Pampa : un train postal perdu dans les champs de maïs, au bout du monde

Le train ne part plus : il continue. Depuis l’enfance, Josefina vit dans son fourgon de queue, avec ses lettres non distribuées, ses fleurs, sa machine à coudre et ses morts adoptés. Pour rejoindre Olszen, le machiniste, elle traverse soixante-trois wagons de cuivre, de sable, de charbon, de bois et de galets. Le convoi porte une géographie entière, faite de dunes, de potagers et de sépultures sans corps.

Un pays monté sur roues

Eduardo F. Varela donne très vite son allure à ce monde roulant : le train est « l’un de ces fleuves paresseux qui coulaient sur la pampa spectrale ». Il avance sans véritable destination, pousse devant lui les choses inutiles, les souvenirs mal classés et les vies qui n’ont jamais appris à descendre. Le fantastique ne fait aucune entrée spectaculaire : il pousse déjà entre les rails, comme le maïs dans les wagons abandonnés.

Le meilleur de Pampa réside dans cette invention continue. Chaque cargaison devient un paysage, chaque arrêt une variation sur le même égarement. Le courrier s’entasse, les dés se jouent au gré des secousses, les boules de pétanque changent de place sans que personne n’y touche vraiment. Olszen conduit la locomotive comme on veille un animal immense ; Buenaventura s’accroche aux bordereaux et aux règlements ; Josefina, elle, raccommode les vêtements et les existences.

Son désir reste d’une simplicité bouleversante : « J’ai besoin d’arriver quelque part, de marcher sur quelque chose qui ne bouge pas, de rencontrer d’autres gens. » Toute la mélancolie du livre tient dans cette phrase. Josefina n’aspire ni à la conquête ni au grand départ. Elle voudrait seulement une halte qui ne s’efface pas, un sol qui ne glisse pas sous ses pieds, un temps qui cesse de tourner avec les roues.

Train, ça s'écrit avec deux rails

Varela donne à cette lassitude une matière concrète, drôle et charnelle. Les croix récupérées dans les cimetières viennent composer la famille imaginaire de Josefina. Le potager pousse sur une terre qui ne devait aller nulle part. Les voyageurs s’adaptent, bricolent, se chamaillent, vieillissent et rêvent dans ce pays mécanique qui ne cesse de s’allonger.

La pampa ne sert jamais de décor. Elle observe, avale, déforme, remet en circulation ce que les hommes voudraient abandonner. Quand les plants se raidissent et que les feuilles se tournent vers le ciel, Olszen comprend avant les autres que « la pampa s’était réveillée avec un air bizarre ce matin-là ».

Le roman trouve alors une tonalité plus sombre. Les villages se répètent, les cartes mentent, les noms se diluent. Un personnage le résume avec une désinvolture presque métaphysique : « Ici, en bas, le temps passe de façon bizarre. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? » Cette perte de repères ne produit pas seulement des effets poétiques. Elle nourrit la peur, les rumeurs, les croyances et les ambitions des hommes qui veulent donner un sens à ce qu’ils ne contrôlent pas.

Petit, mais maïs kosto

L’arrivée de figures militaires et politiques, puis les récits autour d’un objet tombé du ciel, élargissent le livre vers une satire plus directement féroce. Le train devient alors refuge, piège et scène de fortune, peuplé de fugitifs, de prophètes improvisés et de survivants qui ne savent plus très bien s’ils ont quitté le cauchemar. À la question de savoir si Montoya voyage réellement avec eux ou s’il appartient au délire général, Josefina répond : « Les deux, j’en ai peur. »

Cette liberté d’invention fait la grandeur de Pampa. Eduardo F. Varela possède l’art de faire cohabiter une image grandiose, un détail dérisoire et une menace très réelle. Son humour ne dissipe jamais tout à fait la noirceur : il la rend plus instable, plus troublante. Lorsque le tankiste finit par concéder : « Il y a du vrai dans toutes ces bêtises, madame », le roman dit exactement ce qu’il fabrique depuis le début : une légende grotesque dont les effets deviennent pourtant concrets.

Cette richesse a néanmoins son revers. La multiplication des incidents, des récits secondaires et des figures extravagantes disperse parfois l’attention. Les épisodes politiques, plus ouvertement satiriques, s’avèrent moins singuliers que les longues scènes du train, où la fantaisie naît des gestes les plus ordinaires. Varela est au plus fort lorsqu’il laisse le lecteur sentir l’étrangeté plutôt que lorsqu’il en relance mécaniquement les péripéties.

L’ivresse et le risque du détour

Cette réserve ne diminue pas l’empreinte du livre. Pampa invente une plaine où les habitants avancent sans arriver, où les morts réclament encore une place et où les objets inutiles gagnent peu à peu une vie propre. Eduardo F. Varela signe un roman généreux, mélancolique et déconcertant, qui fait du mouvement une prison, de la routine une aventure et de la pampa un monde assez vaste pour engloutir toutes les certitudes.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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