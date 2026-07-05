Les Ensablés - Adieu Mahora, un ouvrage inédit sur la guerre d'Espagne et les brigades internationales

Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.
Par François Ouellet
Le 05/07/2026 à 09:00 par Les ensablés
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05/07/2026 à 09:00
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Ce document d’époque, dont la publication a été dirigée par l’historien Édouard Sill, a une longue histoire. Il est cosigné par Georges Dreyfus et Georgette Guéguen-Dreyfus, un couple de militants communistes dans les années 1930-1940. Ils ont été engagés activement dans la Résistance dans l’Indre, où Georges participe à la création du Front national de Châteauroux, avant de prendre le maquis. Après sa mort, survenue en août 1944, Georgette poursuivra la Résistance dans la poche de Saint-Nazaire. Elle devait publier ultérieurement deux volumes de témoignages sur cette période, Résistance Indre et Vallée du Cher édités aux Éditions sociales en 1970 et 1972.
Dans les années 1930, Georgette collabore à La Jeune Garde, organe des Jeunesses et étudiants socialistes SFIO de l’Hérault, et réalise des reportages pour le mensuel communiste Regards. En 1934, elle termine l’écriture d’un premier roman, Tu seras ouvrier, publié l’année suivante aux Éditions Sociales Internationales, maison d’édition du Parti communiste français (PCF). Quelques mois plus tard, en juin 1935, elle prononce une conférence sur les rapports entre la littérature et le prolétariat au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture à Paris.
Pour prendre la mesure de l’écrivaine, on pourra bientôt enfin relire ce roman remarquable qui fera l’objet d’une nouvelle édition à La Thébaïde (prévue début 2027). Nous en avions d’ailleurs parlé ici même en 2019 (cliquer). C’est un roman à la manière prolétarienne — comme il s’en écrit alors — porté par un sens très juste du récit et une qualité d’expression de première force. À lire pour découvrir une romancière oubliée de premier plan.
Quant à Georges, il s’active dans des structures satellites du PCF. On le voit à l’Association des amis de l’URSS (AUS), on le retrouve au sein de la direction de la revue Russie d’aujourd’hui. Lui et sa femme adhèrent à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR). Ils se trouvent à Moscou lorsque la Guerre civile d’Espagne éclate. Tandis que Georgette reste en Russie où elle écrit un nouveau roman et collabore à la presse soviétique, Georges revient en France en octobre 1936, puis quitte peu après pour l’Espagne dans un convoi des Brigades internationales. Il est affecté à Albacete, à 250 kilomètres au sud-est de Madrid.
Adieu Mahora est le fruit de l’engagement communiste de Georges Dreyfus en Espagne. Après avoir travaillé au Secours rouge international, il devient animateur culturel au Centre de rééducation professionnel de Mahora (qui recueille les blessés des Brigades), dont il est chargé d’écrire l’histoire. C’est d’abord à cette commande passée par la Commission historique des Brigades internationales que répond Adieu Mahora. Le livre se donne alors à lire sous la forme de journal, où Georges note les faits de la vie quotidienne de l’hôpital.
Revenu en France deux ans plus tard, en juillet 1938, il choisit de bonifier ce document d’un regard plus en prise avec la guerre civile, commençant à y insérer des récits de combattants dont il avait reçu les confidences à l’hôpital. Ce nouveau projet reste cependant inachevé, Georges trouvant la mort sous l’attaque d’un détachement nazi le 30 août 1944. C’est alors que, à partir de notes laissées par son mari et qui étaient destinées au livre, Georgette reprend ce manuscrit auquel elle ajoute de nouvelles informations et du contenu épistolaire. Elle en fixe enfin le titre (Adieu Mahora).
Le livre ne verra pourtant pas le jour du vivant de Georgette : lorsqu’elle meurt trente ans plus tard, en 1973, elle avait encore l’intention d’y apporter des modifications. Cette fois-ci, le manuscrit aboutit entre les mains d’une nièce du couple, Perrine Jay, qui, à travers les ratures et paragraphes surchargés, essaie d’y voir plus clair, puis le recopie, parfois en le simplifiant. À son tour celle-ci le confie à Martine Garcin, qui entreprend alors une petite enquête sur le couple et leur engagement dans la Résistance (il y a quelques années, on a pu lire en ligne le résultat de cette enquête, avant que la page web ne soit fermée).
