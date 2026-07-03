Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Cette semaine, c’est une razzia, un raz-de-marée, que dis-je, un phénomène de vente : 8 places sur 10 dans le top 10 des meilleures ventes sont occupées par des cahiers de vacances. Le premier d’entre eux prend même la tête du classement : Passeport, toutes les matières, cahier de vacances, de la 6e à la 5e, avec 14.366 exemplaires vendus. L’entrée dans la cour des grands, visiblement, se prépare.

L’empire McFadden voit son territoire se réduire. La prof, de Freida McFadden, recule à la deuxième place, avec 14.172 ventes cette semaine et 223.317 exemplaires écoulés en cumulé. La performance reste solide, mais la tête du classement lui échappe.

Sur la troisième marche du podium, Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra ! perd également une place. L’album conquiert tout de même 12.405 lecteurs supplémentaires sur la semaine.

La suite du top 10 prolonge cette poussée estivale. Passeport, cahier de vacances, du CP au CE1 gagne 13 places, avec 11.392 exemplaires vendus, et se hisse au quatrième rang. Passeport, du CM2 à la 6e suit avec 11.309 ventes, également en hausse de 13 places. Deux autres titres franchissent le seuil des 11.000 exemplaires : Passeport, cahier de vacances, du CE2 au CM1, avec 11.257 ventes, et Passeport, cahier de vacances, du CE1 au CE2, avec 11.231 exemplaires.

Le mouvement se poursuit aux huitième, neuvième et dixième rangs. Passeport, toutes les matières, de la 5e à la 4e gagne 14 places et totalise 11.051 ventes. Passeport, maternelle, de la grande section au CP monte de six rangs, à 10.957 exemplaires. Passeport, cahier de vacances, du CM1 au CM2 ferme le top 10 avec 10.456 ventes, après une progression de 13 places.

Et quand il n’y en a plus, il y en a encore : la meilleure progression du classement revient à Cahier de vacances 2026, de la 6e vers la 5e, publié par Magnard. Le titre gagne 97 places et atteint le 69e rang, avec 3.116 exemplaires vendus. L’entrée la plus haute se situe au 27e rang : Code civil annoté, édition 2027, chez Dalloz, avec 6.488 ventes.

À l’inverse, le recul le plus marqué concerne Off-campus t.3 : The Score, d’Elle Kennedy, publié chez Hugo Poche. Le titre tombe au 190e rang après une perte de 130 places, avec 1.652 exemplaires vendus sur la semaine. Il s’agit de la plus forte baisse de rang du classement, sans que cette variation puisse être interprétée comme une chute équivalente des ventes.

Le marché

Le bilan global du marché confirme cette poussée hebdomadaire en volume. Du 22 au 28 juin 2026, les ventes atteignent 4,579 millions d’exemplaires, contre 4,319 millions la semaine précédente, soit une progression de 6 %. Le chiffre d’affaires, lui, s’établit à 52,48 millions d’euros, en léger recul de 1 %.

Par circuit, les grandes surfaces spécialisées dominent les ventes, avec 50 % des exemplaires et 53 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 27 % des ventes et 30 % du chiffre d’affaires, tandis que les grandes surfaces alimentaires pèsent 23 % des volumes et 17 % des revenus.

Cette semaine, la tête du classement ne se joue donc pas autour d’un seul titre : elle se construit autour d’un basculement massif vers les cahiers de vacances, avec Passeport en position centrale.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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