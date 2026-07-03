Livres générés par IA : le rapport veut les exclure des aides, mais comment les détecter ?

Il s'agit là du volet le plus critique du rapport parlementaire, sans verser dans de puériles polémiques. Il met en regard les ambitions du rapport — déclaration de l’usage de l’IA, sanctions, exclusion potentielle d’aides ou de régimes dérogatoires — et les difficultés qu’il admet lui-même : absence d’outil fiable dans le secteur du livre, faux positifs, critères encore indéterminés.

Les plateformes ont déjà commencé à déplacer la frontière entre assistance et génération. Le rapport rappelle qu’Amazon a introduit, sur Kindle Direct Publishing, des formulaires permettant aux éditeurs de déclarer le degré d’usage de l’IA : contenu entièrement généré ou seulement assisté. Cette information n’est toutefois pas portée à la connaissance des lecteurs au moment de l’achat.

La mission relaie les inquiétudes des professionnels du livre sur la multiplication de références artificielles, les faux auteurs, les faux éditeurs et la saturation des espaces de visibilité. Elle évoque aussi les livres inexistants suggérés par des assistants conversationnels, phénomène encore rare mais émergent en France selon les personnes entendues. ActuaLitté avait analysé ce brouillage bibliographique, lorsque des bibliothécaires se retrouvaient confrontés à des demandes de titres inventés.

La réponse du rapport passe d’abord par une obligation déclarative. La recommandation n° 5 prévoit que les auteurs indiquent leurs usages de l’IA, avec « perte de droits d’auteur en cas de fausse déclaration ». Les éditeurs et plateformes seraient chargés de veiller au respect du dispositif. La mission imagine ainsi une information sur le degré d’intervention de l’outil et sur sa finalité : inspiration, aide à la rédaction, composition ou génération.

L’impossible contrôle automatique

Le problème est que le rapport admet lui-même les limites de cette ambition. « La détection technique des contenus artificiels ne peut constituer à elle seule une solution “miracle” », écrit-il, notamment en raison de « la possibilité de faux positifs ». Une œuvre humaine pourrait donc être signalée à tort ; à l’inverse, une production générée puis abondamment retouchée peut devenir difficile à identifier.

La prudence est d’autant plus nécessaire que les œuvres hybrides occupent une place croissante. Le rapport refuse qu’elles soient assimilées aux productions entièrement automatisées. Il propose plutôt un système de déclaration graduée, inspiré d’un « Nutriscore de l’intelligence artificielle » évoqué par David El Sayegh, directeur général adjoint de la Sacem. Cette grille est pensée pour la musique, mais le document suggère qu’elle pourrait être transposée à d’autres secteurs culturels.

L’enjeu devient particulièrement sensible dès que les aides publiques entrent en jeu. La mission estime que le Centre national du livre pourrait conditionner certaines aides à l’écriture, à l’édition ou à la publication à une « utilisation de l’IA non excessive », définie selon une grille de critères objectifs. Elle recommande parallèlement d’exclure les contenus entièrement générés du bénéfice des aides à la création ainsi que des régimes fiscaux et sociaux dérogatoires.

ISBN, TVA : une équation plus fragile qu’elle n’y paraît

Le rapport ouvre un point particulièrement délicat pour la filière. Il suggère qu’un livre entièrement généré par IA ne disposerait « généralement pas de numéro ISBN et, partant, ne devrait pas bénéficier du taux réduit de TVA ». La formulation mérite une nette distinction entre identification bibliographique et régime fiscal.

L’AFNIL rappelle que l’ISBN permet d’identifier un livre dans une édition donnée et facilite les commandes en librairie, les opérations de diffusion ou le traitement bibliographique. Elle précise surtout que son attribution « n’entraîne en aucun cas le bénéfice automatique du taux réduit de TVA ». Les critères relèvent de l’administration fiscale, et non de l’agence chargée de la numérotation.

Le Bulletin officiel des finances publiques rattache le taux réduit à la définition fiscale du livre : ensemble imprimé, reproduction d’une œuvre de l’esprit, absence de caractère publicitaire marqué et d’espace important destiné à être rempli par le lecteur. L’existence d’un ISBN ne suffit donc pas à trancher la question, pas plus que son absence.

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Le rapport reconnaît enfin qu’une ligne juridique devra être établie au cas par cas. Les œuvres hybrides peuvent relever du droit d’auteur si leur auteur est intervenu « de façon significative dans le processus de création ». La rapporteure souhaite inscrire dans le Code de la propriété intellectuelle l’impossibilité, pour une œuvre entièrement générée par IA, d’être protégée par le droit d’auteur. Cette évolution n’est pas en vigueur : l’article L. 111-1 du Code rattache aujourd’hui ce droit à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création.

Les recommandations parlementaires dessinent donc une orientation claire, mais laissent ouvertes les questions qui décideront de son application : qui qualifiera le degré d’intervention humaine, selon quels critères et dans quelle procédure contradictoire ? Pour les auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs, cette mécanique pèsera autant que le principe affiché.

Le rapport est à consulter à cette adresse. ActuaLitté consacrera deux articles très prochainement aux autres pans du document qu'a présenté Céline Calvez, avec cette problématique latente : protéger les auteurs ou ne pas entraver l’IA ?

Nous avons également repris les analyses concernant les relations houleuses entre l'IA et l'industrie du livre : un peu, beaucoup, à la folie ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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