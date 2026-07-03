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Que contient le Fonds Albert Camus, acquis par la BnF ?

L’État a acquis pour 9 millions € un ensemble d’archives d’Albert Camus, avec le soutien d’Hermès et du CIC. Le fonds, destiné à la Bibliothèque nationale de France, réunit des manuscrits, carnets, agendas et correspondances. Une partie restera conservée à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, dans le cadre d’un travail mené avec la BnF pour assurer la conservation, la consultation et la valorisation de ces documents.

Le 03/07/2026 à 11:31 par Ewen Berton

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Publié le :

03/07/2026 à 11:31

Ewen Berton

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Le fonds comprend une part importante des documents originaux transmis par Albert Camus à ses héritiers. Une autre partie se trouvait depuis 2000 en dépôt à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence. En juin 2024, la Commission consultative des trésors nationaux a reconnu à cet ensemble la qualité d’« œuvre d’intérêt patrimonial majeur ».

La pièce principale est le manuscrit de L’Étranger, seul manuscrit de travail connu de ce roman publié en 1942. Le fonds contient aussi deux états corrigés de La Chute, dont une première version portait le titre Le Jugement dernier. S’y ajoutent des documents liés à L’Exil et le royaume, à Réflexions sur la guillotine, à des conférences, à des articles et à des textes de théâtre.

manuscrit de L’Étranger d’Albert Camus, premier chapitre.
Manuscrit de L’Étranger d’Albert Camus, premier chapitre. Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard. 

Le manuscrit du Premier Homme fait également partie de l’ensemble, le roman était en cours d’écriture au moment de la mort de l'auteur et a été publié en 1994. Les cahiers, agendas et correspondances conservés dans le fonds documentent ses projets d’écriture, ses lectures, ses rendez-vous et ses échanges avec des lecteurs, des institutions, des éditeurs, des auteurs, des metteurs en scène et des acteurs.

Un ensemble désormais rattaché au patrimoine littéraire national

L’acquisition vise à préserver l’intégrité du fonds et à éviter sa dispersion. Le ministère de la Culture indique qu’il s’agit de la plus importante acquisition réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire. Elle fait entrer dans les collections publiques un ensemble couvrant plusieurs aspects du travail et des engagements d’Albert Camus.

À la BnF, ces archives rejoignent des fonds d’écrivains et d’intellectuels du XXe siècle déjà conservés par le département des Manuscrits. L’institution possède aussi plusieurs documents de Camus, dont des brouillons de La Peste donnés par ses enfants en 1983. D’autres manuscrits ou dactylographies de L’Homme révolté, Le Malentendu, Caligula ou L’État de siège y sont entrés au fil des décennies.

manuscrit du Premier homme, d’Albert Camus, premier feuillet avec la dédicace à sa mère « A toi, qui ne pourras jamais lire ce livre ».
Manuscrit du Premier homme, d’Albert Camus, premier feuillet avec la dédicace à sa mère « A toi, qui ne pourras jamais lire ce livre ». Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard. 

Le fonds sera répertorié comme un ensemble unique par la BnF, même si la conservation restera partagée avec la bibliothèque Méjanes, où une partie des archives demeurera en dépôt. Les deux établissements assureront donc ensemble la conservation des documents et leur accès pour les chercheurs.

Des consultations et des rendez-vous publics annoncés

Les pistes de valorisation du fonds prévues portent sur sa numérisation, mais aussi des publications, des expositions, des colloques et d’autres manifestations.

Une exposition est prévue au printemps 2027 dans la Galerie Mansart du site Richelieu de la BnF. Elle sera co-commissariée par Thomas Cazentre, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, et Élisabeth Maisondieu-Camus, petite-fille d’Albert Camus. L’exposition sera prolongée par des rendez-vous culturels et scientifiques, dont certains à Aix-en-Provence, sans plus de précisions pour le moment. 

À LIRE - Les coûts de rénovation du site François-Mitterrand de la BnF estimés à 527,6 millions €

Est aussi prévue une lecture organisée le 3 mai 2027 dans le cadre du partenariat entre la BnF et la Comédie-Française. Un autre rendez-vous doit porter sur Camus, la Méditerranée et l’Italie, à Nice, en lien avec le Centre universitaire méditerranéen, le Festival Rencontres méditerranéennes de Camus, la Société des études camusiennes et deux universités française et italienne.
 
Crédit photo : Manuscrit de La Chute, d’Albert Camus - Fonds : MC/SIPA/Tristan Reynaud Copyright Éditions Gallimard. 

