Droit d’auteur et IA : le rapport parlementaire révèle sa propre fracture

Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
Le 03/07/2026 à 12:15 par Nicolas Gary
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03/07/2026 à 12:15
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Le clivage apparaît dès l’avant-propos : Roger Chudeau y dit s’être opposé à la proposition de loi relative à la présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. La protection des créateurs, écrit-il, doit passer par une puissance industrielle capable de négocier avec les plateformes, non par « une barrière juridique illusoire que le réel contournera ».
La rapporteure, Céline Calvez, défend une autre voie. Sa recommandation n° 14 invite à poursuivre l’examen du texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026. Son mécanisme ne crée pas une interdiction générale d’entraîner des modèles avec des contenus protégés. Il cherche à résoudre une difficulté de preuve : dans un litige civil, une œuvre pourrait être présumée utilisée lorsqu’un indice rend cette exploitation vraisemblable. Le fournisseur d’IA pourrait alors apporter la preuve contraire, pour se disculper.
Le rapport décrit donc un dispositif probatoire, et non une présomption automatique de contrefaçon. L’objectif est de pallier « l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer » l’utilisation de leurs œuvres dans les données d’entraînement. Le fournisseur conserverait la faculté d’établir que le contenu n’a pas été mobilisé.
Pour l’édition, la question ne relève plus de la seule prospective. En février, ActuaLitté rapportait les accusations de Nouveau Monde Éditions contre Mistral AI : l’éditeur estimait que plus de 200 ouvrages de son catalogue avaient été utilisés sans autorisation pour entraîner Le Chat [devenu Vibe, depuis]. Mistral AI contestait ces accusations et indiquait utiliser des données publiques, sous licence ou générées en interne.
Le rapport rattache ces conflits à une asymétrie majeure : les détenteurs de droits ignorent les corpus exacts mobilisés par les entreprises technologiques, tandis que celles-ci disposent seules des éléments permettant d’en retracer la composition. Il préconise donc la création d’un tiers de confiance chargé de gérer un futur registre européen d’opt-out et de vérifier les données d’entraînement, afin de veiller au respect des réservations de droits.
Les oppositions demeurent franches. Des acteurs du numérique, dont France Digitale, ont jugé que la proposition de loi pourrait fragiliser l’investissement en IA en France, contrevenir au droit de l’Union européenne ou instaurer une « prime au contentieux ». La rapporteure répond que le texte ne cherche pas à multiplier les procédures, mais à rééquilibrer les négociations entre ayants droit et entreprises technologiques.
La proposition a été adoptée en commission des affaires culturelles et de l’éducation le 2 juin. Elle n’a toutefois pas été examinée en séance publique le 11 juin, faute de temps, après avoir été placée en dernière position de l’ordre du jour de la journée réservée du groupe GDR, mais aussi en raison d'un exercice d'obstruction parlementaire du groupe macroniste Ensemble pour la République. Elle en reste donc au stade de la première lecture.
À LIRE - Présomption d'utilisation des contenus culturels : pour le groupe d'Attal, IA pas moyen
Nous avions suivi les épisodes de cette série, de moins en moins passionnante : le texte pourrait retrouver une fenêtre parlementaire à la fin de l’année, sans calendrier arrêté à ce stade. Rien n’est donc acquis. Mais le rapport confirme que la bataille autour de l’IA ne se limite plus à l’autorisation d’utiliser les livres : elle porte désormais sur les moyens juridiques de négocier leur valeur.
Le rapport est à consulter à cette adresse. ActuaLitté a consacré deux autres articles aux autres pans du document qu'a présenté Céline Calvez, avec cette première approche : l'usage de l'IA dans l'industrie du livre progresse, mais reste à distance de l’éditorial.
Nous revenons également sur la question qui brûle toutes les lèvres : comment distinguer un livre humain d’un livre généré, si l’on doit les différencier ?
Crédits illustration : chathuraanuradha, CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
30/06/2026, 12:07
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
30/06/2026, 11:00
Tout le circuit judiciaire américain a désormais eu entre les mains le cas de l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll par Donald Trump. La Cour suprême, tribunal de dernier ressort, a refusé, ce lundi 29 juin, d'examiner la décision rendue en mai 2023, confirmée en appel en décembre 2024. Le président des États-Unis, définitivement condamné, s'est acquitté d'une amende de 5 millions $.
30/06/2026, 09:52
Plus de 34.000 manuscrits ont été recensés en trois ans par la Bibliothèque nationale d'Algérie. Une grande partie de ces documents demeure conservée dans des maisons particulières, loin des magasins climatisés des institutions patrimoniales.
30/06/2026, 07:20
La police hongkongaise a arrêté mercredi 24 juin deux responsables d’une librairie indépendante de Sham Shui Po. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères. L’affaire vise Hunter Bookstore, déjà remarquée pour la vente d’ouvrages liés à des figures de l’opposition, et a entraîné une réaction de la Fédération européenne et internationale des libraires.
29/06/2026, 17:22
Écrit en 1947 par Kiyoshi Tanimoto, pasteur méthodiste survivant du bombardement d’Hiroshima, un manuscrit de 230 pages a été retrouvé dans les archives de John Hersey à la Beinecke Library de Yale. Le texte paraîtra le 6 août 2026 sous le titre Hiroshima, 8:15, avant une adaptation au cinéma.
29/06/2026, 16:43
Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands.
29/06/2026, 16:18
Du 3 au 5 juillet 2026, la boutique Aesop de Soho, à Londres, abandonnera ses produits de soin pour devenir une bibliothèque queer gratuite. Pour sa sixième édition, l’Aesop Queer Library mettra en avant des ouvrages d’auteurs LGBTQIA+ et alliés, avec deux Reading Rooms à Spitalfields et Brighton.
29/06/2026, 15:13
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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