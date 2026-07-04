Quand des agriculteurs racontent leur métier aux enfants

Des agriculteurs racontent leur métier aux enfants. Pourquoi les enfants connaissent-ils si peu le métier de celles et ceux qui les nourrissent chaque jour ? C’est en partant de ce constat qu’est née notre bande dessinée jeunesse.

Depuis plusieurs années, nous partageons notre quotidien d’agriculteurs sur les réseaux sociaux. Très vite, nous avons réalisé que de nombreuses idées reçues circulaient sur notre profession. Beaucoup d’enfants grandissent aujourd’hui loin du monde agricole et ne savent plus comment sont produits les aliments qu’ils retrouvent dans leur assiette.

Plutôt que de répondre aux polémiques, nous avons choisi une autre voie : celle de la pédagogie.

Nous avons donc imaginé une bande dessinée destinée aux enfants de 6 à 10 ans, illustrée par Line Hachem, qui raconte avec simplicité, humour et authenticité le quotidien d’une exploitation agricole familiale. À travers des histoires inspirées de faits réels, les jeunes lecteurs découvrent les animaux, les cultures, les saisons, les imprévus du métier, mais aussi les valeurs de transmission, de respect du vivant et de persévérance.

Notre ambition n’est pas d’opposer les différents modèles agricoles ni de délivrer un discours militant. Nous souhaitons simplement offrir aux familles, aux enseignants et aux bibliothèques un support accessible pour mieux comprendre un métier essentiel mais souvent méconnu.

Après avoir sollicité plusieurs maisons d’édition sans succès, nous avons décidé de produire cet ouvrage en toute indépendance afin de conserver notre liberté éditoriale et notre vision du projet. Nous avons choisi le financement participatif sur Ulule pour permettre à chacun de participer à cette aventure.

Les contributeurs ne financent pas uniquement l’impression d’un livre. Ils participent à un projet de transmission destiné aux générations futures. Chaque soutien nous rapproche également d’un objectif qui nous tient particulièrement à cœur : réaliser un second tome qui mettra en lumière une trentaine d’agriculteurs venus de toute la France afin de montrer toute la diversité des métiers agricoles.

Nous espérons que cette bande dessinée donnera aux enfants l’envie de poser des questions, de visiter une ferme, de mieux comprendre ceux qui produisent leur alimentation et, peut-être, de susciter quelques vocations.

Parce qu’avant d’être un débat, l’agriculture est avant tout une histoire d’hommes, de femmes… et de transmission.

Découvrez la campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :