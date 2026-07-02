À Amiens, la BD au prisme du sexe, du désir et des corps

Le 5 juin 2026, les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens ont consacré leur journée d’étude à la manière dont le 9e art traite de la sexualité. Éveil, intimité, humour, sexualisation des corps : quatre tables rondes devaient réunir huit auteurs et autrices au cloître Dewailly.
Le 02/07/2026 à 16:07 par Nicolas Gary
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02/07/2026 à 16:07
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Le sexe, le désir et les représentations du corps ont constitué le fil rouge de la journée professionnelle organisée par les Rendez-vous de la BD d’Amiens. Pensée comme un espace de réflexion sur les récits graphiques, la rencontre devait interroger à la fois les vertus pédagogiques de la bande dessinée, la mise en scène de l’intime, les ressorts comiques et les normes qui façonnent les imaginaires sexuels.
Le programme déclinait ce vaste sujet en quatre conversations, de 9h45 à 15h30. Une distribution qui associait des artistes aux parcours très différents, mais dont les livres croisent, directement ou indirectement, les questions de l’adolescence, du consentement, de l’émancipation, des stéréotypes de genre ou de la place des corps dans l’image.
La première table ronde, programmée à 9h45, devait aborder l’éveil à la sexualité à travers les récits autobiographiques et de fiction. Camille Van Hoof et Caroline Nasica y étaient annoncées.
Camille Van Hoof est une autrice et illustratrice belge, formée à l’illustration à Saint-Luc Bruxelles, puis à La Cambre. Après des ouvrages destinés à la jeunesse, dont Drôle d’arbre, elle a signé Sentimental Kiss, bande dessinée publiée en 2025 : un récit d’adolescence, d’amour et de découverte de la sexualité.
Caroline Nasica, connue sous le nom de Zinzin, est autrice, dessinatrice et coloriste. Formée à l’École professionnelle supérieure d’arts graphiques, elle s’est d’abord tournée vers la direction artistique et la photographie avant de publier, dès 2020 sur Instagram, des récits autobiographiques marqués par l’humour et l’autodérision. Elle a notamment illustré Pop Porn, écrit par Elvire Duvelle-Charles pour sensibiliser les adolescents aux enjeux de la pornographie, avant de signer Zia Zinzin chez Dargaud.
À 11h15, la journée devait se poursuivre avec « Le désir dessiné », consacré aux façons d’écrire et de représenter l’intime. Fabien Vehlmann et Marie Spénale figuraient à l’affiche de cet échange.
Fabien Vehlmann, scénariste né en 1972, s’est imposé depuis la fin des années 1990 dans des registres très variés. Il est notamment le scénariste de Seuls, créé avec Bruno Gazzotti, et a également repris Spirou et Fantasio avec Yoann. Son parcours traverse le fantastique, le récit jeunesse, la science-fiction ou le polar, comme en témoigne aussi la série La Cuisine des Ogres, dessinée par Jean-Baptiste Andreae.
Marie Spénale est illustratrice et autrice de bande dessinée. Révélée en 2012 par le prix Révélation Blog BD du Festival d’Angoulême, elle a publié notamment Heidi au printemps, Wonder Pony et la série jeunesse Millie & Catsou. Son roman graphique Il y a longtemps que je t’aime, paru chez Casterman en 2024, suit une femme échouée sur une île après un naufrage, amenée à réinterroger sa relation, ses désirs et la place qu’elle s’est assignée dans sa vie.
La troisième table ronde, à 14h, devait s’intéresser à la sexualité traitée par l’humour, comme moyen de déplacer les clichés et de desserrer les tabous. Elle réunissait Lili Sohn et Chloé Wary.
Lili Sohn, pseudonyme d’Aurélie Sohn, est autrice, illustratrice, scénariste et réalisatrice. Elle s’est fait connaître avec La Guerre des tétons, récit autobiographique né d’un blog, avant de développer une œuvre où se rencontrent récit personnel, vulgarisation et questions féministes. Chez Casterman, Vagin Tonic, Mamas et plus récemment Nos poils explorent avec un ton volontiers direct les représentations du corps féminin et les injonctions qui pèsent sur lui.
Chloé Wary est autrice, illustratrice et graphiste. Son premier album, Conduite interdite — publié en 2017 — s’inspire d’une documentation sur les débuts du féminisme en Arabie saoudite. Avec Saison des Roses, paru en 2019, elle place l’émancipation féminine au cœur d’un club de football de banlieue ; l’album a reçu, notamment, le Prix du public France Télévisions au Festival d’Angoulême en 2020.
Enfin, Zelba et Claire Fauvel devaient conclure la journée, à 15h30, autour de la représentation des corps sexualisés et des stéréotypes visuels que la bande dessinée peut aussi déconstruire.
Zelba, nom de plume de l’autrice et illustratrice allemande Wiebke Petersen, vit et travaille en France depuis la fin des années 1990. Ancienne rameuse de haut niveau, elle a tiré de cette expérience Dans le même bateau, récit autobiographique publié par Futuropolis, où la trajectoire d’une adolescente sportive croise les bouleversements de la réunification allemande.
Claire Fauvel est autrice, dessinatrice et illustratrice. Formée à l’École Estienne puis aux Gobelins, elle s’est notamment fait remarquer avec La Guerre de Catherine, adaptation du roman de Julia Billet récompensée à Angoulême. En 2025, elle a publié chez Glénat Les Yeux d’Alex, roman graphique centré sur une photographe qui questionne la représentation du désir, les rapports de regard et la place des femmes dans l’imaginaire érotique.
L'ensemble des rencontres est à retrouver dans les différents podcasts proposés ci-dessous =
Crédits photo : Camille Van Hoof & Caroline Nasica - Rendez-vous de la BD d'Amiens
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Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Présent dans la dernière sélection du prix BD Fnac France Inter 2026, Silent Jenny de Mathieu Bablet déploie une science-fiction grave, traversée par la perte et l’éco-anxiété. À travers le parcours de Jenny, le récit interroge ce qu’il reste à transmettre quand le monde d’avant a déjà disparu.
02/01/2026, 16:44
Sélectionnée dans la dernière liste du prix BD Fnac France Inter 2026, Soli Deo Gloria serait un roman graphique qu’on ne mesure qu'en l’ouvrant, nous assure Cédric, libraire à la Fnac Lille. Une fresque sombre et lumineuse où la musique s’invente en images, portée par le destin de deux jumeaux arrachés à la misère.
02/01/2026, 16:35
À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.
02/01/2026, 16:27
À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.
02/01/2026, 16:23
Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.
02/01/2026, 16:21
À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.
09/12/2025, 15:38
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ?
04/12/2025, 17:07
Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».
01/12/2025, 12:00
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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