Finalement, le livre tel qu’il est publié aujourd’hui est d’une forme hybride, comprenant le journal de Georges, des récits de combattants et de la correspondance (de Georges à sa mère, entre Georges et Georgette). Édouard Sill (?) note à la fin de la présentation que « la partie romancée domine donc largement dans cette version, par rapport au texte initialement rédigé par Georges Dreyfus, mais le texte est celui voulu par sa veuve pour sa mémoire, et a donc été conservé en l’état. Cependant, à notre tour, nous avons apporté notre touche à cette œuvre collective, en révisant la distribution des lettres et des récits, pour assurer au lecteur une cohérence à la fois de structure et de chronologie ».
Voilà donc un inédit profondément « ensablé » : il aura fallu six versions et toute une unité de bénévoles pour parvenir à rendre public un document qui ne semblait pas en demander tant. Après tout, le journal de Dreyfus aurait très bien pu finir sa vie dans les classeurs des archives des Brigades internationales. À la volonté des Brigades de documenter son intervention à Mahora s’est ajoutée l’ambition de Georges de le transformer en témoignage sur la guerre civile. En le complétant, sa femme a voulu réaliser « un livre humain, vécu et documenté comme il le voulait ». Le pari est pleinement réussi.
Il faut souligner la qualité du travail éditorial. Adieu Mahora est précédé de divers textes qui assurent la lisibilité du document. On a même ajouté un index des noms cités. Le livre se lit ni plus ni moins comme un roman, avec son commencement (le journal de Georges débute par son départ de France et est précédé de deux lettres écrites à Georgette pour lui faire part des préparatifs), ses personnages (le capitaine Nénof, directeur du centre de Mahora, Pilar Mendoza et sa famille et bien d’autres) et son décor (d’abord la ville d’Albacete, puis l’hôpital), ses points culminants ponctués des récits, dont les narrateurs s’intègrent ensuite comme personnages dans le journal de George, puis sa conclusion (le retour à Paris en novembre 1938, où George retrouve sa femme).
Un « post-scriptum » ajoute deux dernières lettres, l’une de Georgette d’avril 1937, l’autre de son mari en décembre 1937, sans qu’on puisse toutefois bien comprendre la raison pour laquelle elles n’ont pas pris place, comme les autres lettres, dans la chronologie du livre.
La mémoire livresque de la Guerre d’Espagne est considérable. L’intérêt d’Adieu Mahora tient bien sûr à la documentation directe d’une expérience périphérique (la rééducation physique au centre médical) et néanmoins ancrée dans un contexte national, double perspective complémentaire du conflit espagnol. Ce va-et-vient entre l’intime et le collectif lui donne une portée très séduisante.
François Ouellet — juin 2026
Par Les ensablés
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Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.
04/07/2026, 07:26
Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.
04/07/2026, 06:18
Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.
03/07/2026, 16:30
Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.
03/07/2026, 16:03
Dix ans après la mort d’Annabel Wilberforce puis d’Adam Schnabel, Diane réunit toute la presqu’île dans sa maison face à la mer. Son fils Waldo revient avec sa rancune, ses angoisses et le sentiment d’avoir été exclu de l’histoire familiale. La dernière des Wilberforce de Julia Kerninon déploie un roman choral précis, inquiet et sensuel, où chaque souvenir devient une pièce mal placée dans une grille trop ancienne. Et tout sera dévoilé le 20 août.
03/07/2026, 12:49
Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...
03/07/2026, 12:37
Dans une plaine où le maïs envahit tout, Josefina vit avec son mari Buenaventura et le machiniste Olszen à bord d’un train de marchandises devenu bureau de poste, potager, poulailler, cimetière et pays miniature. Son trajet tourne en boucle, ses gares changent de nom et les wagons s’accumulent. Traduit de l’espagnol par René Solis, Pampa, d’Eduardo F. Varela, déroule une fable ferroviaire drôle, inquiète et délicieusement détraquée. Le paysage défilera le 21 août.
