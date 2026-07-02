Dans l'espace, que lit l'astronaute Sophie Adenot ? Des poèmes

Lenzo, Adèle, Louis et Clotilde figurent au palmarès d’Astropoèmes, concours de poésie imaginé par le CNES, Milan Presse et le Printemps des Poètes. Quelque 3000 textes, écrits par des jeunes de 5 à 15 ans autour de l’espace et du rêve, ont été adressés au jury présidé par l’astronaute française Sophie Adenot.

Quatre textes distingués

Le jury réunissait, autour de Sophie Adenot, Marie-Anne Denis pour Milan, Jacques Arnould pour le CNES et la poétesse Linda Maria Baros, pour le Printemps des Poètes. Il a retenu quatre jeunes plumes, réparties selon les cycles scolaires et complétées d’un coup de cœur de l’astronaute.

Lenzo remporte la catégorie « Graines de poètes », destinée au cycle 2, avec Brille. Dans la catégorie « Chasseurs d’étoiles », qui rassemble les élèves de cycle 3, Adèle est distinguée pour L’échange. Louis reçoit le prix de la catégorie « Explorateurs de l’Univers », réservée au cycle 4, grâce à Formulaire F-7bis Epsilon. Enfin, Clotilde obtient le prix coup de cœur de Sophie Adenot pour son Poème du rêve et de l’espace.

Un poème lu depuis l’ISS

Le concours s’est achevé avec un geste à la mesure de son ambition : le 27 juin, Sophie Adenot a lu depuis la Station spatiale internationale le texte retenu pour son coup de cœur. Une manière de prolonger l’expérience au-delà du simple palmarès, en reliant la pratique poétique des jeunes participants à l’aventure spatiale contemporaine.

Sans imposer rimes ni mètres, Astropoèmes proposait aux plus jeunes un terrain de jeu littéraire singulier : celui où l’on peut faire entrer les constellations, les fusées et les rêves dans quelques lignes. Pour les organisateurs, l’opération aura aussi permis de rappeler qu’avant de conquérir l’espace, il faut parfois commencer par le raconter.

À écouter ci-dessous, lu par l'astronaute française...

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Crédits photo : Sophie Adenot

Par Nicolas Gary

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