussi les adultes : 82 % disent tenter de réduire leur propre consommation, mais 55 % seulement affirment y réussir réellement.

Quand le trajet choisit la destination

Le déplacement pèse parfois sur le voyage lui-même. 38 % des parents disent que le regard des autres voyageurs les conduit à être plus stricts ; un tiers déclare avoir déjà ressenti de la honte en raison du comportement de ses enfants.

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Plus concrètement, 36 % affirment avoir déjà choisi une destination plus proche par crainte des difficultés liées au trajet. 32 % ont évité certains modes de transport et 26 % disent avoir renoncé à un voyage en anticipant les complications du déplacement avec leurs enfants.

Réalisé en ligne du 27 avril au 13 mai 2026 auprès de 1011 parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans, selon la méthode des quotas, le sondage OpinionWay pour Tonies annonce une marge d’incertitude comprise entre 1,4 et 3,1 points.

Crédits photo : JFGagnonPhotograhie CC 0

Par Clément Solym

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