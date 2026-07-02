Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Auteurs

Actes Sud et Belambra lancent un prix littéraire jugé par des vacanciers

Actes Sud s’associe à Belambra Clubs, opérateur français de clubs de vacances, pour créer le « Prix du Transat », un prix littéraire estival dont le jury sera composé de vacanciers. Pendant l’été 2026, les lecteurs séjournant dans six clubs Belambra du littoral pourront découvrir cinq romans du catalogue de l’éditeur, puis voter pour désigner un lauréat annoncé en septembre.

Le 02/07/2026 à 17:15 par Dépêche

|

Publié le :

02/07/2026 à 17:15

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le principe repose sur une idée simple : confier la sélection finale à des lecteurs placés dans un contexte où la lecture trouve souvent un temps particulier, celui des congés. Les vacanciers participants pourront emprunter l’un des titres retenus, le lire durant leur séjour, puis attribuer une note et rédiger quelques lignes sur leur ressenti.

Ces avis serviront à déterminer le lauréat du Prix du Transat 2026. Le dispositif, imaginé avec le concours de l’agence Change, entend ainsi déplacer le cadre habituel des prix littéraires, en l’installant dans un lieu moins institutionnel : les clubs de vacances.

Cinq romans au programme

La sélection réunit cinq romans contemporains, français et étrangers, issus du catalogue Actes Sud. Elle mêle plusieurs registres, de la fiction écologique au thriller, en passant par la satire sociale.

Les lecteurs pourront notamment découvrir : 

Les Plus Jeunes Années du monde — Marie-Lorna Vaconsin : entre dystopie écologique et thriller haletant, un roman de la rencontre et de la réinvention de soi, pour les lecteurs attirés par les imaginaires qui bousculent notre rapport au vivant.
 

Les Fantômes de Shearwater — Charlotte McConaghy : un roman de nature et de survie, à la tension sourde, pour ceux que captivent les grands espaces et les enjeux écologiques.
 

American Spirits — Russell Banks : une fresque sociale puissante au cœur de l’Amérique, pour les lecteurs en quête de réalisme et de profondeur politique.
 

Mal lunée — Jules Fournier : une comédie acide et contemporaine, portée par un regard incisif, pour ceux qui aiment les textes vifs et irrévérencieux.
 

Avant d’être des monstres — Katniss Hsiao : un thriller qui glisse vers le fantastique, troublant et singulier, pour les lecteurs en quête de récits qui déroutent et envoûtent.

Un concours en ligne associé

En parallèle du lancement, un jeu-concours sera organisé sur Instagram. Il permettra de tenter de remporter un bon d’achat Belambra d’une valeur de 1000 €, ainsi que les cinq livres de la sélection officielle.

À LIRE - Quai des Bulles : 25 albums sélectionnés pour les prix 2026

Belambra Clubs est un opérateur français de clubs de vacances. L'entreprise exploite 44 établissements répartis sur le territoire, principalement sur le littoral, en montagne et à la campagne. Son offre s'adresse notamment aux familles et associe hébergement, restauration, activités de loisirs et animations.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Prix du Transat

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - La collection de livres audio chez Actes Sud

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les plus jeunes années du monde

Marie-Lorna Vaconsin

Paru le 13/05/2026

320 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330222536
9782330222536
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les Fantômes de Shearwater

Charlotte McConaghy trad. Marie Chabin

Paru le 14/01/2026

384 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330216139
9782330216139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

American Spirits

Russell Banks trad. Pierre Furlan

Paru le 04/02/2026

256 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215477
9782330215477
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Mal lunée

Jules Fournier

Paru le 13/05/2026

256 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330222192
9782330222192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Avant d'être des monstres

Katniss Hsiao trad. Gwennaël Gaffric

Paru le 20/05/2026

464 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330221539
9782330221539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

100 000 £ de dotation, désormais, pour l'International Booker Prize

Le Prix International Booker (International Booker Prize) va changer de nom et doubler la récompense attribuée à son lauréat. La Booker Prize Foundation a annoncé, jeudi 2 juillet, que Bukhman Philanthropies financerait le prix pendant dix ans. Dans le cadre de cet accord, la distinction s’intitulera désormais Bukhman International Booker Prize.

