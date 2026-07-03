Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée

Fabrice Luchini et Pierre Arditi arrivent en tête des personnalités associées au théâtre français. Dans l’étude Ipsos bva, réalisée du 19 au 22 juin auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 75 ans, l’interprète de La Discrète recueille 17 % des réponses, devant Pierre Arditi, à 15 %.

L’écart est étroit, mais le duo domine nettement le reste du classement. Jacques Weber suit avec 9 %, devant Muriel Robin (8 %), Laurent Lafitte et André Dussollier (5 % chacun). Catherine Frot est citée par 4 % des répondants. À l’inverse, 22 % ne retiennent aucune des personnalités proposées.

Ces résultats doivent cependant être lus pour ce qu’ils sont : les personnes interrogées devaient choisir un nom parmi une liste prédéfinie, et non citer spontanément une figure du théâtre. Fabrice Luchini et Pierre Arditi apparaissent ainsi comme les deux visages les plus immédiatement identifiés d’un paysage scénique où les grands interprètes continuent de compter fortement.

Le théâtre, une sortie avant d’être un rendez-vous

Cette reconnaissance coïncide avec une image culturelle particulièrement solide. 72 % des personnes interrogées se disent d’accord avec l’affirmation selon laquelle « le théâtre est un pilier essentiel de la culture et de la société ». Seuls 7 % expriment l’opinion inverse.

Pour autant, ce statut ne transforme pas automatiquement le théâtre en pratique régulière. Selon l’enquête, 33 % des Français déclarent assister à une représentation au moins une fois par an. 30 % s’y rendent moins souvent, tandis que 37 % disent ne jamais aller au théâtre.

Chez les spectateurs, la motivation première relève du partage : 53 % citent le désir de passer un moment culturel en famille ou entre amis. L’émotion, l’immersion ou l’évasion suivent avec 40 %, devant le caractère festif et convivial de la sortie, mentionné par 36 %.

La découverte de nouvelles œuvres ou de créations originales recueille 34 % des réponses. L’attrait pour un artiste, une compagnie ou un lieu particulier est cité par 30 % des personnes ayant déjà assisté à des spectacles.

Le goût du public régulier se porte très majoritairement vers la comédie : 45 % des personnes allant au théâtre au moins une fois par an en font leur genre favori. Le stand-up ou one-man-show arrive ensuite à 11 %, devant la comédie musicale, à 10 %. Le classique ne rassemble que 7 % des suffrages.

Molière n’a pas dit son dernier mot

Le répertoire classique conserve néanmoins une place considérable dans les souvenirs de jeunesse. Le Malade imaginaire est la pièce la plus souvent citée, avec 20 %, devant Roméo et Juliette (17 %), L’Avare (16 %) et Cyrano de Bergerac (15 %).

La prédominance de Molière dans ce palmarès rappelle le poids durable de l’école dans la transmission du théâtre. Mais l’écart entre ces références patrimoniales et les habitudes effectives de fréquentation reste sensible.

Le prix des places constitue le premier frein mentionné par les répondants : 48 % le citent parmi les obstacles à une pratique plus régulière. L’éloignement géographique arrive ensuite, avec 29 %, devant le manque de temps et le manque d’intérêt, tous deux à 22 %.

Le prix, premier rôle dans les obstacles

L’étude nuance toutefois l’idée d’un théâtre perçu comme inaccessible par nature. 46 % des personnes interrogées rejettent l’affirmation selon laquelle il serait réservé à une élite, contre 26 % qui y adhèrent. L’impression que le théâtre n’est « pas pour soi » n’est d’ailleurs citée comme frein que par 11 % des répondants.

La difficulté réside donc moins dans une image unanimement intimidante que dans des conditions très concrètes d’accès : tarifs, répartition territoriale des lieux, disponibilité des publics et lisibilité de l’offre.

Le Festival d’Avignon concentre ce paradoxe. 8 Français sur 10 disent le connaître, mais seuls 10 % assurent en connaître précisément la programmation ou les lieux. Parmi les personnes qui en ont entendu parler, 16 % déclarent y avoir déjà assisté, dont 5 % à plusieurs reprises. 53 % aimeraient néanmoins s’y rendre.

Avignon, un désir de théâtre à convertir

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d’Avignon ouvre sa 80e édition du 4 au 25 juillet 2026. L’événement se présente comme l’une des grandes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain et transforme, chaque été, la ville en espace de représentation.

Pour cette édition anniversaire, son directeur Tiago Rodrigues annonce un programme tourné vers l’avenir : « Cette édition sera inscrite dans le futur et projetée vers les 80 prochaines années du Festival. »

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L’étude Ipsos bva ne distingue pas les publics du Festival officiel de ceux du Off. Elle met toutefois en évidence une réalité plus large : Avignon dispose d’une notoriété massive et d’un fort pouvoir d’attraction, sans que cette familiarité symbolique suffise encore à abolir les freins économiques et géographiques qui pèsent sur l’accès au théâtre.

Étude Ipsos bva réalisée via l’omnibus Ipsos.Digital auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 75 ans, interrogées en ligne du 19 au 22 juin 2026. Échantillon constitué selon la méthode des quotas et pondéré. Ipsos indique une marge d’incertitude comprise entre 0,6 et 3,1 points.

Crédits photo : Raphaël Labbé CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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