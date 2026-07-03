La surpopulation carcérale compromet “gravement” l'accès aux activités socioculturelles

La surpopulation carcérale est un « mal chronique des prisons françaises », pour reprendre l'expression de l'Observatoire International des Prisons (OIP), lequel cite un taux d'occupation de 124 %, pour les établissements pénitentiaires, en 1990. La situation a peu évolué, en trois décennies : après l'avis rendu en 2023, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a visité 24 maisons d'arrêt et 20 quartiers maison d'arrêt dans des centres pénitentiaires, ainsi que 6 établissements pénitentiaires pour mineurs.

« Parmi ces [50] établissements, la plupart connaissaient des taux d'occupation supérieurs à 100 % au 1er juin 2023 : seuls deux n'étaient pas surpeuplés, 20 connaissaient un taux d'occupation supérieur à 150 % », rappelle le CGLPL, qui relève une dégradation notable, en quelques mois seulement. La suroccupation a ainsi gagné tous ces établissements, et, aujourd'hui, « 20 connaissent un taux d'occupation de plus de 150 % et 12 de plus de 200 % ».

Le nombre des détenus est passé de 73.699 pour 60.562 places disponibles le 1er juin 2023, à 87.126 pour 63.353 places disponibles le 1er mars 2026, soit une progression du nombre de personnes incarcérées de 19 % en 33 mois, alors que le nombre de places opérationnelles n'a progressé que de 5 % sur cette même période.

Plus de la moitié des personnes incarcérées le sont désormais dans des établissements dont la densité d'occupation dépasse 150 %. Face à ces conditions de détention, qui placent la France aux côtés de la Turquie en matière de surpopulation carcérale, selon un rapport de l’université de Lausanne pour le compte du Conseil de l’Europe — toutes deux avec 131 personnes détenues pour 100 places —, l'État n'agit pas.

La proposition de loi visant à lutter contre les situations de suroccupation des maisons d'arrêt, déposée en avril dernier par le député Florent Boudié (Gironde, Ensemble pour la République), représentait un premier pas pour faire face à la problématique, mais son examen est désormais repoussé, au mieux, à la prochaine session parlementaire.

Les activités socioculturelles, un « rôle essentiel »

Cette suroccupation des lieux de privation de liberté constitue une atteinte à la dignité des personnes détenues, à plus d'un titre. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoque ainsi dans son avis des conséquences graves sur l'« accès effectif au travail, à l'enseignement et aux activités socioculturelles ».

« Les difficultés récurrentes de gestion des mouvements, conjuguées à l'insuffisance du nombre de places disponibles, limitent fortement l'accès des personnes détenues à ces dispositifs », relève le CGLPL, si bien qu'une minorité seulement peut faire valoir ses droits culturels. 15 % des personnes détenues y ont accès au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes (juin 2025), 16 % à la maison d'arrêt de Nice (octobre 2024), 11 % à la maison d'arrêt de Mende (mai 2024).

La situation est d'autant plus préoccupante que « les professionnels des établissements qui maintiennent une offre régulière, structurée et accessible — comme à la maison d'arrêt d'Ajaccio (septembre 2023) — soulignent unanimement le rôle essentiel des activités socioculturelles dans la prévention des violences et l'apaisement des tensions en détention », rappelle le CGLPL dans son avis. Si la prison envisage, au-delà de la punition, d'être un outil de réinsertion et de réhabilitation, ce point mérite une attention toute particulière.

Certains responsables politiques ne semblent toutefois pas avoir saisi cette importance : en février 2025, après une polémique basée sur une infox, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait produit une circulaire pour proscrire toute activité « ludique ou provocante » des établissements pénitentiaires. Le document avait exclu le « soutien scolaire » et les dispositifs liés à la « langue française » des activités proscrites, mais a néanmoins causé d'importants dégâts en limitant les interventions culturelles et éducatives. « [P]lusieurs établissements ont suspendu toute offre d'activité », note ainsi le CGLPL.

L'avis publié ce 2 juillet s'accompagne de recommandations en urgence pour la maison d'arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Après une visite effectuée du 30 mars au 10 avril 2026 Dominique Simonnot, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, et une équipe de huit contrôleurs ont constaté une « promiscuité imposée », un « budget de l'établissement [...] revu à la baisse » et des agents pénitentiaires en « sous-effectif ».

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Le cas de Fresnes illustre les observations plus générales de l'avis : « Lors du contrôle, seuls 10 % des détenus avaient bénéficié d'une activité socio-culturelle dans la semaine », indique le CGLPL, et un bon nombre d'entre eux « voient leur accès au sport, à la bibliothèque ou à des activités socioculturelles annulé faute de surveillant disponible ou parfois en raison du refus d'ouverture de la porte ».

Photographie : Façade sud-est de la maison d'arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire, France), lors d'une grève des agents pénitenciers, en novembre 2025 (illustration, Adrien BENOIT à la GUILLAUME, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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