02/07/2026, 10:58

ActuaLitté

Quai des Bulles : 25 albums sélectionnés pour les prix 2026

Le festival Quai des Bulles a publié, à Saint-Malo, la sélection des 25 bandes dessinées en lice pour ses prix 2026. Les albums concourent dans trois catégories : le prix Ouest-France / Quai des Bulles, le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles et le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo. Les lauréats des deux premiers prix seront annoncés le 11 octobre, lors de la 45e édition du festival ; le prix jeunesse sera attribué en décembre.

01/07/2026, 16:45

ActuaLitté

Trois finalistes pour le Prix du Livre Nohée 2026

Les lecteurs du Club de Lecture Nohée, présent dans 39 résidences seniors en France, ont désigné trois finalistes pour l’édition 2026 du Prix du Livre Nohée, après une période de lecture et de vote menée jusqu’au 30 juin. Annoncée le 1er juillet 2026, cette sélection prépare la délibération d’un jury final présidé par Brigitte Fossey, qui dévoilera le lauréat en octobre. Le prix distingue un roman ou un récit en langue française consacré à la famille, à la transmission et aux liens entre générations.

01/07/2026, 12:50

ActuaLitté

Québec : deux bourses d’écriture pour aider à finir son manuscrit

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a annoncé, le 30 juin, l’attribution de deux bourses d’écriture destinées à accompagner des manuscrits en cours d’achèvement. Brigitte Vaillancourt reçoit la bourse Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture pour un projet de roman, tandis que Pierre-Alexandre Fradet obtient la bourse Charles-Gagnon pour un essai consacré à la philosophie québécoise.

01/07/2026, 12:17

ActuaLitté

Neuf ouvrages retenus pour les Prix Apollinaire 2026

Le jury du Prix Apollinaire a arrêté en juin la sélection finale 2026 du Prix Apollinaire et du Prix Apollinaire Découverte. Cinq ouvrages sont retenus pour le premier prix, quatre pour le second. La remise aura lieu le 2 novembre au café-restaurant Les Deux Magots, avec le soutien de Catherine Mathivat et la participation du Printemps des Poètes.

01/07/2026, 11:34

ActuaLitté

Le Prix RTS littérature ados 2027 lance ses inscriptions en Suisse romande

Le Prix RTS littérature ados 2027 est ouvert aux jeunes de 13 à 15 ans en Suisse romande. Organisé avec la RTS, il propose à des classes, bibliothèques et autres structures accueillant des adolescent·e·s de constituer des comités de lecture. Les participant·e·s liront des romans récents, en débattront, puis prendront part à un processus de sélection par jurys cantonaux et jury final. Les inscriptions se clôturent le 30 septembre 2026.

30/06/2026, 15:55

ActuaLitté

Prix Françoise Sagan 2026 : onze romans en lice

Le Prix Françoise Sagan a dévoilé la sélection de sa 17e édition, composée de onze romans publiés en langue française. Fondée en 2009 par Denis Westhoff, fils de la romancière, la distinction entend privilégier des écritures singulières et des auteurs encore peu installés dans le paysage littéraire.

30/06/2026, 15:36

ActuaLitté

La RATP dévoile les lauréats 2026 de son Grand Prix Poésie

La RATP a dévoilé, lundi 29 juin au théâtre Montparnasse, à Paris, le palmarès de la 12e édition du Grand Prix Poésie RATP. Le concours, organisé du 10 mars au 13 avril 2026, a réuni au total 10.729 poèmes. Onze lauréats ont été désignés par le jury, présidé par Benjamin Millepied, et par le vote du public pour le Grand Prix Voyageurs. Leurs textes seront affichés à partir du 1er juillet dans 4000 emplacements du réseau métro et RER opéré par la RATP pour Île-de-France Mobilités.

30/06/2026, 14:23

ActuaLitté

Marie-Hélène Lafon, lauréate du Prix François Mauriac 2026 pour Hors champ

Hors champ, ouvrage publié par les éditions Buchet-Chastel en janvier 2026, vaut à Marie-Hélène Lafon le Prix François Mauriac, décerné par la région Nouvelle-Aquitaine. La récompense distingue chaque année un ouvrage en langue française, qui, quel que soit son genre (roman, poésie, théâtre, roman graphique, essai...), « témoigne de l’engagement de l’auteur dans son siècle et de son intérêt pour la société contemporaine ».

