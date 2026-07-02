La Librairie Médicis s'installera à Blois, au pied du château, en septembre

Ville d'art et d'histoire, Blois comptera dans quelques semaines une nouvelle librairie, nommée en référence à Catherine de Médicis, morte au château en 1589, ainsi qu'à Marie de Médicis, « qui s'est échappée du château de Blois, où elle était retenue captive par son fils Louis XIII, en 1619, en passant non loin d'ici », relève Étienne Chilot. « Médicis a aussi une connotation littéraire, avec le prix qui porte ce nom. »

Historien et éditeur, diplômé de la Sorbonne et de l’École du Louvre, responsable de la communication scientifique au château de Versailles, puis responsable des éditions de celui de Fontainebleau, ce passionné a fondé en 2014 les Éditions Le Charmoiset, spécialisées dans l’histoire, l’histoire de l’art et la littérature. Il organise aussi, depuis quelques années, le Salon du Livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny.

Installé depuis plus d'un an à Blois avec son conjoint Enguerran Le Gueut, Étienne Chilot a vu « s'ouvrir un espace pour une librairie spécialisée dans l'art et l'histoire », alors que la Librairie Labbé, commerce historique de la ville, rencontre des difficultés économiques. Tous deux sont associés dans ce nouveau projet, Étienne Chilot assumant la direction du commerce.

« Nous commençons doucement, pour ne pas trop prendre de risques », explique-t-il, en décrivant un espace de 25 m2 et une offre totale, à l'ouverture de 1500 à 2000 références en stock. Outre les ouvrages dédiés à l'histoire, à l'art et au patrimoine, la Librairie Médicis proposera des romans historiques et de la bande dessinée jeunesse — également tournée vers l'histoire — ou encore des livres touristiques sur la région et ses châteaux.

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La boutique ne sera pas la librairie des Éditions Le Charmoiset, même si les publications de la maison y seront disponibles. Les titres de Perrin, Passés composés, Actes Sud, Hachette ou encore Larousse trouveront une place dans le commerce, et la clientèle pourra passer commande, y compris pour des ouvrages généralistes.

Vulgariser l'histoire

Au cœur du Quartier des Arts, la Librairie Médicis entend bien participer à l'animation de la ville — Enguerran Le Gueut est par ailleurs le président de l'association des commerçants —, notamment par des séances de dédicaces. Après l'inauguration du 31 août prochain, les 29es Les Rendez-vous de l'histoire de Blois, en octobre, seront l'autre moment fort du lancement de la Librairie Médicis.

L'enseigne espère ainsi accueillir des clients à cette occasion et participer à cet événement d'envergure, tourné vers le grand public. « Avec mon regard d'éditeur, je vois que les ventes de livres historiques ont tendance à baisser, en raison, notamment, de la concurrence d'internet, des restrictions du pouvoir d'achat ou de la crise de la lecture », relève Étienne Chilot. « Mais je note aussi que plus l'on s'adresse au grand public, plus l'histoire revient au goût du jour. »

Selon lui, la vulgarisation n'est pas un vilain terme lorsqu'il s'agit d'histoire. « Je constate une recrudescence de l'intérêt pour le Moyen-Âge, alors que celui pour la Seconde Guerre mondiale s'étiole. Est-ce un effet de sagas comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? En tout cas, cela permet aussi d'aller chercher des lecteurs et de ne pas rester dans notre pré carré », souligne celui qui a choisi comme thème, pour le Salon du Livre d’Art et d’Histoire 2026 du château de Cheverny, l'expression « Sales gosses ».

« André Castelot et Alain Decaux m'ont fait aimer l'histoire, par leur œuvre de vulgarisateurs et romanciers », glisse encore Étienne Chilot, qui cite également L'Été des quatre rois de Camille Pascal (Pocket) comme exemple de titre historique grand public et exigeant. « En tant qu'éditeur, je suis aussi de plus en plus intéressé par la publication de romans historiques, à condition que les sources soient solides et rigoureuses, ce qui laisse de la place à la fiction malgré tout. »

Photographie : Le logo de la Librairie Médicis et le château de Blois (pxhere, domaine public)

Par Antoine Oury

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