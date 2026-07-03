Droit d’auteur et IA : le rapport parlementaire révèle sa propre fracture

Le clivage apparaît dès l’avant-propos : Roger Chudeau y dit s’être opposé à la proposition de loi relative à la présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. La protection des créateurs, écrit-il, doit passer par une puissance industrielle capable de négocier avec les plateformes, non par « une barrière juridique illusoire que le réel contournera ».

La rapporteure, Céline Calvez, défend une autre voie. Sa recommandation n° 14 invite à poursuivre l’examen du texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026. Son mécanisme ne crée pas une interdiction générale d’entraîner des modèles avec des contenus protégés. Il cherche à résoudre une difficulté de preuve : dans un litige civil, une œuvre pourrait être présumée utilisée lorsqu’un indice rend cette exploitation vraisemblable. Le fournisseur d’IA pourrait alors apporter la preuve contraire, pour se disculper.

Le rapport décrit donc un dispositif probatoire, et non une présomption automatique de contrefaçon. L’objectif est de pallier « l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer » l’utilisation de leurs œuvres dans les données d’entraînement. Le fournisseur conserverait la faculté d’établir que le contenu n’a pas été mobilisé.

Des livres dans des corpus opaques

Pour l’édition, la question ne relève plus de la seule prospective. En février, ActuaLitté rapportait les accusations de Nouveau Monde Éditions contre Mistral AI : l’éditeur estimait que plus de 200 ouvrages de son catalogue avaient été utilisés sans autorisation pour entraîner Le Chat [devenu Vibe, depuis]. Mistral AI contestait ces accusations et indiquait utiliser des données publiques, sous licence ou générées en interne.

Le rapport rattache ces conflits à une asymétrie majeure : les détenteurs de droits ignorent les corpus exacts mobilisés par les entreprises technologiques, tandis que celles-ci disposent seules des éléments permettant d’en retracer la composition. Il préconise donc la création d’un tiers de confiance chargé de gérer un futur registre européen d’opt-out et de vérifier les données d’entraînement, afin de veiller au respect des réservations de droits.

Les oppositions demeurent franches. Des acteurs du numérique, dont France Digitale, ont jugé que la proposition de loi pourrait fragiliser l’investissement en IA en France, contrevenir au droit de l’Union européenne ou instaurer une « prime au contentieux ». La rapporteure répond que le texte ne cherche pas à multiplier les procédures, mais à rééquilibrer les négociations entre ayants droit et entreprises technologiques.

Un texte encore bloqué avant la séance

La proposition a été adoptée en commission des affaires culturelles et de l’éducation le 2 juin. Elle n’a toutefois pas été examinée en séance publique le 11 juin, faute de temps, après avoir été placée en dernière position de l’ordre du jour de la journée réservée du groupe GDR, mais aussi en raison d'un exercice d'obstruction parlementaire du groupe macroniste Ensemble pour la République. Elle en reste donc au stade de la première lecture.

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Nous avions suivi les épisodes de cette série, de moins en moins passionnante : le texte pourrait retrouver une fenêtre parlementaire à la fin de l’année, sans calendrier arrêté à ce stade. Rien n’est donc acquis. Mais le rapport confirme que la bataille autour de l’IA ne se limite plus à l’autorisation d’utiliser les livres : elle porte désormais sur les moyens juridiques de négocier leur valeur.

Le rapport est à consulter à cette adresse. ActuaLitté a consacré deux autres articles aux autres pans du document qu'a présenté Céline Calvez, avec cette première approche : l'usage de l'IA dans l'industrie du livre progresse, mais reste à distance de l’éditorial.

Nous revenons également sur la question qui brûle toutes les lèvres : comment distinguer un livre humain d’un livre généré, si l’on doit les différencier ?

Crédits illustration : chathuraanuradha, CC 0

Par Nicolas Gary

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