03/07/2026, 12:15
Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.
03/07/2026, 10:56
Des femmes sans bouche, le nouveau roman de Maud Jan-Ailleret, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions HarperCollins. À travers le parcours d'une gynécologue confrontée aux silences et aux blessures de son histoire familiale, l'autrice explore les mécanismes de la transmission intergénérationnelle, entre secrets, traumatismes et quête de reconstruction.
03/07/2026, 08:47
Chante Méchante, le septième roman de Guillaume Sire, paraîtra le 19 août aux éditions Calmann-Lévy. Ce récit suit Léonie Dantin, une comédienne au passé marqué par la manipulation et les faux-semblants, qui, après l'annonce d'une maladie incurable, entreprend un voyage à Guernesey pour affronter les conséquences de ses choix et interroger son propre destin.
03/07/2026, 07:37
La Croix damnée, de Sally Carson, traduit par Véronique Minder, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Hachette, dans la collection La Belle Étoile. Publié pour la première fois en Angleterre en 1934 sous le titre Crooked Cross, ce roman, traduit pour la première fois en français, suit une jeune Bavaroise confrontée à la montée du nazisme, tandis que les divisions idéologiques gagnent sa famille et menacent son histoire d'amour avec un médecin d'origine juive. Traduction de l’anglais (GB) par Véronique Minder.
03/07/2026, 06:22
Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.
02/07/2026, 16:47
Le 18 juin 1982, alors que le thermomètre atteint 58 °C, soixante-quatorze lycéens de Calico Sunflower saccagent leur ville du désert de Sonora avant de disparaître. Vingt-six ans plus tard, une nouvelle vague de chaleur réveille les rancœurs, les traumatismes et les légendes. Avec Aride, Ugo de Gregorio livre un roman hybride, généreux et excessif, entre western fantastique, horreur et chronique d’une communauté malade de son passé. On dégaine le 20 août.
02/07/2026, 11:28
À bord d’une nef qui s’épuise aux confins du système solaire, cinq sœurs veillent sur la Génitrice, une intelligence artificielle devenue fragile. Sur Terre, leur père Simon Kowalsky a laissé une autre trace : une vie menée hors de la civilisation et un texte appelé à nourrir un mouvement politique. Antoine Chainas compose un roman spéculatif, dense et inquiet, sur la nature, le progrès et les histoires dont les sociétés ont besoin pour basculer. Rétropédalage prévu le 20 août.
02/07/2026, 11:28
À La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d’habitués, Mỹ est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu’elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d’un appartement-bordel par l’association du quartier, pour que les hommes s’agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle.
02/07/2026, 09:00
« Quand rentrerai-je à la maison ? C’est pour ne pas avoir à répondre à cette question que je n’ai jamais eu de maison », dit Bartabas. Il a entièrement raison. Condamnée à l’immobilité, la maison se sent parfois à l’étroit et trouve le temps long entre ses quatre murs. Réfractaire à son destin, elle met le nez dehors, prend l’air, emporte sa valise… puis prend le large.
02/07/2026, 08:00
Inédit en France, Comme la viande aime le sel est un premier roman hors norme, à la fois charnel, immersif et profondément troublant. Sous les apparences du roman historique – Angleterre du XVIIe siècle, guerre civile, bouleversements politiques – se déploie en réalité un roman de désir et d’emprise, porté par une voix singulière : celle de Jacob Cullen.
02/07/2026, 07:00
Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.
01/07/2026, 16:18
Thessa écrit à Blue, l’adolescente qui grandit sans connaître toute l’histoire des adultes qui l’ont précédée. Elle lui parle de Jypsi, de David, de Noé, de Zanzibar, des années de lycée et des liens qui ont modelé sa vie. Avec Vagabondes, publié chez L’Iconoclaste, Joséphine Tassy signe un vaste roman de transmission, charnel et politique, sur les identités mouvantes, les amitiés dévorantes et la difficulté d’aimer sans se perdre. Amour, fuite, trahison et retrouvailles, ce 20 août.
