Actes Sud et Belambra lancent un prix littéraire jugé par des vacanciers

Le principe repose sur une idée simple : confier la sélection finale à des lecteurs placés dans un contexte où la lecture trouve souvent un temps particulier, celui des congés. Les vacanciers participants pourront emprunter l’un des titres retenus, le lire durant leur séjour, puis attribuer une note et rédiger quelques lignes sur leur ressenti.

Ces avis serviront à déterminer le lauréat du Prix du Transat 2026. Le dispositif, imaginé avec le concours de l’agence Change, entend ainsi déplacer le cadre habituel des prix littéraires, en l’installant dans un lieu moins institutionnel : les clubs de vacances.

Cinq romans au programme

La sélection réunit cinq romans contemporains, français et étrangers, issus du catalogue Actes Sud. Elle mêle plusieurs registres, de la fiction écologique au thriller, en passant par la satire sociale.

Les lecteurs pourront notamment découvrir :

Les Plus Jeunes Années du monde — Marie-Lorna Vaconsin : entre dystopie écologique et thriller haletant, un roman de la rencontre et de la réinvention de soi, pour les lecteurs attirés par les imaginaires qui bousculent notre rapport au vivant.



Les Fantômes de Shearwater — Charlotte McConaghy : un roman de nature et de survie, à la tension sourde, pour ceux que captivent les grands espaces et les enjeux écologiques.



American Spirits — Russell Banks : une fresque sociale puissante au cœur de l’Amérique, pour les lecteurs en quête de réalisme et de profondeur politique.



Mal lunée — Jules Fournier : une comédie acide et contemporaine, portée par un regard incisif, pour ceux qui aiment les textes vifs et irrévérencieux.



Avant d’être des monstres — Katniss Hsiao : un thriller qui glisse vers le fantastique, troublant et singulier, pour les lecteurs en quête de récits qui déroutent et envoûtent.

Un concours en ligne associé

En parallèle du lancement, un jeu-concours sera organisé sur Instagram. Il permettra de tenter de remporter un bon d’achat Belambra d’une valeur de 1000 €, ainsi que les cinq livres de la sélection officielle.

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Belambra Clubs est un opérateur français de clubs de vacances. L'entreprise exploite 44 établissements répartis sur le territoire, principalement sur le littoral, en montagne et à la campagne. Son offre s'adresse notamment aux familles et associe hébergement, restauration, activités de loisirs et animations.

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Crédit image : Prix du Transat

DOSSIER - La collection de livres audio chez Actes Sud

Par Dépêche

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