Que contient le Fonds Albert Camus, acquis par la BnF ?

Le fonds comprend une part importante des documents originaux transmis par Albert Camus à ses héritiers. Une autre partie se trouvait depuis 2000 en dépôt à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence. En juin 2024, la Commission consultative des trésors nationaux a reconnu à cet ensemble la qualité d’« œuvre d’intérêt patrimonial majeur ».

La pièce principale est le manuscrit de L’Étranger, seul manuscrit de travail connu de ce roman publié en 1942. Le fonds contient aussi deux états corrigés de La Chute, dont une première version portait le titre Le Jugement dernier. S’y ajoutent des documents liés à L’Exil et le royaume, à Réflexions sur la guillotine, à des conférences, à des articles et à des textes de théâtre.

Manuscrit de L’Étranger d’Albert Camus, premier chapitre. Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard.

Le manuscrit du Premier Homme fait également partie de l’ensemble, le roman était en cours d’écriture au moment de la mort de l'auteur et a été publié en 1994. Les cahiers, agendas et correspondances conservés dans le fonds documentent ses projets d’écriture, ses lectures, ses rendez-vous et ses échanges avec des lecteurs, des institutions, des éditeurs, des auteurs, des metteurs en scène et des acteurs.

Un ensemble désormais rattaché au patrimoine littéraire national

L’acquisition vise à préserver l’intégrité du fonds et à éviter sa dispersion. Le ministère de la Culture indique qu’il s’agit de la plus importante acquisition réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire. Elle fait entrer dans les collections publiques un ensemble couvrant plusieurs aspects du travail et des engagements d’Albert Camus.

À la BnF, ces archives rejoignent des fonds d’écrivains et d’intellectuels du XXe siècle déjà conservés par le département des Manuscrits. L’institution possède aussi plusieurs documents de Camus, dont des brouillons de La Peste donnés par ses enfants en 1983. D’autres manuscrits ou dactylographies de L’Homme révolté, Le Malentendu, Caligula ou L’État de siège y sont entrés au fil des décennies.

Manuscrit du Premier homme, d’Albert Camus, premier feuillet avec la dédicace à sa mère « A toi, qui ne pourras jamais lire ce livre ». Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard.

Le fonds sera répertorié comme un ensemble unique par la BnF, même si la conservation restera partagée avec la bibliothèque Méjanes, où une partie des archives demeurera en dépôt. Les deux établissements assureront donc ensemble la conservation des documents et leur accès pour les chercheurs.

Des consultations et des rendez-vous publics annoncés

Les pistes de valorisation du fonds prévues portent sur sa numérisation, mais aussi des publications, des expositions, des colloques et d’autres manifestations.

Une exposition est prévue au printemps 2027 dans la Galerie Mansart du site Richelieu de la BnF. Elle sera co-commissariée par Thomas Cazentre, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, et Élisabeth Maisondieu-Camus, petite-fille d’Albert Camus. L’exposition sera prolongée par des rendez-vous culturels et scientifiques, dont certains à Aix-en-Provence, sans plus de précisions pour le moment.

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Est aussi prévue une lecture organisée le 3 mai 2027 dans le cadre du partenariat entre la BnF et la Comédie-Française. Un autre rendez-vous doit porter sur Camus, la Méditerranée et l’Italie, à Nice, en lien avec le Centre universitaire méditerranéen, le Festival Rencontres méditerranéennes de Camus, la Société des études camusiennes et deux universités française et italienne.



Crédit photo : Manuscrit de La Chute, d’Albert Camus - Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard.

Par Ewen Berton

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