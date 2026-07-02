À Amiens, la BD au prisme du sexe, du désir et des corps

Le sexe, le désir et les représentations du corps ont constitué le fil rouge de la journée professionnelle organisée par les Rendez-vous de la BD d’Amiens. Pensée comme un espace de réflexion sur les récits graphiques, la rencontre devait interroger à la fois les vertus pédagogiques de la bande dessinée, la mise en scène de l’intime, les ressorts comiques et les normes qui façonnent les imaginaires sexuels.

Le programme déclinait ce vaste sujet en quatre conversations, de 9h45 à 15h30. Une distribution qui associait des artistes aux parcours très différents, mais dont les livres croisent, directement ou indirectement, les questions de l’adolescence, du consentement, de l’émancipation, des stéréotypes de genre ou de la place des corps dans l’image.

De l’éveil à la sexualité

La première table ronde, programmée à 9h45, devait aborder l’éveil à la sexualité à travers les récits autobiographiques et de fiction. Camille Van Hoof et Caroline Nasica y étaient annoncées.

Camille Van Hoof est une autrice et illustratrice belge, formée à l’illustration à Saint-Luc Bruxelles, puis à La Cambre. Après des ouvrages destinés à la jeunesse, dont Drôle d’arbre, elle a signé Sentimental Kiss, bande dessinée publiée en 2025 : un récit d’adolescence, d’amour et de découverte de la sexualité.

Caroline Nasica, connue sous le nom de Zinzin, est autrice, dessinatrice et coloriste. Formée à l’École professionnelle supérieure d’arts graphiques, elle s’est d’abord tournée vers la direction artistique et la photographie avant de publier, dès 2020 sur Instagram, des récits autobiographiques marqués par l’humour et l’autodérision. Elle a notamment illustré Pop Porn, écrit par Elvire Duvelle-Charles pour sensibiliser les adolescents aux enjeux de la pornographie, avant de signer Zia Zinzin chez Dargaud.

Le désir, de l’écriture au dessin

À 11h15, la journée devait se poursuivre avec « Le désir dessiné », consacré aux façons d’écrire et de représenter l’intime. Fabien Vehlmann et Marie Spénale figuraient à l’affiche de cet échange.

Fabien Vehlmann, scénariste né en 1972, s’est imposé depuis la fin des années 1990 dans des registres très variés. Il est notamment le scénariste de Seuls, créé avec Bruno Gazzotti, et a également repris Spirou et Fantasio avec Yoann. Son parcours traverse le fantastique, le récit jeunesse, la science-fiction ou le polar, comme en témoigne aussi la série La Cuisine des Ogres, dessinée par Jean-Baptiste Andreae.

Marie Spénale est illustratrice et autrice de bande dessinée. Révélée en 2012 par le prix Révélation Blog BD du Festival d’Angoulême, elle a publié notamment Heidi au printemps, Wonder Pony et la série jeunesse Millie & Catsou. Son roman graphique Il y a longtemps que je t’aime, paru chez Casterman en 2024, suit une femme échouée sur une île après un naufrage, amenée à réinterroger sa relation, ses désirs et la place qu’elle s’est assignée dans sa vie.

L’humour pour déplacer les tabous

La troisième table ronde, à 14h, devait s’intéresser à la sexualité traitée par l’humour, comme moyen de déplacer les clichés et de desserrer les tabous. Elle réunissait Lili Sohn et Chloé Wary.

Lili Sohn, pseudonyme d’Aurélie Sohn, est autrice, illustratrice, scénariste et réalisatrice. Elle s’est fait connaître avec La Guerre des tétons, récit autobiographique né d’un blog, avant de développer une œuvre où se rencontrent récit personnel, vulgarisation et questions féministes. Chez Casterman, Vagin Tonic, Mamas et plus récemment Nos poils explorent avec un ton volontiers direct les représentations du corps féminin et les injonctions qui pèsent sur lui.

Chloé Wary est autrice, illustratrice et graphiste. Son premier album, Conduite interdite — publié en 2017 — s’inspire d’une documentation sur les débuts du féminisme en Arabie saoudite. Avec Saison des Roses, paru en 2019, elle place l’émancipation féminine au cœur d’un club de football de banlieue ; l’album a reçu, notamment, le Prix du public France Télévisions au Festival d’Angoulême en 2020.

Le corps, l’image et les normes

Enfin, Zelba et Claire Fauvel devaient conclure la journée, à 15h30, autour de la représentation des corps sexualisés et des stéréotypes visuels que la bande dessinée peut aussi déconstruire.

Zelba, nom de plume de l’autrice et illustratrice allemande Wiebke Petersen, vit et travaille en France depuis la fin des années 1990. Ancienne rameuse de haut niveau, elle a tiré de cette expérience Dans le même bateau, récit autobiographique publié par Futuropolis, où la trajectoire d’une adolescente sportive croise les bouleversements de la réunification allemande.

Claire Fauvel est autrice, dessinatrice et illustratrice. Formée à l’École Estienne puis aux Gobelins, elle s’est notamment fait remarquer avec La Guerre de Catherine, adaptation du roman de Julia Billet récompensée à Angoulême. En 2025, elle a publié chez Glénat Les Yeux d’Alex, roman graphique centré sur une photographe qui questionne la représentation du désir, les rapports de regard et la place des femmes dans l’imaginaire érotique.

L'ensemble des rencontres est à retrouver dans les différents podcasts proposés ci-dessous =

Crédits photo : Camille Van Hoof & Caroline Nasica - Rendez-vous de la BD d'Amiens

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Par Nicolas Gary

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