Peut-on échapper au poids de ses actes lorsque la fin approche ?

Loin d'un récit de rédemption classique, le roman explore les thèmes de la culpabilité, de l'identité et du poids des actes passés à travers le parcours d'une héroïne complexe, confrontée à l'approche de la mort.

Depuis son enfance, Léonie Dantin a construit son existence autour du mensonge, de la provocation et de la transgression. Devenue actrice, elle trouve dans le théâtre un prolongement naturel de cette aptitude à changer de visage et à multiplier les rôles.

Lorsqu'elle apprend qu'elle souffre d'une maladie incurable, elle attribue cette issue tragique à une histoire ancienne, marquée par la cruauté dont elle a fait preuve envers un homme qu'elle a pourtant aimé. Refusant aussi bien le repentir que la quête d'un traitement, elle choisit de partir pour Guernesey. Ce déplacement devient le théâtre d'une confrontation avec son passé, ses certitudes et les conséquences de ses actes.

Les éditions Calmann-Lévy vous proposent un extrait en avant-première :

Guillaume Sire est écrivain et enseignant à l'université Toulouse Capitole. Récompensé par le prix Orange pour Avant la longue flamme rouge, il poursuit avec Chante Méchante une œuvre romanesque qui compte désormais sept titres.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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