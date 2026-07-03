Une liquidation judiciaire pour les Éditions Faton, basées à Dijon

Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des Éditions Faton, le 30 juin dernier. Ce groupe de presse, fondé par Louis Faton en 1964, publiait également des livres, notamment des ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. La recherche de repreneurs n'a pas été fructueuse.
Le 03/07/2026 à 13:01 par Antoine Oury
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03/07/2026 à 13:01
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Les Éditions Faton avaient été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon en mai dernier, à la demande de la société, dont le dirigeant Francis Morel évoquait alors une perte de chiffre d'affaires « importante et constante ». Il réclamait donc « la protection du tribunal pour l'aider à trouver la meilleure solution tant pour ses salariés que pour ses intérêts ».
Si le redressement avait été accepté par le tribunal, la société l'estimait impossible « du fait des pertes financières chroniques » et misait plutôt sur une cession, avec un appel d'offres. Le dirigeant avait précisé avoir « déjà tenté de chercher un repreneur par ses propres moyens mais en vain ».
Le groupe s'appuyait sur le travail d'une cinquantaine de personnes, dont 10 pigistes, précisait Les Échos, basées au siège de Dijon et au sein de bureaux parisiens. Les Éditions Faton produisaient des magazines culturels (Dossiers de l'Art, L'Objet d'Art), le titre Sport & Vie, le magazine Archéologia, ainsi que les revues Art & Métiers du Livre et Art de l’Enluminure.
Son département Faton Jeunesse publiait des magazines éducatifs d'initiation à l'art (Le Petit Léonard, Olalar), à l'histoire (Arkéo Junior et Histoire Junior) ou encore aux sciences (Cosinus) et à la littérature (Virgule).
Les Éditions Faton produisaient également des livres, avec un catalogue de beaux-livres, comprenant des catalogues d'exposition, des livres jeunesse (contes, albums...) ainsi que des bandes dessinées, autour de figures historiques, notamment (Léonard de Vinci, Marie Curie, Mary Anning...).
Si le chiffre d'affaires annuel des Éditions Faton, ces dernières années, restait autour des 7 millions € (en baisse à 6,63 millions € en 2024), les pertes se sont accumulées. Le résultat négatif de 2022 (- 44.500 €) s'est creusé en 2023 (- 216.000 €) et en 2024 (- 723.000 €).
Les comptes sociaux de l'entreprise pour l'année 2024 relevaient un recul de 14 % des ventes des revues et magazines en kiosque, un recul de 49 % du chiffre d'affaires lié aux musées, ainsi que « la baisse tendancielle du nombre d'abonnés ». À l'inverse, ils notaient une progression du chiffre d'affaires de l'activité liée aux livres (12 %, soit une croissance de 125.000 €), expliquée « par le dynamisme sur les ventes BD et les participations à la création des ouvrages ».
« Ce mardi 30 juin, le tribunal de commerce de Dijon a placé Faton en liquidation judiciaire, et ses actifs vont être désormais proposés séparément à la vente, d'ici à mi-juillet », a indiqué aux Échos le dirigeant du groupe depuis le 30 juin 2025, Francis Morel.
À LIRE - Procédure de sauvegarde des Petits Platons : la période d'observation prolongée
En 2023, les Éditions Faton avaient été rachetées par le groupe Pidevmédias du milliardaire franco-libanais Iskandar Safa (1955-2024), alors actionnaire majoritaire du groupe Valmonde, propriétaire du titre d'extrême droite Valeurs Actuelles — cédé fin 2025 au trio Benjamin La Combe, Alexis Caude et Pierre-Edouard Stérin.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Plus de 34.000 manuscrits ont été recensés en trois ans par la Bibliothèque nationale d'Algérie. Une grande partie de ces documents demeure conservée dans des maisons particulières, loin des magasins climatisés des institutions patrimoniales.
30/06/2026, 07:20
La police hongkongaise a arrêté mercredi 24 juin deux responsables d’une librairie indépendante de Sham Shui Po. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères. L’affaire vise Hunter Bookstore, déjà remarquée pour la vente d’ouvrages liés à des figures de l’opposition, et a entraîné une réaction de la Fédération européenne et internationale des libraires.
29/06/2026, 17:22
Écrit en 1947 par Kiyoshi Tanimoto, pasteur méthodiste survivant du bombardement d’Hiroshima, un manuscrit de 230 pages a été retrouvé dans les archives de John Hersey à la Beinecke Library de Yale. Le texte paraîtra le 6 août 2026 sous le titre Hiroshima, 8:15, avant une adaptation au cinéma.
29/06/2026, 16:43
Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands.
29/06/2026, 16:18
Du 3 au 5 juillet 2026, la boutique Aesop de Soho, à Londres, abandonnera ses produits de soin pour devenir une bibliothèque queer gratuite. Pour sa sixième édition, l’Aesop Queer Library mettra en avant des ouvrages d’auteurs LGBTQIA+ et alliés, avec deux Reading Rooms à Spitalfields et Brighton.
29/06/2026, 15:13
Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Alors que la Coupe du monde se déroule, Reporters sans frontières et les proches du journaliste sportif français réitèrent leur appel à une « libération immédiate », rapporte l'AFP.
29/06/2026, 13:16
Dua Lipa a ouvert la Manifesto Library, une bibliothèque consacrée aux livres « qui défient le pouvoir, la censure, l’exclusion et les récits dominants », au sein de la Livraria Lello, à Porto. Installé de façon permanente dans la célèbre librairie portugaise, le projet a été inauguré dans le cadre du festival BABELL – City of Books. Il réunit près de 100 ouvrages sélectionnés avec le Service95 Book Club, autour de thèmes liés au pouvoir, au contrôle, à la voix et à la mémoire.
29/06/2026, 12:24
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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