 
 
 

Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com

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En Égypte, un nouveau papier de coton sauvera les livres anciens

La Bibliotheca Alexandrina dévoile la production d’un papier de restauration égyptien, fabriqué à la main à partir de coton à longue soie. Conçu pour manuscrits, livres rares et documents anciens, ce matériau certifié ISO entend réduire la dépendance au papier japonais et relier patrimoine écrit, artisanat et industrie locale. Le détail technique devient ici un enjeu de souveraineté culturelle pour les collections anciennes.

09/06/2026, 13:09

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Des créatures fantastiques surgissent des manuscrits

Aux États-Unis et en Italie, plusieurs bibliothèques font revenir au premier plan des pièces longtemps réservées aux spécialistes : un livre imprimé en 1494, un bréviaire lié à l’entourage de Saint Louis, un cahier d’écolier du XIXe siècle et des manuscrits peuplés de bêtes fantastiques. Derrière ces objets insolites se joue une même question : comment raconter le patrimoine écrit sans l’enfermer dans les réserves ?

08/06/2026, 10:11

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Virginia Woolf et Beethoven dans un duo d'enchères

Pompompompom... pompompompom... (extrait de la Symphonie n°5, qui n'a aucun lien avec cet article, mais ça fait toujours plaisir). Sotheby’s dispersera, du 23 juin au 7 juillet, une partie de la bibliothèque Stanley J. Seeger et Christopher Cone. La vente réunit un brouillon autographe inédit de Beethoven, l’exemplaire de Far From the Madding Crowd ayant appartenu à Virginia Woolf et un Hamlet annoté par Alec Guinness : trois objets qui racontent autant la création que la lecture.

04/06/2026, 12:48

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Un Hobbit offert par Tolkien à sa gouvernante vendu 450.000 $

Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.

02/06/2026, 13:10

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Un Coran rarissime de 1200 ans repéré lors d’un inventaire

Dans le Bihar ( État du nord-est de l'Inde), la campagne nationale Gyanbharatam a permis de signaler plusieurs manuscrits rares, dont un Coran en arabe présenté localement comme vieux de 1200 ans dans le district d’Aurangabad. L’âge annoncé n’a été confirmé par aucune expertise pour l'heure, mais l’inventaire révèle l’ampleur du patrimoine manuscrit conservé hors des grandes institutions.

 

31/05/2026, 10:08

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Inde : un ouvrage sacré éblouit par ses illustrations

À Lucknow, les archives de l’Uttar Pradesh ont présenté un manuscrit hindi du Ramcharitmanas daté de 1794, remarquable par ses près de 400 illustrations consacrées à la vie de Rama. L’exposition, organisée dans le cadre de la mission Gyanbharatam, s’adressait aux étudiants, chercheurs et amateurs de patrimoine.

30/05/2026, 08:30

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Un herbier manuscrit de 1746 retrouvé dans un couvent italien

La Biblioteca Nazionale Marciana présente à Venise un ouvrage consacré à un herbier manuscrit de 1746 retrouvé dans un couvent franciscain d’Ombrie. Attribué à frère Giuseppe da Spello, le volume conserve 413 plantes séchées, recueillies au moment de leur floraison et associées à des usages médicinaux.

30/05/2026, 08:00

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Un feuillet de Rubens révèle le peintre en plein travail

Un feuillet recto verso de Peter Paul Rubens, daté de 1607, vient d’être présenté à Anvers. Le document réunit un dessin à l’encre brune et un brouillon de lettre adressé au peintre Cristoforo Roncalli. Acquis par la Fondation Roi Baudouin pour 110.000 €, il rejoint le Rubenshuis, où il éclaire les années romaines du peintre flamand.

29/05/2026, 17:25

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Merlin changé en cerf : un manuscrit médiéval estimé 2 millions £

Un manuscrit enluminé du cycle du Lancelot-Graal, daté de 1290-1310, sera vendu chez Christie’s le 8 juillet. Estimé entre 1,5 et 2 millions £, il contient 126 miniatures, dont une scène représentant Merlin transformé en cerf. Resté en mains privées pendant sept siècles, l’ouvrage n’a jamais été entièrement exposé ni étudié.

29/05/2026, 10:15

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Un Harry Potter retrouvé dans un grenier bat des records aux enchères

Un exemplaire broché de première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone, retrouvé après près de trente ans de stockage, a été adjugé 17.000 £ par Rare Book Auctions, maison rattachée à Hansons Auctioneers. Vendu 4,99 £ lors de sa parution, le livre présente les signes caractéristiques du premier tirage et établit, selon la maison, un record pour ce type d’exemplaire.

27/05/2026, 17:25

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Légendes arthuriennes : un rarissime manuscrit du XIIIe aux enchères

Un rarissime manuscrit du XIIIe siècle, consacré au Saint-Graal, à Merlin et à d'autres éléments des légendes arthuriennes, passera sous le marteau de la maison de vente Christie's, à Londres, en juillet prochain. En possession de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre au XVIIe siècle, il avait été acquis par l'industriel et collectionneur Jean Lebaudy au XXe siècle.