30/06/2026, 10:14

Les finalistes du Prix « Lumière d'août » 2026

Le Prix Lumière d’août a dévoilé les six finalistes de sa première édition, répartis entre littérature et photographie. Réuni le 27 juin à Marseille, le jury distingue des œuvres choisies pour « la singularité de leur regard », leur force artistique et leur capacité à éclairer le monde contemporain. 

29/06/2026, 17:19

ActuaLitté

À Brive, les jurys de lecteurs ont fait leurs sélections 2026

Les sélections 2026 des Prix des lecteurs de la Ville de Brive et Tu l’as lu ? – Crédit Agricole Centre France ont été rendues publiques lundi 29 juin. À Brive, des jurys de lecteurs adultes, collégiens et lycéens vont départager pendant l’été les ouvrages retenus pour ces deux distinctions liées à la Foire du livre de Brive.

29/06/2026, 16:25

ActuaLitté

Philibert Humm, Prix Denis Tillinac pour Roman policier

Le Prix Denis Tillinac, décerné par le département de l'Allier, a récompensé l'auteur Philibert Humm pour son ouvrage Roman policier, paru en octobre 2025 aux Éditions des Équateurs. 5 titres étaient en lice pour cette distinction, qui rend hommage au journaliste et écrivain disparu en 2020.

29/06/2026, 09:43

ActuaLitté

Marion Quantin remporte le Prix Régine Deforges 2026

Le prix Régine Deforges du premier roman a distingué, le 20 juin à Montmorillon, Ton cadavre exquis de Marion Quantin (P.O.L). Créée en 2015 à l’initiative des enfants de l’écrivaine et éditrice, la récompense accompagne les premières voix francophones. La lauréate sera reçue le 1er juillet à Paris, à la librairie La Bicyclette Bleue.

27/06/2026, 16:19

ActuaLitté

Séverine Cressan remporte le Prix Libraires en Seine Corinne-Kim

Séverine Cressan a remporté, jeudi 25 juin 2026 au Centre événementiel de Courbevoie, le Prix Libraires en Seine Corinne-Kim 2026 pour son roman Nourrices, publié aux éditions Dalva. Organisé par l’association Libraires en Seine, qui réunit 16 librairies indépendantes de l’Ouest francilien, le prix est attribué par des lecteurs et lectrices inscrits auprès des librairies participantes. La soirée a aussi permis d’annoncer les trois lauréats jeunesse 2026 des P’tits Bouquineurs, des Bouquineurs et des Grands Bouquineurs en Seine.

26/06/2026, 15:56

ActuaLitté

Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 attribué à Estelle Ferrarese

Estelle Ferrarese, professeure de philosophie à l’université de Picardie et membre de l’Institut universitaire de France, a reçu le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 le 25 juin à Monaco pour Une philosophie des sanglots, lors de la Semaine PhiloMonaco. Cette 10e édition distingue un ouvrage publié en français l’année précédant son attribution, consacré aux sanglots comme expérience corporelle de l’impuissance. Le prix est attribué par un jury composé de personnalités philosophiques reconnues.

26/06/2026, 13:13

ActuaLitté

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés

Trente titres pour deux lauréats. Le jury du Grand Prix de littérature policière a arrêté sa sélection 2026, composée de 15 romans francophones et 15 romans étrangers parus entre juillet 2025 et juin 2026. Les deux récompenses - roman francophone et roman traduit - seront annoncées le 24 septembre.

26/06/2026, 12:31

ActuaLitté

Sept livres pour partir en ville sans quitter son transat

Le comité de lecture du Prix Écrire la Ville, auquel participe la Maison de l’Architecture Occitanie - Pyrénées, a sélectionné sept ouvrages pour la Bibliothèque idéale 2026. Cette liste est issue de comités mensuels réunissant des lecteurs et lectrices autour d’œuvres contemporaines consacrées à la ville. Le livre lauréat sera désigné le 21 novembre par un jury composé d’universitaires, de professionnels du livre, de représentants des institutions partenaires et des comités de lecture.

