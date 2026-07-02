Parti de Grasset, Olivier Nora rejoindrait Editis

Selon le quotidien, plusieurs hypothèses seraient actuellement étudiées afin de définir les fonctions que pourrait occuper l’ancien dirigeant de Grasset au sein d’Editis. Olivier Nora et Denis Olivennes, à la tête du groupe, se connaissent de longue date.

Le Monde indique également que certains proches collaborateurs de l’éditeur pourraient l’accompagner dans cette nouvelle étape. Les contours d’un éventuel recrutement, comme le calendrier de sa mise en œuvre, demeurent toutefois inconnus.

Cette perspective intervient moins de trois mois après le départ d’Olivier Nora de Grasset. Le groupe Hachette Livre avait officialisé, le 14 avril, la fin de ses fonctions à la tête de la maison qu’il dirigeait depuis 2000, en annonçant son remplacement par Jean-Christophe Thiery.

Cette éviction avait ouvert une crise profonde chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères. Dans les semaines suivantes, près de 250 auteurs avaient annoncé leur intention de ne plus publier chez Grasset, tandis que la mobilisation s’étendait aux collaborateurs de la maison et, plus largement, à plusieurs acteurs du secteur.

Une arrivée d’Olivier Nora chez Editis placerait donc l’ancien patron de Grasset dans le principal groupe concurrent de Hachette Livre. À ce stade, aucune des parties concernées n’a toutefois confirmé cette hypothèse.

Crédit image : CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Clotilde Martin

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