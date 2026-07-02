Bolloré et l’édition scolaire : des enseignants appellent au boycott

Devant le siège de Hachette Livre, les militants ont déposé plusieurs centaines d’ouvrages récupérés dans des établissements scolaires. Il s’agissait de manuels, cahiers d’exercices et livres de travaux dirigés, souvent envoyés gratuitement aux enseignants en fin d’année pour présenter les collections des éditeurs. L’action était intitulée « retour à l’envoyeur ».

Hachette Livre est contrôlé par Vincent Bolloré depuis le rachat de Lagardère par le groupe Vivendi, propriété du milliardaire d’extrême droite, finalisé en novembre 2023. Le groupe réunit notamment Hatier, Didier, Foucher et Dunod, des maisons très présentes dans l’édition scolaire. Selon Le Monde, cette position en fait un acteur majeur du secteur, avec des parts de marché estimées autour de 50 %.

EducNat contre Bolloré s’est constitué dans le prolongement de la campagne « Désarmer Bolloré ». Le collectif mène depuis l’hiver dernier des réunions d’information auprès des personnels de l’Éducation nationale. Mariette, enseignante et militante à SUD Éducation, explique à Mediapart que des collègues ignorent encore que le choix des manuels dépend des équipes pédagogiques, ou que Hachette appartient désormais à l’ensemble contrôlé par Vincent Bolloré.

L’achat des manuels devient un terrain de contestation

D’après le Syndicat National de l’Édition (SNE), l’édition scolaire représentait 315,9 millions € de recettes en 2025, soit 11,5 % du marché du livre, selon Le Monde. Les achats de manuels sont pris en charge, selon les niveaux, par les collectivités locales ou par l’éducation nationale.

Dans les établissements, le collectif veut faire voter des textes contre l’achat des ouvrages liés à Hachette. Il propose pour cela des motions à présenter en conseil d’école ou en conseil d’administration. Les retours rapportés par Le Monde varient selon les lieux : certains enseignants décrivent des discussions engagées entre collègues, d’autres évoquent des directions peu disposées à traiter le sujet.

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Un collège de Saint-Gengoux-le-National, en Saône-et-Loire, fait partie des premiers exemples mentionnés. Joséphine Monin, enseignante à la CGT Éduc’action, a porté la question en conseil d’administration puis en conseil pédagogique. D’après Mediapart, l’équipe pédagogique s’est engagée à ne plus acheter de manuels liés à Bolloré lors des prochains renouvellements dans certaines matières.

En Belgique, Enseignement de Promotion et de Formation Continue (EPFC), un établissement d'enseignement pour adultes, a déjà renoncé à une méthode publiée par Hachette. La méthode « Alter Ego », utilisée depuis plus de 15 ans pour le français langue étrangère, a été abandonnée après un vote d’enseignants. Une quarantaine d’enseignants, sur cinquante, se serait prononcée pour ce changement.

Des remplacements possibles, un risque jugé différé

Les enseignants mobilisés évoquent plusieurs solutions pour éviter les ouvrages du groupe Hachette. Bérengère Basset, enseignante dans un collège d’Albi, dit au Monde utiliser notamment Les Belles Lettres ou la Maison des langues pour ses cours de français et de latin. Elle défend aussi le maintien d’un rapport au livre, sans s’en remettre exclusivement aux manuels des grands groupes.

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Les manuels actuellement publiés par Hachette ne sont pas présentés par les enseignants interrogés comme des ouvrages déjà transformés idéologiquement. Leurs réserves portent davantage sur ce qui pourrait advenir si les programmes changeaient. Laurence de Cock, professeure d’histoire citée par Le Monde, estime que « ce qui nous protège de cette agression idéologique, ce sont les programmes ».

Hachette Livre rejette toute accusation d’intervention de son actionnaire dans le contenu des ouvrages. Le groupe affirme auprès du Monde son « attachement indéfectible à l’indépendance éditoriale et à la qualité des contenus pédagogiques ». Il assure que ses manuels sont conçus selon « un processus collectif, exigeant et encadré », « dans le strict respect des programmes », et qualifie de « contre-vérité flagrante » l’idée qu’un actionnaire puisse en dicter le contenu.

Cette défense est fragilisée par l’épisode Fayard, autre maison du groupe Hachette. En 2024, Isabelle Saporta a été licenciée pour « différends stratégiques » après avoir refusé que la marque Fayard soit utilisée par Mazarine, dirigée par Lise Boëll. Le Monde rappelle qu’Isabelle Saporta avait des désaccords politiques avec cette éditrice, connue pour avoir notamment publié Éric Zemmour et Philippe de Villiers.

L’affaire Grasset peut également renforcer ces doutes. En avril, Olivier Nora a été écarté de la direction de la maison après des tensions autour de l’arrivée de Boualem Sansal, décidée au sommet du groupe, et de la stratégie éditoriale liée à son prochain livre. Son remplacement par Jean-Christophe Thiery, dirigeant issu de l’univers Bolloré, a déclenché le départ annoncé de plus de 130 auteurs, qui dénonçaient une « atteinte inacceptable à l’indépendance éditoriale ».

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Les prochains renouvellements de programmes de la rentrée 2026 devraient donner une première indication de la portée de cette campagne. D’après Le Monde, plusieurs enseignants disent redouter qu’une arrivée de l’extrême droite au pouvoir en 2027 ouvre la voie à une reprise en main des programmes ou à un contrôle plus direct de l’édition scolaire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Ewen Berton

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