27/05/2026, 10:49

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John Keats revient aux enchères avec des lettres qui valent des millions

Quarante ans après un vol dans la collection Whitney, huit courriers autographes de John Keats à Fanny Brawne rejoignent les enchères new-yorkaises de Sotheby’s, avec une estimation de 1,5 à 2,5 millions de dollars. Datés de 1819 et 1820, ces manuscrits éclairent à la fois le marché des archives littéraires, les exigences de provenance et la restitution de biens culturels longtemps disparus.

18/05/2026, 13:24

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La Bibliothèque de Florence sauve 30 000 volumes oubliés

À Florence, la Bibliothèque nationale centrale engage étudiants et habitants dans le repérage de milliers de documents touchés par l’inondation de 1966. Privées de cote et de signalement, ces miscellanées restent hors consultation malgré leur conservation. Le chantier, lié au 60e anniversaire de la catastrophe, vise leur retour dans les catalogues et leur accès aux chercheurs.

11/05/2026, 10:37

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Une écriture de l’Iran ancien sort du silence après 4000 ans

Un chercheur français, François Desset, est parvenu à déchiffrer l’élamite linéaire, un système d’écriture utilisé il y a plus de 4000 ans dans le sud de l’actuel Iran, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’AFP. L’écriture, composée de 77 signes, avait été découverte en 1903 lors de fouilles françaises à Suse, dans le sud-ouest iranien.

02/05/2026, 09:29

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La Chine transforme ses oeuvres classiques en produits dérivés

À Pékin, la Bibliothèque nationale de Chine assume une nouvelle étape : transformer ses classiques en produits culturels, licences, ex-libris, usages numériques et expériences éducatives. Derrière l’objet dérivé, l’institution installe une stratégie de marque patrimoniale, où la conservation des textes anciens rejoint le commerce, le tourisme, la médiation culturelle et la conquête de nouveaux publics, en Chine comme hors les murs.

01/05/2026, 11:38

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Des archives inédites exhument les secrets d'Atto Melani, chanteur et espion de Louis XIV

À Livourne, un ensemble de lettres et de papiers attribué à Atto Melani, disparu des radars depuis 1907, a été retrovué dans les vastes collections de la Biblioteca Labronica. La découverte remet au premier plan un personnage hors norme du Grand Siècle : chanteur castrat, familier des cours, relais diplomatique et homme d’influence entre Médicis, Mazarin, Rome et Louis XIV.

25/04/2026, 11:22

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Spirou, Astérix, Lucky Luke : des oeuvres emblématiques bientôt aux enchères

La Maison Daniel Maghen prépare une nouvelle vente consacrée à la bande dessinée et à l’illustration, attendue en fin d’année 2026, à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, sans qu’une date précise n’ait encore été communiquée. Pour cette douzième édition, plus de 180 œuvres sont déjà réunies. Un ensemble conséquent, porté par des signatures majeures du neuvième art, de Franquin à Moebius, en passant par Hergé, Uderzo ou Pratt.

24/04/2026, 13:50

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Des livres rituels batak en écorce et en os de buffle désormais accessibles en ligne

Quatre manuscrits batak venus du nord de Sumatra, dont un volume aux plats sculptés dans de l’os de buffle... au-delà de cette étrange étrangeté, la numérisation de ces oeuvres éclaire une tradition écrite ancienne. La Library of Congress a mis en ligne ces documents, associés aux pustaha, et rend enfin accessibles des pièces rares jusqu’ici réservées à une consultation sur place.

18/04/2026, 10:41

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Quand la bibliothèque d’un archéologue change de pays

À Gubbio, en Ombrie (Italie), la bibliothèque Sperelliana s’apprête à accueillir le fonds de travail de l’archéologue britannique Simon Stoddart, constitué à Cambridge au fil de décennies de recherches. Plus qu’un simple déménagement de livres, l’opération transforme une collection savante personnelle en outil public de consultation, au croisement de la mémoire scientifique, du patrimoine local et de la circulation européenne des savoirs.

16/04/2026, 11:54

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30 vers inédits d’Empédocle retrouvés au Caire : une percée pour la philosophie grecque

Un papyrus vieux de deux millénaires, retrouvé dans les réserves d’un institut au Caire, vient de livrer trente vers inconnus d’Empédocle, philosophe majeur de la Grèce antique. Une découverte rare, qui permet pour la première fois de lire directement une pensée jusqu’ici transmise de seconde main - et qui pourrait bien modifier notre compréhension des origines de la philosophie occidentale.

09/04/2026, 15:50

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