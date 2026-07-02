Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil

Le lecteur scanne les ISBN de ses ouvrages sur la plateforme de Recyclivre, reçoit une proposition de reprise, puis sélectionne une librairie partenaire pour le dépôt. Sur place, le libraire contrôle les livres et valide l’opération ; un bon d’achat, utilisable dans le magasin, est alors remis au client. Recyclivre assure ensuite l’enlèvement dès trois cartons et la valorisation des titres.

Eyrolles à Paris, Expérience à Lyon, Siloé à Angers, La Cavale à Montpellier, Montfort à Vaison-la-Romaine ou Folies d’Encre aux Lilas figurent parmi les premiers points de vente cités. Recyclivre avance un traitement de la reprise en moins de deux minutes : les libraires impliquées verront bien.

Du rachat en magasin au dépôt-vente

Cette offre s’inscrit dans une série d’initiatives déjà observées. Le 22 juin, Maison de la Presse a lancé avec ce même partenaire un dispositif très proche : scan des livres, choix d’un point de dépôt, carte cadeau après validation, puis collecte et revente confiées à l’opérateur. Le service avait été testé dans six magasins avant un déploiement plus large dans le réseau.

D’autres modèles ont coexisté. En 2021, la Fnac s’était associée à La Bourse aux Livres : l’estimation passait également par le scan et le dépôt s’effectuait en magasin. Mais le lecteur n’était rémunéré qu’après la revente effective des ouvrages, selon un mécanisme de dépôt-vente. Et d'autres initiatives similaires ont vu le jour au cours des dernières années, pas toujours couronnées de succès.

Une porte d’entrée sans stock

L’originalité du service que déploie la société ne tient donc ni au scan des ISBN ni au bon d’achat : la librairie devient un point de dépôt, tandis que Recyclivre porte le tri, les stocks et la commercialisation. Le bon d’achat cherche, lui, à réinjecter immédiatement dans le neuf une part de la valeur issue de l’occasion.

Cette formule répond à une réserve régulièrement exprimée dans la librairie indépendante : l’occasion peut attirer, mais son traitement réclame du temps, de la place et des compétences spécifiques. Dans une récente synthèse le Centre National du Livre jugeait précisément pertinente la reprise contre bon d’achat valable sur des livres neufs. Reste à mesurer, magasin par magasin, si le passage suscité se traduit durablement en ventes.

Crédits photo : Recyclivre

Par Clément Solym

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