France 4 diffuse Marius, de Jean-Philippe Daguerre, d'après Pagnol

Produite par La Compagnie des Indes, la captation de la pièce Marius promet une plongée dans l'univers de Marcel Pagnol, avec cette œuvre théâtrale qui ouvre la « Trilogie marseillaise » de l'auteur. Exilé à Paris, ce dernier, nostalgique du sud de la France et de Marseille en particulier, se lance dans ce projet, convaincu qu'« une œuvre locale mais profondément sincère et authentique, pouvait parfois prendre place dans le patrimoine littéraire d’un pays et plaire dans le monde entier », expliquait-il en 1960.

Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là... – La présentation de la pièce Marius

La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre réunit Juliette Behar, Grégoire Bourbier, Romain Lagarde, Teddy Melis, Solange Milhaud, Christophe Mie et Geoffrey Palisse.

Après Marius (1929), la « Trilogie marseillaise » se poursuit avec Fanny (1931), puis César (1936), ce dernier ayant d'abord été un film avant une pièce de théâtre. Fasciné par le cinéma et les nouvelles possibilités qu'il ouvre, Marcel Pagnol adapte rapidement Marius, avec un film réalisé par Alexander Korda, dès 1931, avec Raimu, Pierre Fresnay et Orane Demazis.

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Fanny (réalisé par Marc Allégret) et César (réalisé par Pagnol lui-même) suivront, en 1932 et 1936.

La pièce Marius sera diffusée sur France 4 le dimanche 5 juillet à 21h, et également disponible sur la plateforme france.tv.

Photographie : Marius (La Compagnie des Indes)

Par Antoine Oury

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