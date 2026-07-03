Avec Des femmes sans bouche, Maud Jan-Ailleret remonte le fil des mémoires familiales

À 42 ans, Camille mène une existence qu'elle croit parfaitement maîtrisée. Gynécologue-obstétricienne investie dans son métier, elle accompagne chaque jour des femmes dans la maternité, tout en tenant soigneusement ses propres émotions à distance. Lorsque son compagnon Henri met un terme à leur relation, lassé de son incapacité à envisager un engagement plus profond, cet équilibre apparent vacille.

Cette rupture pousse Camille à s'interroger sur son refus de devenir mère. En cherchant les origines de cette peur, elle remonte le fil de son histoire familiale. Son enquête la conduit de Belle-Île-en-Mer jusqu'aux rives du Mékong, en traversant plusieurs générations marquées par la Seconde Guerre mondiale. Peu à peu, les non-dits, les blessures enfouies et les héritages invisibles apparaissent, dessinant une réflexion sur la manière dont les traumatismes se transmettent de mère en fille.

À travers cette fresque familiale, le roman aborde les thèmes de la mémoire, de la résilience et de la nécessité de mettre des mots sur les silences hérités pour espérer s'en libérer.

Les éditions HarperCollins vous proposent un extrait en avant-première :

Maud Jan-Ailleret est autrice et scénariste. Elle a publié en 2019 son premier roman, Donne-moi des fils ou je meurs, chez Grasset. Ce texte fait actuellement l'objet d'une adaptation cinématographique. Avec Des femmes sans bouche, elle poursuit son exploration des liens familiaux et des héritages intimes.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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