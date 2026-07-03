Une fête, dix ans de silence et des secrets : Julia Kerninon tend le piège familial

« Je veux être sûre que tout le monde soit là. » Diane Schnabel ne fournit pas davantage d’explication. Elle appelle son fils quatre mois avant la date, fixe le dernier samedi d’août et lui demande de venir. Waldo obéit avec la docilité rageuse des enfants devenus adultes qui espèrent encore, malgré eux, qu’un parent finira par leur dire ce qu’ils n’ont jamais compris.

Le jour venu, il charge vingt caisses de champagne, des brassées d’hortensias et sa mauvaise humeur dans sa voiture. Il roule vers la presqu’île, vers cette maison que ses parents ont achetée après le succès littéraire de Diane, vers le lieu même où les morts ont tout déplacé.

Julia Kerninon ouvre son histoire sans effet de manche : une fête, des tâches pratiques, la lumière d’août, un fils qui compte les griefs. Puis les voix se remettent à circuler, et les années avec elles.

Waldo, fils d’une écrivaine

Waldo occupe d’abord tout l’espace. Sa colère contre Diane est à la fois féroce, infantile et très juste. Il lui reproche son silence, son deuil, son argent, sa maison ; il lui reproche surtout d’écrire avec une force qui lui échappe. « Une mère qui écrit, une malédiction. »

Le roman ne réduit pas cette rancune à un caprice. Waldo souffre de voir sa mère raconter des familles sans jamais le reconnaître dans ses livres. Il sait qu’elle maîtrise les mots mieux que lui ne maîtrisera jamais sa propre vie ; il l’admire autant qu’il voudrait la voir échouer. Une contradiction qui le rend parfois pénible, souvent bouleversant, mais toujours vivant.

L’enfance, chez Kerninon, conserve aussi ses jeux les plus légers et leurs ombres déjà visibles. Les enfants de la première fête lancent : « On joue à être orphelins ! » Quelques mots qui traversent la scène : une plaisanterie de vacances qui reste dans l’air attendant son heure.

Une presqu’île qui retient tout

La grande réussite du roman tient à son territoire. Le tombolo, les dunes, les clôtures militaires, la plage des Tirs, la lagune qui se vide à marée basse : rien ne sert ici de simple décor. La presqu’île retient les traces, exhume les structures enfouies, rapproche les vivants sans les réconcilier.

Julia Kerninon écrit les lieux avec la minutie d’une géologue et le sens du trouble d’une romancière. Une table de cuisine, une maison trop grande, un jardin préparé pour recevoir, une route battue par les vents deviennent des réserves de mémoire. Les personnages y reviennent comme on revient dans une phrase laissée inachevée.

Le métier de Max, verbicruciste, éclaire alors la mécanique globale. Concevoir une grille consiste à masquer une évidence, à conduire le lecteur vers la mauvaise réponse avant de lui révéler l’agencement exact. « Il faut que tu y penses comme à un piège que tu tends », explique-t-il à Waldo. Toute la famille fonctionne ainsi : chacun dispose d’un morceau de vérité, personne n’en possède le dessin complet.

Les absents changent de visage

Le roman prend une autre ampleur lorsque les Wilberforce cessent d’être seulement les silhouettes perdues dans le souvenir de Waldo. Eva, Diane et surtout Naomi déplacent le centre de gravité. La plus jeune ne se contente pas de porter un nom ou une absence : « Elle était Naomi, l’enfant de la colère, la dernière des Wilberforce. »

Cette pluralité de regards est au coeur de l'ouvrage. Kerninon ne cherche pas à distribuer les torts ni à réparer artificiellement les existences. Elle laisse chaque personnage parler depuis son manque, sa honte, sa loyauté ou son désir de reprendre la main. « Je t’ai confié tous mes secrets, fils. Garde-les bien. » La phrase de Max a tout d’un héritage ; elle sonne aussi à la manière d'une menace.

La construction demande toutefois un peu de patience. Le premier mouvement, très collé au ressentiment de Waldo, retarde l’apparition de voix qui enrichissent considérablement l’ensemble. Les retours en arrière et les motifs qui se répondent peuvent également donner, par instants, l’impression que le roman ajuste trop soigneusement ses pièces.

Mais cette légère insistance finit par devenir sa méthode. La dernière des Wilberforce raconte une famille qui a vécu trop longtemps dans les ellipses, les récits arrangés et les questions sans destinataire. Julia Kerninon en fait une énigme intime, maritime, traversée de lumière et de deuil, où chacun cherche moins la vérité que la possibilité de vivre avec ce qu’elle contient.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com