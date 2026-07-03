Une liquidation judiciaire pour les Éditions Faton, basées à Dijon

Les Éditions Faton avaient été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon en mai dernier, à la demande de la société, dont le dirigeant Francis Morel évoquait alors une perte de chiffre d'affaires « importante et constante ». Il réclamait donc « la protection du tribunal pour l'aider à trouver la meilleure solution tant pour ses salariés que pour ses intérêts ».

Si le redressement avait été accepté par le tribunal, la société l'estimait impossible « du fait des pertes financières chroniques » et misait plutôt sur une cession, avec un appel d'offres. Le dirigeant avait précisé avoir « déjà tenté de chercher un repreneur par ses propres moyens mais en vain ».

Le groupe s'appuyait sur le travail d'une cinquantaine de personnes, dont 10 pigistes, précisait Les Échos, basées au siège de Dijon et au sein de bureaux parisiens. Les Éditions Faton produisaient des magazines culturels (Dossiers de l'Art, L'Objet d'Art), le titre Sport & Vie, le magazine Archéologia, ainsi que les revues Art & Métiers du Livre et Art de l’Enluminure.

Son département Faton Jeunesse publiait des magazines éducatifs d'initiation à l'art (Le Petit Léonard, Olalar), à l'histoire (Arkéo Junior et Histoire Junior) ou encore aux sciences (Cosinus) et à la littérature (Virgule).

Les Éditions Faton produisaient également des livres, avec un catalogue de beaux-livres, comprenant des catalogues d'exposition, des livres jeunesse (contes, albums...) ainsi que des bandes dessinées, autour de figures historiques, notamment (Léonard de Vinci, Marie Curie, Mary Anning...).

Des pertes répétées

Si le chiffre d'affaires annuel des Éditions Faton, ces dernières années, restait autour des 7 millions € (en baisse à 6,63 millions € en 2024), les pertes se sont accumulées. Le résultat négatif de 2022 (- 44.500 €) s'est creusé en 2023 (- 216.000 €) et en 2024 (- 723.000 €).

Les comptes sociaux de l'entreprise pour l'année 2024 relevaient un recul de 14 % des ventes des revues et magazines en kiosque, un recul de 49 % du chiffre d'affaires lié aux musées, ainsi que « la baisse tendancielle du nombre d'abonnés ». À l'inverse, ils notaient une progression du chiffre d'affaires de l'activité liée aux livres (12 %, soit une croissance de 125.000 €), expliquée « par le dynamisme sur les ventes BD et les participations à la création des ouvrages ».

« Ce mardi 30 juin, le tribunal de commerce de Dijon a placé Faton en liquidation judiciaire, et ses actifs vont être désormais proposés séparément à la vente, d'ici à mi-juillet », a indiqué aux Échos le dirigeant du groupe depuis le 30 juin 2025, Francis Morel.

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En 2023, les Éditions Faton avaient été rachetées par le groupe Pidevmédias du milliardaire franco-libanais Iskandar Safa (1955-2024), alors actionnaire majoritaire du groupe Valmonde, propriétaire du titre d'extrême droite Valeurs Actuelles — cédé fin 2025 au trio Benjamin La Combe, Alexis Caude et Pierre-Edouard Stérin.

Par Antoine Oury

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