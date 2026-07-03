Ça dépend des jours : Guillaume Dreidemie explore la mémoire en poésie

Par son jeu de miroirs, sa prose très habitée et très imagée, Guillaume Dreidemie régale le lecteur. Cette poésie dépeint des scènes du quotidien et met en scène une sœur, une mère, une chambre, un chien sous un lit ou encore la pluie.

Des réminiscences nourries de vestiges et de métaphores transfigurent les interrogations contemporaines, les peurs, les fuites et les fantômes du passé, qui rappellent le temps qui passe.

« Je me suis perdue dans la salle de bain / je ne savais plus / s’il fallait boire / ou se noyer. »

Un fils est là, qui voit sa mère dépérir et se souvient d’une date précise : août 1993. Une date à marquer d’une pierre blanche, citée à plusieurs reprises.

De l’illusion d’optique et du style elliptique des poèmes se dégage le sentiment d’être à la frontière de deux mondes : le réel et le fantasque, où l’individu décrit semble se dissoudre. Pourtant, les forces de la nature dominent, et c’est elle qui aide à reprendre des forces. Les saisons, elles aussi, participent à cette reconstruction.

Cette prose très intéressante fait la part belle aux souvenirs, aux flottements des corps en souffrance, au revers du temps qui passe, qui s’inverse parfois, ou qui vous chavire en vous faisant vieillir plus vite.

Les instants de la vie sont esquissés en quelques traits et reliés les uns aux autres ; ces fragments révèlent des séparations et disent les transitions.

Animée de tourments intérieurs et d’observations éclairées sur la mémoire, chaque scène raconte une histoire. C’est une micronouvelle.

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Cette poésie onirique est envoûtante. Par résonance, par écho, le lecteur ressent une véritable émotion à la lecture de ces bribes de scènes de vie qui lui sont contées, entre douceur et tristesse.

Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net