26/06/2026, 11:19

ActuaLitté

Le prix Envoyé par La Poste dévoile sa sélection 2026

Le prix « Envoyé par La Poste » entre dans sa nouvelle édition. Le 24 juin, lors d’une rencontre littéraire organisée avec Gabrielle de Tournemire à l’Auditorium du siège du Groupe La Poste, Olivier Poivre d’Arvor, président du jury, a annoncé la sélection 2026 du prix.

25/06/2026, 17:37

ActuaLitté

Le FIG 2026 annonce les sélections de ses trois prix littéraires

Le Festival International de Géographie 2026, prévu du 2 au 4 octobre à Saint-Dié-des-Vosges, a arrêté la sélection de ses trois prix littéraires. Les jurys désigneront les lauréats du Prix Amerigo Vespucci, du Prix Amerigo Vespucci Jeunesse et du Prix de la BD Géographique fin août, avant une remise des prix le samedi 3 octobre pendant le festival.

25/06/2026, 16:44

ActuaLitté

Abdelaziz Baraka Sakin et Xavier Luffin reçoivent le Prix Laure-Bataillon 2026

Abdelaziz Baraka Sakin et Xavier Luffin sont les lauréats du Prix Laure-Bataillon 2026 pour Le Corbeau qui m’aimait. Cette distinction, consacrée à une œuvre de fiction traduite en français dans l’année, leur sera remise le samedi 21 novembre 2026 à Saint-Nazaire, lors du Meeting de La Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.

25/06/2026, 13:08

ActuaLitté

Les Prix Utopiales dévoilent leurs sélections 2026

Les Utopiales 2026 avancent leurs premières lignes de force. Le festival international de science-fiction de Nantes, qui tiendra sa 27e édition du 29 octobre au 1er novembre autour du thème « Perspectives », a dévoilé les sélections de ses prix littéraires, ainsi que le lancement de son concours de nouvelles destiné aux élèves de 8 à 18 ans.

24/06/2026, 17:41

ActuaLitté

L’Académie française crée le Prix Seydoux, consacré à l’histoire du cinéma

L’Académie française se dote d’un nouveau prix littéraire consacré au cinéma. Baptisé Prix Seydoux, il récompensera chaque année un ouvrage consacré à l’histoire du cinéma. Créée grâce à la générosité d’Henri Seydoux, cette distinction annuelle est dotée de 3000 euros.

24/06/2026, 16:04

ActuaLitté

Guillaume Poix reçoit le Prix littéraire du CESE 2026 pour Perpétuité

Le Conseil économique, social et environnemental a décerné, mardi 23 juin 2026, son Prix littéraire 2026 à Guillaume Poix pour Perpétuité, publié aux éditions Verticales. Le roman a été retenu par le jury parmi six finalistes pour son approche du sens de la peine, de l’enfermement et de la réinsertion.

24/06/2026, 15:48

ActuaLitté

Le Prix BD des Inrocks 2026 couronne (aussi) Detroit Roma

Le Prix BD des Inrocks a livré son palmarès 2026, avec trois distinctions attribuées à des œuvres qui interrogent chacune, à leur manière, les formes du récit graphique et les tensions politiques contemporaines.

24/06/2026, 11:56

ActuaLitté

Chowra Makaremi distinguée par le 48e Prix Européen de l’Essai

Chowra Makaremi reçoit le 48e Prix Européen de l’Essai - Fondation Charles Veillon pour Résistances affectives, publié en 2025 aux éditions La Découverte, à Paris. Le jury distingue un essai consacré aux affects comme ressorts de résistance politique, à partir de soulèvements contemporains traversés par la violence d’État, le deuil et les héritages féministes.

22/06/2026, 16:46

ActuaLitté

Le nouveau prix de l’Université Paris Cité distingue une thèse sur l’altérité

Les Éditions Université Paris Cité ont décerné leur premier prix de thèse à Ines Medjkoune, pour un travail consacré à l’histoire de la Grèce ancienne. Intitulée Les schêmata barbares. L’altérité corporelle et vestimentaire à l’époque classique, sa thèse interroge la manière dont les Grecs représentaient les « barbares », c’est-à-dire les non-Grecs, à travers les corps, les vêtements et les façons de les porter.

