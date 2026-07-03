La Croix damnée de Sally Carson paraît pour la première fois en français

En Bavière, durant l'hiver 1932, la famille Kluger prépare les fêtes de Noël et les noces de Lexa avec Moritz Weissman, un jeune chirurgien promis à un brillant avenir. L'équilibre familial vacille cependant avec l'ascension du parti national-socialiste, qui prend le pouvoir après la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier en janvier 1933. Progressivement, les tensions politiques s'immiscent dans la vie quotidienne et bouleversent les relations entre proches.

À mesure que l'idéologie nazie s'impose, les frères de Lexa rejoignent le parti et se retournent contre Moritz, dont les origines juives alimentent désormais les préjugés. Écarté de son poste à l'hôpital, il devient également la cible de l'entourage de la jeune femme, qui l'incite à rompre leurs fiançailles. Entre fidélité à sa famille et attachement à celui qu'elle aime, Lexa doit faire face à des choix de plus en plus difficiles dans une société qui bascule.

Écrit en 1934, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, La Croix damnée s'inspire en partie des séjours de Sally Carson en Allemagne. Le roman explore les conséquences de l'embrigadement politique sur les liens familiaux et sentimentaux, à travers le regard d'une héroïne confrontée à l'effondrement progressif de son univers.

Les éditions Hachette proposent un extrait en avant-première :

Née en 1902 dans le Surrey, Sally Carson grandit dans le Dorset, où elle est élevée par sa mère après la mort de son père. Elle travaille comme lectrice pour un éditeur avant d'entreprendre l'écriture. Ses nombreux séjours en Bavière nourrissent sa trilogie composée de La Croix damnée (Crooked Cross, 1934), The Prisoner (1936) et A Traveller Came By (1938). La Croix damnée est adapté au théâtre dès 1935, avant une publication de la pièce en 1938. L'autrice meurt en 1941, à l'âge de 39 ans.

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Par Clotilde Martin

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