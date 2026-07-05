En Errance : un projet singulier mêlant BD et musique autour des troubles psychiques

Avec ce projet, Sorya Lim entreprend de créer un pont entre ses alter-ego, l’autrice Ayros et la musicienne La Violette épineuse, tout en invoquant pour sa campagne Ulule la douceur et l’entraide qu’elle tente d’insuffler autour d’elle et de ceux qui se reconnaissent dans son travail. L’objectif est presque atteint et il ne reste que quelques jours pour participer !

« Décrire ses souffrances, décrypter leurs sens et prendre conscience de l’ampleur de l’errance » : ces mots, sortis d’une chanson de Sorya Lim, alias La violette épineuse, résument son expérience de vie et c’est ce qu’elle décrit dans sa Bande dessinée, En errance ainsi que dans son futur EP au nom similaire : L’errance.

En Errance est une bande-dessinée fantastique/horrifique prévue en 3 tomes, dont le premier tome, « Aux Racines » est paru en 2018.

L’artiste, sous le pseudonyme d’autrice Ayros, y explore le thème de la préservation de la candeur au milieu d’un monde oppressif et de la difficulté à s’y construire une place sans jamais trahir ses valeurs.

La campagne Ulule « En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse » est destinée à soutenir la naissance du Tome 2 de cette épopée, mais également construire une passerelle vers La violette épineuse, son alter égo musical, avec l’enregistrement d’un EP de chanson française électro sombre partageant avec la bande-dessinée des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance, le chaos de nos sociétés.

L’artiste :

Après la traversée d’une scolarité chaotique, faite d’aller-retours entre le dessin, la musique et l’hôpital psychiatrique, Sorya, sous le pseudo Ayros, entame le travail fastidieux de la création d’une BD fantastique et horrifique en 3 tomes : En errance.

Passionnée par la particularité qu’ont les humains à créer des récits pour réduire l’ambiguïté dans leur perception du monde, l’autrice tente d’insérer ses propres questionnements dans ses histoires, afin qu’elles évoluent au rythme de ses réflexions.

Plus tard, elle ose écrire et composer des chansons traitant de la souffrance psychique, du handicap et des traumatismes d’enfance. La Violette épineuse, créature cachée dans le monde intérieur de Sorya était née. À travers ce personnage, elle tente d’expulser ses traumas et d’assumer ses troubles psychiques au rythme de ses chansons synthétiques et sombres.

Sa voix à la fois puissante et lyrique vient se poser sur des percussions brutales accompagnées par des mélodies mélancoliques au piano et au synthé, le tout soutenant les envolées litaniques de ses boucles vocales scandant sa lutte pour la survie.

Son témoignage intime veut nous rappeler que la santé mentale est une affaire bien plus collective qu’individuelle.

Prise de dissonance cognitive entre l’aspect compétitif d’une campagne Ulule et ses convictions politiques et humaines, Sorya tente d’y insuffler la douceur et l’entraide qu’elle aimerait voir advenir dans nos sociétés afin d’apaiser les rapports sociaux en proie à la discorde.

Dépêcher-vous de participer, c’est jusqu’au 10 juillet à 23 h !

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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