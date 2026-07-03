Les Misérables de Fred Cavayé, d'après Victor Hugo : premières images

Après Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo, une autre fresque littéraire d'envergure se profile au cinéma. Le réalisateur Fred Cavayé (Adieu monsieur Haffmann, Les Chèvres !) porte en effet à l'écran le roman de Victor Hugo, publié en 1862.

Vincent Lindon y incarne Jean Valjean, une figure centrale dans cette adaptation dont le scénario a été signé par Fred Cavayé lui-même. Outre le trio de tête, la distribution compte également Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb et Louis Peres.

Rappelons que cette proposition a été précédée d'une autre incursion cinématographique dans l'œuvre de Victor Hugo, avec le film Jean Valjean d'Éric Besnard, sorti en novembre 2025. Ce film se concentrait lui aussi sur le personnage, alors incarné par Grégory Gadebois.

Par Antoine Oury

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