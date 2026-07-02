Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil

Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
Le 02/07/2026 à 16:55 par Clément Solym
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02/07/2026 à 16:55
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Le lecteur scanne les ISBN de ses ouvrages sur la plateforme de Recyclivre, reçoit une proposition de reprise, puis sélectionne une librairie partenaire pour le dépôt. Sur place, le libraire contrôle les livres et valide l’opération ; un bon d’achat, utilisable dans le magasin, est alors remis au client. Recyclivre assure ensuite l’enlèvement dès trois cartons et la valorisation des titres.
Eyrolles à Paris, Expérience à Lyon, Siloé à Angers, La Cavale à Montpellier, Montfort à Vaison-la-Romaine ou Folies d’Encre aux Lilas figurent parmi les premiers points de vente cités. Recyclivre avance un traitement de la reprise en moins de deux minutes : les libraires impliquées verront bien.
Cette offre s’inscrit dans une série d’initiatives déjà observées. Le 22 juin, Maison de la Presse a lancé avec ce même partenaire un dispositif très proche : scan des livres, choix d’un point de dépôt, carte cadeau après validation, puis collecte et revente confiées à l’opérateur. Le service avait été testé dans six magasins avant un déploiement plus large dans le réseau.
D’autres modèles ont coexisté. En 2021, la Fnac s’était associée à La Bourse aux Livres : l’estimation passait également par le scan et le dépôt s’effectuait en magasin. Mais le lecteur n’était rémunéré qu’après la revente effective des ouvrages, selon un mécanisme de dépôt-vente. Et d'autres initiatives similaires ont vu le jour au cours des dernières années, pas toujours couronnées de succès.
L’originalité du service que déploie la société ne tient donc ni au scan des ISBN ni au bon d’achat : la librairie devient un point de dépôt, tandis que Recyclivre porte le tri, les stocks et la commercialisation. Le bon d’achat cherche, lui, à réinjecter immédiatement dans le neuf une part de la valeur issue de l’occasion.
Cette formule répond à une réserve régulièrement exprimée dans la librairie indépendante : l’occasion peut attirer, mais son traitement réclame du temps, de la place et des compétences spécifiques. Dans une récente synthèse le Centre National du Livre jugeait précisément pertinente la reprise contre bon d’achat valable sur des livres neufs. Reste à mesurer, magasin par magasin, si le passage suscité se traduit durablement en ventes.
Crédits photo : Recyclivre
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Écrit en 1947 par Kiyoshi Tanimoto, pasteur méthodiste survivant du bombardement d’Hiroshima, un manuscrit de 230 pages a été retrouvé dans les archives de John Hersey à la Beinecke Library de Yale. Le texte paraîtra le 6 août 2026 sous le titre Hiroshima, 8:15, avant une adaptation au cinéma.
29/06/2026, 16:43
Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands.
29/06/2026, 16:18
Du 3 au 5 juillet 2026, la boutique Aesop de Soho, à Londres, abandonnera ses produits de soin pour devenir une bibliothèque queer gratuite. Pour sa sixième édition, l’Aesop Queer Library mettra en avant des ouvrages d’auteurs LGBTQIA+ et alliés, avec deux Reading Rooms à Spitalfields et Brighton.
29/06/2026, 15:13
Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Alors que la Coupe du monde se déroule, Reporters sans frontières et les proches du journaliste sportif français réitèrent leur appel à une « libération immédiate », rapporte l'AFP.
29/06/2026, 13:16
Dua Lipa a ouvert la Manifesto Library, une bibliothèque consacrée aux livres « qui défient le pouvoir, la censure, l’exclusion et les récits dominants », au sein de la Livraria Lello, à Porto. Installé de façon permanente dans la célèbre librairie portugaise, le projet a été inauguré dans le cadre du festival BABELL – City of Books. Il réunit près de 100 ouvrages sélectionnés avec le Service95 Book Club, autour de thèmes liés au pouvoir, au contrôle, à la voix et à la mémoire.
29/06/2026, 12:24
Une coalition d'organisations et de structures, réunies autour du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, a porté devant le Conseil d'État la situation des artistes et scientifiques gazaouis lauréats du programme PAUSE. Mis en œuvre par le Collège de France, le dispositif se heurte à l'absence d'opérations d'évacuation du territoire, mais la juridiction administrative a rejeté la requête en référé.
29/06/2026, 12:15
Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent désormais 1086 librairies indépendantes, selon les chiffres de la Booksellers Association publiés pendant l’Independent Bookshop Week. Un niveau inédit depuis 2012, qui confirme le retour d’un réseau de proximité, sans effacer la fragilité économique de commerces toujours exposés aux loyers, aux charges et à la concurrence en ligne.
29/06/2026, 10:34
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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