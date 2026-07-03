L'usage de l'IA dans l'industrie du livre progresse, mais reste à distance de l’éditorial

L’intelligence artificielle a bel et bien franchi les portes des maisons d'édition, mais elle n’aurait pas pris (encore ?) possession des manuscrits. C’est le tableau, plus nuancé que les discours sur une substitution imminente des auteurs, que dessinent Céline Calvez, rapporteure, et Roger Chudeau, président de la mission. Les auditions consacrées aux métiers de l’écrit, relèvent-ils, « ont mis en évidence une inégale appropriation des outils d’IA par les auteurs et les éditeurs ».

Le chiffre le plus précis provient du premier baromètre du Syndicat national de l’édition, publié en décembre 2025. Réalisé auprès de 252 salariés de maisons d’édition et de cinq salariés d’entreprises de diffusion, il établit que 38,5 % des maisons interrogées avaient mis à disposition de leurs équipes une ou plusieurs solutions d’IA. Des données que l'on nuancera d'ailleurs : loin d'une pratique commune ou d'une bascule uniforme, les usages varient en réalité selon les catalogues et les services.

Les secteurs dits techniques — dictionnaires, scolaire, droit, médecine, sciences ou cartographie — sont les mieux équipés. À l’inverse, le rapport constate que « les fonctions éditoriales intègrent encore peu d’outils d’IA ». Lecture, classification ou priorisation des manuscrits figurent parmi les possibilités évoquées, mais les bénéfices identifiés tiennent surtout au gain de temps et à la recherche d’informations.

L’IA reste dans l’atelier

Cette photographie rejoint celle qu’ActuaLitté relevait en février, à propos des recrutements d’ingénieurs spécialisés chez plusieurs groupes anglophones : la priorité va à la connaissance des lecteurs, à la logistique, aux métadonnées et à la recommandation, bien davantage qu’à la production littéraire elle-même.

Chez les auteurs, le mouvement demeure limité. L’enquête publiée en juin 2024 par l’observatoire de l’ADAGP et de la SGDL indique que 63 % des auteurs de l’écrit interrogés n’avaient jamais utilisé de logiciel d’IA générative dans leur activité professionnelle. Stéphanie Le Cam, directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, décrit des pratiques « très hétérogènes selon les métiers, et souvent encore marginales du côté de la création littéraire stricto sensu ».

Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, relève néanmoins plusieurs usages concrets : suggestions lexicales, grammaticales ou rythmiques, restitution d’un contexte historique, outils d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L’IA peut également servir à mieux suivre la vie d’un titre, affiner les lectorats ou gérer les stocks. Les représentants du SNE résument la ligne de partage : ces outils « ne substituent pas à la création mais viennent plutôt en support des tâches de fabrication ou de diffusion ».

Une frontière qui devient politique

Les usages graphiques rendent cette zone intermédiaire visible. En mars, Maison Pop expliquait à ActuaLitté avoir employé des éléments générés par IA pour certaines couvertures, tout en assurant que les textes, les manuscrits, les corrections et les quatrièmes de couverture demeuraient confiés à ses équipes et à des correcteurs.

Le rapport n’impose aucune règle nouvelle aux auteurs, éditeurs ou plateformes. Il formule des recommandations. Mais il installe une distinction qui organise toute sa réflexion : l’IA d’assistance, intégrée à une chaîne éditoriale humaine, d’un côté ; la production entièrement générée, susceptible d’être privée demain de certaines aides ou protections, de l’autre. Pour l’édition, le débat ne porte donc plus seulement sur l’arrivée des outils, mais sur la capacité à documenter leur place exacte dans la fabrication d’un livre.

Le rapport est à consulter à cette adresse. ActuaLitté a consacré deux articles aux différents aspects du document qu'a présenté Céline Calvez, avec cette problématique latente : protéger les auteurs ou ne pas entraver l’IA ?

Nous abordons également une question qui brûle toutes les lèvres : comment distinguer un livre humain d’un livre généré, si l’on doit les différencier ?

Crédits illustration : TheDigitalArtist CC 0

Par Nicolas Gary

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