19/06/2026, 18:11

ActuaLitté

Le Prix Le Temps Retrouvé renouvelle son jury avec trois nouveaux membres

Le Prix Le Temps Retrouvé annonce l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son jury : Macha Méril, Alexandra Lemasson et Jean-François Laville. La sélection de l’édition 2026 sera dévoilée à l’automne, avant une remise du prix prévue en décembre à l’Hôtel de Crillon.

19/06/2026, 12:58

ActuaLitté

Le Prix Jeune Bibliophile 2026 lance son appel à candidatures

Le Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne lance, pour la troisième année consécutive, le Prix Jeune Bibliophile. Ce concours, présenté comme unique en France, entend révéler et encourager une nouvelle génération de collectionneurs de livres anciens, de manuscrits et d’autographes.

19/06/2026, 11:46

ActuaLitté

Jessica Nelson lauréate du Prix Maurice Druon du roman historique 2026

Le Prix Maurice Druon du roman historique 2026 est attribué à Jessica Nelson pour Les Amants du Vercors, publié aux éditions Albin Michel. La remise se tient à 19 h à la mairie du VIe arrondissement de Paris, sous le patronage de Jean-Pierre Lecoq. La soirée rend hommage au Chant des Partisans, dont les paroles ont été écrites par Maurice Druon et Joseph Kessel, avec des lectures prévues par Franck Desmedt et Fabienne Périneau.

18/06/2026, 19:00

ActuaLitté

Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2026

L’Académie française a rendu public son palmarès 2026, qui rassemble 75 distinctions. Comme chaque année, ces prix couvrent un large champ : littérature, poésie, philosophie, histoire, critique, théâtre, cinéma, chanson, traduction, rayonnement de la langue française et soutien à la création littéraire.

18/06/2026, 17:24

ActuaLitté

Gabrielle de Tournemire reçoit le Prix littéraire 2026 de l’Académie nationale de médecine

L’Académie nationale de médecine a décerné son Prix littéraire 2026 à Gabrielle de Tournemire pour Des enfants uniques, publié chez Flammarion. Ce premier roman a été retenu parmi vingt-deux ouvrages candidats par un jury qui a distingué son écriture et son approche du handicap, de l’autonomie, de l’amour et de l’inclusion.

18/06/2026, 17:05

ActuaLitté

Les Prix Strasbourg, nouveau rendez-vous littéraire pour les œuvres engagées

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC, les Bibliothèques idéales et le Groupe EBRA créent les Prix Strasbourg, quatre distinctions littéraires destinées à récompenser des œuvres qui éclairent l’époque, interrogent le monde contemporain et défendent les valeurs d’une société humaniste.

18/06/2026, 13:14

ActuaLitté

Les Prix des bibliothèques publiques du Québec ouvrent leur appel à candidatures

Les municipalités québécoises peuvent déposer leur candidature aux Prix des bibliothèques publiques du Québec jusqu’au 3 septembre 2026. La remise des prix aura lieu le 22 octobre au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny, lors d’un gala présenté en présence et en ligne.

18/06/2026, 09:52

ActuaLitté

Le nouveau Prix Laurent Kupferman décerné à Laurent Joly


Le premier Prix Laurent Kupferman a été attribué à Laurent Joly pour Vichy, Histoire d’une dictature 1940-1944, ouvrage collectif qu’il a dirigé aux éditions Tallandier. Le jury, réuni à la mairie du 6e arrondissement de Paris, lui a décerné cette première distinction à l’unanimité.

17/06/2026, 18:10

ActuaLitté

Les 10 romans de l’été conseillés par le jury du Prix des Deux Magots

Avant que la rentrée littéraire n’installe son rythme, le jury du Prix des Deux Magots prend un peu d’avance sur la saison. À l’approche de l’été, il dévoile dix lectures choisies parmi les ouvrages parus au cours des premiers mois de l’année, comme autant de recommandations à glisser dans les bagages.

17/06/2026, 15:28

ActuaLitté

De Michelle Perrot à RSF, la Scam distingue l'ensemble de leurs œuvres

La Scam a dévoilé les lauréates et lauréats 2026 de ses Prix pour l’ensemble de l’œuvre. Ces distinctions saluent chaque année des autrices, auteurs, journalistes, documentaristes ou institutions dont le travail a durablement marqué les champs de la création audiovisuelle, radiophonique, écrite ou journalistique.

17/06/2026, 11:13

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.