01/07/2026, 10:58
À Montreuil, la Cour nationale du droit d’asile entend chaque jour des récits de fuite qu’elle doit soumettre aux catégories de la Convention de Genève. Ainsi la Cour décide fait de cette opération de tri une matière littéraire : une fiction documentée, attentive aux corps, aux mots traduits, aux dossiers et aux décisions qui ouvrent ou referment un avenir. Jugement rendu le 20 août.
01/07/2026, 10:55
Après la naissance de Gabrielle, Béa s’efforce de tenir ensemble ses deux enfants, son couple, son travail de traductrice et la maladie de son père, sur l’île de Norderney. Anne-Sophie Subilia fait de cette vie saturée un texte de sensations, de ruptures et de gestes recommencés, aussi précis qu’inconfortable. Glissando, ou quand chaque geste réclame son souffle, à prendre le 27 août.
01/07/2026, 10:53
Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?
01/07/2026, 10:34
Publié chez Fayard le 19 août, Si tu n’as jamais joué, premier roman d’Arthur Grossmann, suit Bazar, Camille et Nadir, trois jeunes en rupture confrontés au décrochage scolaire, au racisme et au manque de perspectives. Dans le sud des Hauts-de-Seine, leur participation à un programme de réinsertion par le rugby ouvre la voie à une transformation personnelle et collective.
01/07/2026, 07:30
Avec Rien d’humain ne m’est étranger, publié aux éditions Noir sur Blanc le 20 août 2026, Virginie Ollagnier signe un roman situé entre la Roumanie soviétique des années 1950 et l’après-Ceaușescu de 1989. À travers le destin de deux frères séparés par la répression, le texte interroge la mémoire, l’exil et les traces laissées par la violence politique sur les individus.
01/07/2026, 07:00
Une ombre… un murmure, roman de Christian Laborie publié aux Presses de la Cité le 13 août 2026, suit Gabrielle, une jeune femme issue d’une famille bourgeoise d’Alès qui fuit une éducation rigide et un drame familial pour se réfugier dans les Cévennes. Inspiré d’une histoire vraie, le récit explore l’isolement, la survie en pleine nature et la possibilité d’un nouveau départ à travers une rencontre inattendue.
01/07/2026, 06:00
Il y a des anthologies qui alignent les curiosités comme on dispose des figurines sur une étagère. Et puis on tombe sur Les phases du Chevalier de la Lune, alimenté par cette vertigineuse idée que Marc Spector ne serait pas une exception, mais l’un des visages successifs d’un dieu vieux comme la nuit. Le pari de raconter les poings de Khonsou à travers les siècles (passés ou futurs), sous d’autres ciels est porté avec une liberté réjouissante.
30/06/2026, 16:18
Roxanne se réveille dans une clinique, le corps ravagé par le manque et l’esprit saturé de sons. Une mélodie, pourtant, demeure : un riff ancien, né d’une blessure d’enfance, qu’elle cherche à retrouver entre Marseille, la montagne, les petits boulots et les scènes de bar. Avec Roxanne, Romain Aguila compose un roman nerveux, musical et très incarné sur l’addiction, la rechute et la lente reprise de soi. À découvrir le 20 août.
30/06/2026, 15:51
Dans une cité des environs de Lyon, Chérine entre en BEP secrétariat sans l’avoir vraiment choisi. Sa meilleure amie Farah occupe l’espace, ses parents imaginent pour elle une vie rangée et les garçons du quartier savent déjà ce qu’ils attendent d’elle. Chérine, elle, dessine et observe. Chérine de Thaïs Dia suit avec finesse une adolescente qui cherche sa place sans rompre avec les siens. Parution le 26 août.
30/06/2026, 15:28
Maxine ne voit plus son père, Peter, depuis cinq ans, écrivain célèbre, leurs chemins se sont séparés depuis le décès de sa mère. A la mort de celui-ci, Maxine revient à contrecœur dans son village d’enfance pour assister aux funérailles.
30/06/2026, 14:38
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